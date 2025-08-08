Silvrets grund vacklar – men bankerna höjer prognoserna

Storbanken HSBC har justerat upp sina prisprognoser för silver för 2025, 2026 och 2027. Men banken är tydlig: uppgången sker inte tack vare silvrets egna meriter.

“Uppgången beror mer på silvrets koppling till guldet än på underliggande fundamenta”, skriver banken i sin färska rapport.

Silver har redan gått väldigt bra i år, med en uppgång på runt 25 procent – och ligger i dagsläget på runt 37 till 38 dollar per uns. Snittpriset i år är så här långt 33,65 dollar

HSBC varnar alltså för att silver inte stiger på egen kraft – de fundamentala drivkrafterna för en uppgång i metallens pris saknas. Men, skriver ändå upp prognoserna.

Investerarnas önskan om en säker hamn är stark

Förklaringen är guldet. Guldpriset är så högt att många investerare i jakten på en säker hamn – när den ekonomiska och geopolitiska oron i världen fortsätter – tvingas leta efter alternativ.

En viss avmattning från augusti-silver priserna väntas dock fortfarande.

Enligt HSBC nya prognoser förväntas det genomsnittliga silverpriset landa på snittpriset 35,14 dollar per uns under 2025 (jämfört med tidigare prognos på 30,28), följt av 33,96 dollar för 2026 (tidigare 26,95) och 31,79 dollar för 2027 (upp från 28,30).

