Tata är ett av världens största familjeägda konglomerat. Efter åratal av fast styre av patriarken Ratan Tata bråkar nu efterträdarna om hur företaget ska skötas.
Familjeimperiet skakas av maktstrid efter ledarens död
Mest läst i kategorin
Svensk-norske miljardären i brottshärva
Han är god för drygt 9 miljarder kronor. Nu handlar det om en fastighetsaffär som har gett en häktning och brottsanklagelser. I februari kom beskedet att Christian Sinding lämnar posten som vd för EQT (börskurs EQT). Han blev kvar i företaget, ordförande för nybildade EQT Council och äger enligt Di cirka 2 procent av aktierna …
Ozempic-patent löper ut – stora prisfall väntas
I flera stora länder, som Indien och Kina, väntas nya generiska varianter av viktminskningsläkemedel när patent löper ut i början av nästa år. Men svenskar får vänta några år till. En ny våg av viktminskningsläkemedel sprider sig snabbt över världen. Den främsta orsaken är det är att patenten på några av de mest efterfrågade preparaten …
Nvidias historiska milstolpe i natt – första bolaget i världen
USA-börserna var fortsatt på grönt i går och Nvidia var en av gårdagens stora vinnare med ett lyft på nära 5 procent. I efterhandeln så fortsatta aktien att stiga vilket fick bolaget att tillfälligt passera en magisk ny milstolpe som första bolag i världen. Läs även: Nokia-aktien rusade efter Nvidias besked – Dagens PS “Viktigaste …
USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"
USA:s statsskuld fortsätter att växa och nu varnar flera experter för att landet rör sig mot en ekonomisk kris. Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, ger sin syn på skuldberget och vilka konsekvenser det för med sig när han gästar PS Studio. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” …
Miljarder i anstånd kan utlösa ny våg av konkurser
Analys visar att svenska företag har runt 12,2 miljarder kronor kvar att betala i anstånd av skatter, dessutom har staten redan förlorat över en kvarts miljard. Bakom analysen står Dun & Bradstreet där affärsanalytikern Henrik Hargéus berättar om den alarmerande situationen. ”Redan nu kan omkring 271 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 % av de totala …
Ett år efter industriledaren Ratan Tatas bortgång skakas det mäktiga Tata-imperiet av en djup intern konflikt.
Den indiska konglomeratjätten, som spänner från stål och te till bilar och IT, står inför sin största prövning sedan den omtalade maktkampen 2016.
Denna gång sker det mitt under en period av ekonomisk osäkerhet och flera operativa bakslag, skriver BBC.
En ny riktning kan stakas ut
Koncernen, med varumärken som Jaguar Land Rover, Tetley Tea och Air India i portföljen, präglas av en växande splittring mellan stiftelsen Tata Trusts och holdingbolaget Tata Sons.
Striden handlar om kontroll, inflytande och framtida riktning för ett av världens mest inflytelserika familjeägda företag.
Tata Trusts äger två tredjedelar av Tata Sons, som i sin tur kontrollerar 29 börsnoterade bolag till ett sammanlagt värde på över 300 miljarder dollar.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …
Maktstrider pågår
Den ovanliga ägarstrukturen – där en välgörenhetsstiftelse styr ett vinstdrivande konglomerat – har länge hyllats som en modell för stabilitet och långsiktighet.
Nu framstår den i stället som en källa till maktstrider och otydligt ansvar.
Kärnan i konflikten ligger i frågan om hur mycket inflytande stiftelsens förvaltare ska ha över affärsbeslut inom Tata Sons, samt om holdingbolaget bör börsnoteras.
Air India har ännu problem
Minoritetsägaren Shapoorji Pallonji Group, som kontrollerar 18 procent av Tata Sons, vill se en börsnotering för att frigöra värden och öka transparensen.
De flesta inom Tata Trusts motsätter sig dock en sådan utveckling, av rädsla för att tappa kontroll och långsiktigt fokus.
Samtidigt kämpar koncernen med flera externa kriser. Air India, som konglomeratet återtog kontrollen över 2021, försöker resa sig efter en dödlig flygolycka i somras.
Kan bli skifte på positionen
Biltillverkaren Jaguar Land Rover drabbades nyligen av en omfattande cyberattack som tvingade fram fem veckors produktionsstopp i Storbritannien.
IT-jätten Tata Consultancy Services, som står för nära hälften av koncernens intäkter, brottas med uppsägningar och tappade kontrakt, skriver Reuters.
Mitt i denna turbulens har koncernchefen Natarajan Chandrasekaran fått förlängt mandat.
Men även om hans position inte är direkt hotad riskerar maktkampen bland stiftelsens förvaltare att försvaga styrningen i ett skede när koncernen står inför nödvändiga investeringar inom halvledare, elfordon och flyg.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Londons finanselit bidrar mindre till statskassan
Brexit har fått Londons finanskvarter att halka efter flera andra stora europeiska städer. Nu tvingas Storbritannien hantera budgetproblemen som det för med sig. Storbritanniens ekonomi står inför ett växande produktivitetsproblem. Nya beräkningar från Office for Budget Responsibility (OBR) väntas visa att produktiviteten stiger betydligt långsammare än trott. Det skapar ett hål i budgeten på upp …
Familjeimperiet skakas av maktstrid efter ledarens död
Tata är ett av världens största familjeägda konglomerat. Efter åratal av fast styre av patriarken Ratan Tata bråkar nu efterträdarna om hur företaget ska skötas. Ett år efter industriledaren Ratan Tatas bortgång skakas det mäktiga Tata-imperiet av en djup intern konflikt. Den indiska konglomeratjätten, som spänner från stål och te till bilar och IT, står …
Tequilan hotad: "Utan fladdermöss – ingen sprit"
Det låter som ett skämt, men det är sant. Utan fladdermöss, ingen tequila. Forskare varnar för att drycken kan bli en bristvara om inget görs.Tequila är Mexikos stolthet, en miljardindustri och en del av landets själ. Men bakom glansen döljer sig ett växande problem. Allt handlar om den blå agaven, växten som ger tequilan dess …
AI-avtal får fotosajten att rusa på börsen
Getty Images har stämt AI-verktyg som har använt företagets bilder. Nu väljer man att ingå ett avtal med Perplexity – och det fick aktien att peka rakt uppåt. Getty Images, sajten som främst är känd för att tillhandahålla bilder och fotografier, steg kraftigt på New York-börsen på fredagen. Orsaken var att bolaget offentliggjort ett flerårigt …
Inget grönt ljus för EU:s Green Deal
EU-länder splittrade om utsläppskrediter för Europas industri. Nu kan EU:s Green Deal komma att urvattnas ytterligare. 4 november är en dagen D kring utsläpp och föroreningar i Europa. Då är tanken att EU:s miljöministrar ska fatta ett formellt beslut kring utsläppskrediter, kopplade till klimatneutralitet år 2040. Nu tyder allt på att oenighet om i vilken …