Finnair vinnare när Gulf-navet föll – men börsrallyt hotat

Styrts om till Europa

Ett bakslag, men för Finnairs asiatiska trafik är krisen också en möjlighet.

När flygbolag som Emirates, Qatar Airways och andra Gulf-aktörer har fått begränsa sin trafik har en del av resandet mellan Europa och Asien i stället styrts om till europeiska nav.

Helsingfors är väl positionerat för just den trafiken. Finnair är specialiserat på passagerar- och frakttrafik mellan Europa, Asien och Nordamerika. Under årets andra kvartal ökade bolagets omsättning med 16,4 procent till 916,7 miljoner euro och det jämförbara rörelseresultatet steg till rekordhöga 78,4 miljoner euro.

Bolaget pekade själv ut förändringar i kapaciteten på de asiatiska marknaderna som en faktor bakom den starka utvecklingen. En trend som fortsatte i juli.