Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Familjeimperiet skakas av maktstrid efter ledarens död

tata
Ratin Tata var ordförande i Tata-imperiet fram till sin död förra året. Nu försöker bolaget hitta en väg fram utan honom. (Foto: Rajanish Kakade/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Tata är ett av världens största familjeägda konglomerat. Efter åratal av fast styre av patriarken Ratan Tata bråkar nu efterträdarna om hur företaget ska skötas.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

USA:s statskuld fortsätter att ticka upp samtidigt som det politiska läget är låst.
Spela klippet

USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"

29 okt. 2025
ANNONS

Ett år efter industriledaren Ratan Tatas bortgång skakas det mäktiga Tata-imperiet av en djup intern konflikt.

Den indiska konglomeratjätten, som spänner från stål och te till bilar och IT, står inför sin största prövning sedan den omtalade maktkampen 2016.

Denna gång sker det mitt under en period av ekonomisk osäkerhet och flera operativa bakslag, skriver BBC.

En ny riktning kan stakas ut

Koncernen, med varumärken som Jaguar Land Rover, Tetley Tea och Air India i portföljen, präglas av en växande splittring mellan stiftelsen Tata Trusts och holdingbolaget Tata Sons.

Striden handlar om kontroll, inflytande och framtida riktning för ett av världens mest inflytelserika familjeägda företag.

Tata Trusts äger två tredjedelar av Tata Sons, som i sin tur kontrollerar 29 börsnoterade bolag till ett sammanlagt värde på över 300 miljarder dollar.

ANNONS

Senaste nytt

Maktstrider pågår

Den ovanliga ägarstrukturen – där en välgörenhetsstiftelse styr ett vinstdrivande konglomerat – har länge hyllats som en modell för stabilitet och långsiktighet.

ANNONS

Nu framstår den i stället som en källa till maktstrider och otydligt ansvar.

Kärnan i konflikten ligger i frågan om hur mycket inflytande stiftelsens förvaltare ska ha över affärsbeslut inom Tata Sons, samt om holdingbolaget bör börsnoteras.

Air India har ännu problem

Minoritetsägaren Shapoorji Pallonji Group, som kontrollerar 18 procent av Tata Sons, vill se en börsnotering för att frigöra värden och öka transparensen.

De flesta inom Tata Trusts motsätter sig dock en sådan utveckling, av rädsla för att tappa kontroll och långsiktigt fokus.

Samtidigt kämpar koncernen med flera externa kriser. Air India, som konglomeratet återtog kontrollen över 2021, försöker resa sig efter en dödlig flygolycka i somras.

Kan bli skifte på positionen

Biltillverkaren Jaguar Land Rover drabbades nyligen av en omfattande cyberattack som tvingade fram fem veckors produktionsstopp i Storbritannien.

IT-jätten Tata Consultancy Services, som står för nära hälften av koncernens intäkter, brottas med uppsägningar och tappade kontrakt, skriver Reuters.

ANNONS

Mitt i denna turbulens har koncernchefen Natarajan Chandrasekaran fått förlängt mandat.

Men även om hans position inte är direkt hotad riskerar maktkampen bland stiftelsens förvaltare att försvaga styrningen i ett skede när koncernen står inför nödvändiga investeringar inom halvledare, elfordon och flyg.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
IndienTata
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS