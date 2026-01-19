I mitten av januari nåddes en rekordnivå i antal transaktioner på blockkedjan Ethereum under en dag. De flesta av dessa transaktioner sker med stablecoins.
Antalet transaktioner på Ethereum når rekordnivå
Mest läst i kategorin
Bitcoin rycker sig loss från träsket
Efter två månader i dyn stiger den ledande kryptovalutan bitcoin på nytt till den högsta intradagsnivån sedan mitten av november. På onsdagen kunde bitcoin efter veckor av mer eller mindre stiltje åter avancera och gjorde det med besked. Bitcoin ökade med hela 3,9 procent i värde till 97 694 dollar, berättar Bloomberg och uppger att …
Bitcoin 2026 – djärva prognoser från 75 000 till 225 000 dollar
Efter rekordnivåer, kraftiga fall och ett skakigt marknadsklimat spretar nu bedömningarna rejält. Efter ett extremt volatilt 2025 går bitcoin in i 2026 med ovanligt stora spännvidder i prognoserna. Bedömningarna från marknadens aktörer sträcker sig från försiktiga scenarier runt 75 000 dollar till mycket optimistiska nivåer över 200 000 dollar. Gemensamt är dock synen på fortsatt …
Intresset för aktier inom krypto svalnar
Både privata och institutionella investerare har fortsatt en optimistisk syn på fintech-aktier, men intresset för aktier inom krypto minskar. Det här visar en undersökning som Mizuho gjort bland 300 privata investerare och 45 institutionella investerare, rapporterar Business Insider, BI. Båda grupperna uppges vara överens om att fintech-aktier alltjämt ser attraktiva ut, däremot märks en minskad …
Nu släpper det – Wall Street satsar på krypto
Morgan Stanley är den första amerikanska storbanken som nu ger grönt ljus till krypto. Därmed lossnar det äntligen för kryptomarknaden på Wall Street. På tisdagen ansökte Morgan Stanley om att få börja lansera bitcoin- och solana-ETF:er hos SEC, USA:s Securities and Exchange Commission. Wall Street vill satsa på krypto Det är därmed första gången en …
Bitcoin alltmer etablerat i den globala ekonomin
Allt fler regeringar accepterar kryptovalutan bitcoin som ett naturligt inslag i det ekonomiska systemet, skriver Business Insider. Det som började som ett experiment av grupper i periferin 2009 har blivit en symbol för den globala ekonomiska omvandlingen. Det konstaterar tidningen och uppger att regeringar runt om i världen mjukat upp sin inställning till bitcoin. I …
Sedan mitten av december förra året har antalet transaktioner på blockkedjan Ethereum ökat kraftigt, vilket bland annat Coindesk rapporterat om. Fram till och med november genomfördes ca 1 till 1,5 miljoner transaktioner dagligen vilket i december ökade till 2 miljoner. Det nya rekordet togs därefter 16 januari med närmare 2,9 miljoner transaktioner på en dag.
Det ökade intresset för att använda Ethereum kan därmed vara en av orsakerna till att priset på Ether, som krävs för att göra en transaktion, har gått upp 7,5 procent under de senaste 30 dagarna. Samtidigt har Bitcoin gått upp 5,4 procent under samma tid så kursens utveckling kan även påverkats av ett positivt sentiment på kryptomarknaden.
Låg avgift trots hög aktivitet
En stor anledning till att antalet transaktioner på Ethereum har ökat kraftigt bör vara den uppgradering som genomfördes av blockkedjan i början av december. En uppgradering som innebar att avgifterna som betalas vid transaktioner hålls på betydligt lägre nivåer än tidigare. För tillfällen anges det på Etherscan att de vanligaste transaktionerna kostar mellan 0,02 USD och 0,11 USD.
Främst transaktioner av stablecoin
Enligt en analys av Standard Charted, som Theblock.com hänvisar till, är det transaktioner med stablecoins som dominerar på Ethereum. De anses stå för 35 procent till 40 procent av transaktionsvolymen och är något som förväntas öka ytterligare.
Stablecoin är kryptovalutor vars värde är knutna till en traditionell valuta, vanligtvis USD. Men det finns även stablecoins knutna till exempelvis EUR eller GBP. Via blockkedjor som Ethereum, Solana och BNB Chain kan dessa skickas till andra användare, över hela världen, på några sekunder och för en avgift på enbart ett fåtal kronor. Fördelar som gör att blockkedjor, och kryptovalutor, i allt större grad används för exempelvis remitteringar.
Stablecoin erbjuds via traditionell finans
Att transaktioner av stablecoins förväntas öka ytterligare kan även ses i att många finansbolag börjar integrera dessa kryptovalutor i deras verksamhet. Ett exempel är att Mastercard förväntas förvärva Zerohash samt att betalningsjätten gått med i ett konsortium med kryptobörsen Kraken samt den amerikanska mäklaren Robinhood för att utveckla tekniken ytterligare.
Även på politiskt håll börjar stablecoin bli mer etablerat och accepterat. Förra året antog den amerikanska senaten GENIUS Act, vilket brukar ses som ett steg mot ett nationellt ramverk för just stablecoins.
På Bybit samlar du alla dina kryptotillgångar på ett och samma konto. Handla, låna och använd ditt saldo utan att flytta värde mellan plånböcker. En enklare, tydligare och mer flexibel handelsupplevelse. En ny standard.
Senaste nytt
Antalet transaktioner på Ethereum når rekordnivå
I mitten av januari nåddes en rekordnivå i antal transaktioner på blockkedjan Ethereum under en dag. De flesta av dessa transaktioner sker med stablecoins. Sedan mitten av december förra året har antalet transaktioner på blockkedjan Ethereum ökat kraftigt, vilket bland annat Coindesk rapporterat om. Fram till och med november genomfördes ca 1 till 1,5 miljoner …
Hela sjön försvann: Hittades en mil bort
Nej, den har varken blivit efterlyst eller återlämnad på polisens hittegods. Lik förbaskat försvann sjön – för att dyka upp en mil bort. Experter, lokalpolitiker och vanliga medborgare försöker reda ut mysteriet. Det går så där. Det handlar om Lake Rouge, sjön i kanadensiska Quebec, som faktiskt är försvunnen – men där frågan nu är …
Analytiker: Riktkursen på Saab ska upp
Både Pareto och SEB höjer riktkursen för Saab. Analytikerna sätter däremot riktkursen under dagens kurs. Under 2025 gick försvarsaktien Saab upp drygt 130 procent och sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har aktien gått upp över 1200 procent. Det har även blivit den tredje mest populära aktien att äga hos aktiemäklaren Avanza.? Bara Investor och …
Domstol ger Ørsted rätt mot Trump – men "ingen vill röra" vindkraft
En amerikansk domstol ger Ørsted rätten att fortsätta bygga på den havsbaserade vindkraftsparken Revolution Wind. Osäkerheten dominerar däremot fortfarande branschen. Förra veckan gick tre domar emot Trumps beslut om att stoppa havsbaserade vindkraftsparker, rapporterar Bloomberg. Därmed kan byggprojekten fortsätta av parker i New York, Rhode Island och Virginia. Även om domarna ger företagen juridisk rättighet …
Semester - ett kontrollprojekt i oroliga tider
Det finns en grupp svenskar som redan har bestämt sig för sin semester 2026. Inte för att världen känns stabil. Snarare tvärtom. När inflationen biter, räntorna skaver och nyhetsflödet levererar daglig oro blir semestern något man låser tidigt. Inte som lyx. Som strategi. I en ny undersökning från Sunweb framträder ett tydligt mönster. Det finns …