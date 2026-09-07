Mellanösternkrisen har slagit sönder flygnaven – och skickat mer trafik till Helsingfors. Finnair har blivit en oväntad vinnare och aktien har rusat.
Finnair vinnare när Gulf-navet föll – men börsrallyt hotat
Finnair stoppar alla flyg mellan Helsingfors och Dubai under hela vintersäsongen. Flygen ställs in från den 25 oktober till den 27 mars 2027, med hänvisning till den fortsatt instabila säkerhetssituationen i Mellanöstern.
Styrts om till Europa
Ett bakslag, men för Finnairs asiatiska trafik är krisen också en möjlighet.
När flygbolag som Emirates, Qatar Airways och andra Gulf-aktörer har fått begränsa sin trafik har en del av resandet mellan Europa och Asien i stället styrts om till europeiska nav.
Helsingfors är väl positionerat för just den trafiken. Finnair är specialiserat på passagerar- och frakttrafik mellan Europa, Asien och Nordamerika. Under årets andra kvartal ökade bolagets omsättning med 16,4 procent till 916,7 miljoner euro och det jämförbara rörelseresultatet steg till rekordhöga 78,4 miljoner euro.
Bolaget pekade själv ut förändringar i kapaciteten på de asiatiska marknaderna som en faktor bakom den starka utvecklingen. En trend som fortsatte i juli.
Storbanken sänkte rekommendation
Antalet Finnairpassagerare i Asien ökade med 5,4 procent jämfört med samma månad året före. Räknat i intäktsbringande passagerarkilometer var ökningen 5,2 procent.
Det har varit bra för bolagets aktiekurs. Finnairs har stigit 43 procent i år på Helsingforsbörsen. Men det kan också vara en tillfällig rusning.
Åtminstone tror den brittiska storbanken Barclays det. De sänkte i juni Finnair till ”underweight” och satte en riktkurs på 3,60 euro. Barclays bedömde att den kraftiga förbättringen i intäkterna på de asiatiska rutterna inte skulle vara bestående.
”Vi förväntar oss inte att detta kommer att bli av”, skrev banken enligt Investing.com.
Lyfter risken själva
Barclays pekade bland annat på att Gulfbolagens trafik successivt återhämtas. När Emirates, Etihad och Qatar åter ökar kapaciteten kan en del av den trafik som nu går via Helsingfors försvinna igen.
Det är också en risk som Finnair själv lyfter. Bolaget räknar med att omsättningen under 2026 ska landa på 3,4–3,5 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet på 120–190 miljoner euro. Samtidigt varnar bolaget för att geopolitisk oro, utvecklingen i Mellanöstern och en gradvis normalisering av marknaden kan påverka efterfrågan, priser och lönsamhet.
Läs mer: Han shoppade loss på flyget utan pengar – nu kommer notan
Läs mer: Därför flyger planet i minus 50 men vägrar lyfta i Lapplands minus 34
Läs mer: Glöm snacksen – nu är det musiken som ska rädda flygresan