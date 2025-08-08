Silverpriset har stigit över 25 procent i år och handlas nära årshögsta. Men bakom kurvorna sviktar marknaden – ändå höjer bankerna nu sina prognoser för de kommande åren.
Silvrets grund vacklar – men bankerna höjer prognoserna
Storbanken HSBC har justerat upp sina prisprognoser för silver för 2025, 2026 och 2027. Men banken är tydlig: uppgången sker inte tack vare silvrets egna meriter.
“Uppgången beror mer på silvrets koppling till guldet än på underliggande fundamenta”, skriver banken i sin färska rapport.
Silver har redan gått väldigt bra i år, med en uppgång på runt 25 procent – och ligger i dagsläget på runt 37 till 38 dollar per uns. Snittpriset i år är så här långt 33,65 dollar
HSBC varnar alltså för att silver inte stiger på egen kraft – de fundamentala drivkrafterna för en uppgång i metallens pris saknas. Men, skriver ändå upp prognoserna.
Investerarnas önskan om en säker hamn är stark
Förklaringen är guldet. Guldpriset är så högt att många investerare i jakten på en säker hamn – när den ekonomiska och geopolitiska oron i världen fortsätter – tvingas leta efter alternativ.
En viss avmattning från augusti-silver priserna väntas dock fortfarande.
Enligt HSBC nya prognoser förväntas det genomsnittliga silverpriset landa på snittpriset 35,14 dollar per uns under 2025 (jämfört med tidigare prognos på 30,28), följt av 33,96 dollar för 2026 (tidigare 26,95) och 31,79 dollar för 2027 (upp från 28,30).
Industrins efterfråga mattas av
I vanliga fall påverkas silverpriset av faktorer som industriell efterfrågan, gruvproduktion, global tillväxt, inflation, räntor och dollarkurs. Men just nu är dessa drivkrafter är just nu sekundära, enligt banken.
Efterfrågan på silver i industrin kan mattas av redan i år – efter fyra år av stark tillväxt. Efterfrågan på smycken och silvervaror väntas minska ytterligare, pressad av höga priser. Och när det gäller mynt och tackor, har många redan köpt – och marknaden bedöms vara mättad.
En räntehöjning i september slår mot silverpriset
HSBC pekar dock på att en svag dollar också gynnar silverpriset. Det innebär att en höjning av den amerikanska styrräntan senare i år skulle ändra förutsättningarna igen.
Även andra banker har justerat upp sina prognoser för silver. Bank of America pekade tidigare i sommar på ett silverpris på 40 dollar i slutet av 2025.
HSBC är en av världens största banker, med historiska rötter i Hongkong och huvudkontor i London. Banken är idag en global koncern, men stark närvaro i Europa, Asien och USA.
