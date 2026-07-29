Bitcoin handlas till drygt 63 800 dollar. Det är nästan hälften under rekordnoteringen från i höstas. Nu väntar marknaden på den amerikanska centralbankens räntebesked. Viktig information för Sveriges numera 1,5 miljoner sparare i kryptovaluta.
Kryptovinterns återkomst? Bitcoin långt från toppen inför Feds besked
Bitcoin handlades vid tisdagens stängning till 63 818 dollar, upp drygt 1 procent på ett dygn men fortfarande långt under all time high på 126 198 dollar, som sattes i oktober 2025.
Den totala kryptomarknaden var värd 2 280 miljarder dollar, en ökning med 0,4 procent. Skräckindexet för krypto låg kvar på 29 av 100, vilket betyder fortsatt ”rädsla”.
Rekordmycket pengar lämnar Bitcoin
Nedgången har flera lager. Bitcoin föll till en 21-månaders lägstanivå kring 58 000 dollar i slutet av juni, sedan förväntningarna om amerikanska räntesänkningar bleknat efter en hetare inflationssiffra i juni.
Samtidigt flödade rekordmycket pengar ut ur amerikanska Bitcoin-ETF:er. Det motsvarar omkring 8 miljarder dollar på åtta veckor.
Väntar på Fed
Allt fokus riktas nu mot den amerikanska centralbanken Federal Reserve, som avslutar sitt tvådagarsmöte på onsdagen.
Marknaden räknar med att styrräntan lämnas oförändrad på 3,5–3,75 procent under ledning av den nya centralbankschefen Kevin Warsh.
Vilken ton?
Ett väntat beslut gör dock inte mötet ointressant: investerare kommer att läsa av tonen i Warshs efterföljande presskonferens.
Den nya chefen, som tillträdde i juni efter en historiskt jämn senatsomröstning, kanske delar med sig av lite ledtrådar om huruvida en räntehöjning kan vänta redan i september.
Svenskar gillar bitcoin och krypto
I Sverige har intresset för krypto samtidigt fortsatt växa, trots nedgången. Andelen svenskar som äger kryptovaluta har nästan fördubblats på ett år, från 7,4 till 13,4 procent.
Det motsvarar runt en och en halv miljon personer i landet.
Fjärdedel av marknaden
Sverige sticker också ut internationellt genom att hela 23 procent av landets kryptoägare väljer börshandlade produkter (ETP/ETF) för sin exponering.
Enligt branschbolaget Bitwise står Sverige för omkring en fjärdedel av hela den europeiska marknaden för krypto-ETP:er, trots att landet bara har tio miljoner invånare.
Slår brett mot sparare
Det betyder att kursrörelser som den senaste nedgången slår igenom brett bland svenska sparare.
Detta eftersom det finns två sorters sparare: De som äger bitcoin direkt och de som fått exponering via fonder och börshandlade produkter, ofta utan att ha tänkt på sig själva som ”kryptoinvesterare”.
Väl värt att ta reda på vilken sorts sparare man är. Och hålla koll på vad Fed bestämmer sig för.