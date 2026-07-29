Kryptovinterns återkomst? Bitcoin långt från toppen inför Feds besked

Väntar på Fed

Allt fokus riktas nu mot den amerikanska centralbanken Federal Reserve, som avslutar sitt tvådagarsmöte på onsdagen.

Marknaden räknar med att styrräntan lämnas oförändrad på 3,5–3,75 procent under ledning av den nya centralbankschefen Kevin Warsh.

Vilken ton?

Ett väntat beslut gör dock inte mötet ointressant: investerare kommer att läsa av tonen i Warshs efterföljande presskonferens.

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Den nya chefen, som tillträdde i juni efter en historiskt jämn senatsomröstning, kanske delar med sig av lite ledtrådar om huruvida en räntehöjning kan vänta redan i september.

Svenskar gillar bitcoin och krypto

I Sverige har intresset för krypto samtidigt fortsatt växa, trots nedgången. Andelen svenskar som äger kryptovaluta har nästan fördubblats på ett år, från 7,4 till 13,4 procent.

Det motsvarar runt en och en halv miljon personer i landet.

Fjärdedel av marknaden

Sverige sticker också ut internationellt genom att hela 23 procent av landets kryptoägare väljer börshandlade produkter (ETP/ETF) för sin exponering.

Enligt branschbolaget Bitwise står Sverige för omkring en fjärdedel av hela den europeiska marknaden för krypto-ETP:er, trots att landet bara har tio miljoner invånare.

Slår brett mot sparare

Det betyder att kursrörelser som den senaste nedgången slår igenom brett bland svenska sparare.

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Detta eftersom det finns två sorters sparare: De som äger bitcoin direkt och de som fått exponering via fonder och börshandlade produkter, ofta utan att ha tänkt på sig själva som ”kryptoinvesterare”.

Väl värt att ta reda på vilken sorts sparare man är. Och hålla koll på vad Fed bestämmer sig för.