Antalet transaktioner på Ethereum når rekordnivå

Sedan mitten av december förra året har antalet transaktioner på blockkedjan Ethereum ökat kraftigt, vilket bland annat Coindesk rapporterat om. Fram till och med november genomfördes ca 1 till 1,5 miljoner transaktioner dagligen vilket i december ökade till 2 miljoner. Det nya rekordet togs därefter 16 januari med närmare 2,9 miljoner transaktioner på en dag.

Det ökade intresset för att använda Ethereum kan därmed vara en av orsakerna till att priset på Ether, som krävs för att göra en transaktion, har gått upp 7,5 procent under de senaste 30 dagarna. Samtidigt har Bitcoin gått upp 5,4 procent under samma tid så kursens utveckling kan även påverkats av ett positivt sentiment på kryptomarknaden.

Låg avgift trots hög aktivitet

En stor anledning till att antalet transaktioner på Ethereum har ökat kraftigt bör vara den uppgradering som genomfördes av blockkedjan i början av december. En uppgradering som innebar att avgifterna som betalas vid transaktioner hålls på betydligt lägre nivåer än tidigare. För tillfällen anges det på Etherscan att de vanligaste transaktionerna kostar mellan 0,02 USD och 0,11 USD.

Främst transaktioner av stablecoin

Enligt en analys av Standard Charted, som Theblock.com hänvisar till, är det transaktioner med stablecoins som dominerar på Ethereum. De anses stå för 35 procent till 40 procent av transaktionsvolymen och är något som förväntas öka ytterligare.

Stablecoin är kryptovalutor vars värde är knutna till en traditionell valuta, vanligtvis USD. Men det finns även stablecoins knutna till exempelvis EUR eller GBP. Via blockkedjor som Ethereum, Solana och BNB Chain kan dessa skickas till andra användare, över hela världen, på några sekunder och för en avgift på enbart ett fåtal kronor. Fördelar som gör att blockkedjor, och kryptovalutor, i allt större grad används för exempelvis remitteringar.

Stablecoin erbjuds via traditionell finans

Att transaktioner av stablecoins förväntas öka ytterligare kan även ses i att många finansbolag börjar integrera dessa kryptovalutor i deras verksamhet. Ett exempel är att Mastercard förväntas förvärva Zerohash samt att betalningsjätten gått med i ett konsortium med kryptobörsen Kraken samt den amerikanska mäklaren Robinhood för att utveckla tekniken ytterligare.

Även på politiskt håll börjar stablecoin bli mer etablerat och accepterat. Förra året antog den amerikanska senaten GENIUS Act, vilket brukar ses som ett steg mot ett nationellt ramverk för just stablecoins.