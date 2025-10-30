Mastercard satsar stort på krypto genom miljardförvärv

Fortune rapporterar att Mastercard är på god väg att förvärva Zerohash, en omtalad startup inom krypto, för nästan 2 miljarder dollar. Affären är inte klar, men om den går i lås blir det finansjättens största affär på området hittills.

Zerohash är en startup som bygger inom infrastruktur för kryptovalutor och stablecoins. Bland annat jobbar man med lösningar som gör att man ska kunna betala smidigt med krypto.

Tidigare har medier rapporterat att Mastercard och Coinbase har varit i parallella förhandlingar med stablecoinbolaget BVNK, men nu verkar Coinbase ha vunnit.

Inget av de inblandade bolagen har velat kommentera någon av affärerna när Fortune sökt deras representanter.

USA:s techjättar satsar miljarder på stablecoins

Den amerikanska betaljätten Stripe har köpt stablecoin-bolaget Bridge för 1,1 miljarder dollar – en affär som utlöste en våg av nya förvärv och investeringsrundor.

Även Coinbase förhandlar om att köpa BVNK, i vad som beskrivs som en massivt satsning på stablecoins som framtidens betalningsinfrastruktur. Förespråkarna lyfter snabbare överföringar och lägre kostnader än traditionella system som SWIFT, även om tekniken ännu saknar fullt utvecklad infrastruktur.

Finansvärlden formerar sig för en ny betalordning

Bolag som Bridge och BVNK fokuserar på att möjliggöra globala betalningar och likviditetshantering med krypto som USDC och Tether. Samtidigt har aktörer som Zerohash, värderat till en miljard dollar efter sin senaste kapitalrunda, byggt verktyg för att låta företag skapa egna kryptoplattformar.

Även etablerade spelare som Mastercard vill vara med i omställningen, trots att stablecoins kan hota deras intäktsmodell. Kortjätten har gått med i ett nytt konsortium tillsammans med Robinhood och Kraken för att driva tekniken vidare.

