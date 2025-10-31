Familjeimperiet skakas av maktstrid efter ledarens död

Ett år efter industriledaren Ratan Tatas bortgång skakas det mäktiga Tata-imperiet av en djup intern konflikt.

Den indiska konglomeratjätten, som spänner från stål och te till bilar och IT, står inför sin största prövning sedan den omtalade maktkampen 2016.

Denna gång sker det mitt under en period av ekonomisk osäkerhet och flera operativa bakslag, skriver BBC.

En ny riktning kan stakas ut

Koncernen, med varumärken som Jaguar Land Rover, Tetley Tea och Air India i portföljen, präglas av en växande splittring mellan stiftelsen Tata Trusts och holdingbolaget Tata Sons.

Striden handlar om kontroll, inflytande och framtida riktning för ett av världens mest inflytelserika familjeägda företag.

Tata Trusts äger två tredjedelar av Tata Sons, som i sin tur kontrollerar 29 börsnoterade bolag till ett sammanlagt värde på över 300 miljarder dollar.