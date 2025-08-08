Dagens PS
Silvrets grund vacklar – men bankerna höjer prognoserna

Silverpriset förblir stabilt högt - trots svajig marknad. Silverpriset har stigit med över 25 procent i år och närmar sig årets högsta nivå. Trots osäkerhet i marknaden höjer storbanker sina prognoser.
Silverpriset har rusat över 25 procent i år och ligger nära årets högsta notering, men marknaden är osäker – ändå justerar storbankerna upp sina prognoser
Margaretha Levander
Margaretha Levander
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Silverpriset har stigit över 25 procent i år och handlas nära årshögsta. Men bakom kurvorna sviktar marknaden – ändå höjer bankerna nu sina prognoser för de kommande åren.

Storbanken HSBC har justerat upp sina prisprognoser för silver för 2025, 2026 och 2027. Men banken är tydlig: uppgången sker inte tack vare silvrets egna meriter.

“Uppgången beror mer på silvrets koppling till guldet än på underliggande fundamenta”, skriver banken i sin färska rapport.

Silver har redan gått väldigt bra i år, med en uppgång på runt 25 procent – och ligger i dagsläget på runt 37 till 38 dollar per uns. Snittpriset i år är så här långt 33,65 dollar

Läs även: Rekordstort intresse för guld, silver och platina

HSBC varnar alltså för att silver inte stiger på egen kraft – de fundamentala drivkrafterna för en uppgång i metallens pris saknas. Men, skriver ändå upp prognoserna.

Investerarnas önskan om en säker hamn är stark

Förklaringen är guldet. Guldpriset är så högt att många investerare i jakten på en säker hamn – när den ekonomiska och geopolitiska oron i världen fortsätter – tvingas leta efter alternativ.

En viss avmattning från augusti-silver priserna väntas dock fortfarande.

Enligt HSBC nya prognoser förväntas det genomsnittliga silverpriset landa på snittpriset 35,14 dollar per uns under 2025 (jämfört med tidigare prognos på 30,28), följt av 33,96 dollar för 2026 (tidigare 26,95)  och 31,79 dollar för 2027 (upp från 28,30).

Silvermarknaden präglas av osäkerhet i fundamenta, men tack vare draghjälp från guldpriset förväntas silver fortsätta ligga kvar på höga nivåer.
Silver glänser trots skakig fundamenta – får stöd av guld och oroliga tider för att hålla höjden
Industrins efterfråga mattas av

I vanliga fall påverkas silverpriset av faktorer som industriell efterfrågan, gruvproduktion, global tillväxt, inflation, räntor och dollarkurs. Men just nu är dessa drivkrafter är just nu sekundära, enligt banken.

Läs även: Silver kan snart stå på guldpallen

Efterfrågan på silver i industrin kan mattas av redan i år – efter fyra år av stark tillväxt. Efterfrågan på smycken och silvervaror väntas minska ytterligare, pressad av höga priser. Och när det gäller mynt och tackor, har många redan köpt – och marknaden bedöms vara mättad.

En räntehöjning i september slår mot silverpriset

HSBC pekar dock på att en svag dollar också gynnar silverpriset. Det innebär att en höjning av den amerikanska styrräntan senare i år skulle ändra förutsättningarna igen.

Även andra banker har justerat upp sina prognoser för silver. Bank of America pekade tidigare i sommar på ett silverpris på 40 dollar i slutet av 2025.

Läs även: Florida öppnar för guld och silver som valuta, Realtid

HSBC är en av världens största banker, med historiska rötter i Hongkong och huvudkontor i London.  Banken är idag en global koncern, men stark närvaro i Europa, Asien och USA.

Margaretha Levander
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.

