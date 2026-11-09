Två tunga centralbanksprofiler gör upp om att efterträda Christine Lagarde som chef för ECB. Men valet kan bli en del av en större uppgörelse där tre toppjobb i centralbanken ska fördelas mellan EU-länderna.
EU står inför jättedeal – tre toppjobb i ECB ska fördelas
Spanske Pablo Hernández de Cos och nederländaren Klaas Knot är kandidaterna som vill ta över ledningen för Europeiska centralbanken, ECB, när Christine Lagarde lämnar sin post i februari 2027.
En första diskussion om kandidaterna hålls under måndagen när euroländernas finansministrar möts i Bryssel, rapporterar TT.
Det slutliga beslutet väntas fattas av EU-ländernas stats- och regeringschefer vid kommande toppmöten. Men det är fler än ECB-chefen som ska utses.
Tre tunga poster på spel
Under 2027 blir ytterligare två platser i ECB direktion lediga.
Det gäller Isabel Schnabels post, som blir vakant i januari, och chefekonomen Philip Lanes position, vars mandat löper ut i maj.
Det öppnar för en större uppgörelse där EU-länderna förhandlar om samtliga tre poster som ett paket.
Kyriakos Pierrakakis, ordförande för eurogruppens finansministrar, ser möjligheter med en sådan lösning.
”Det faktum att vi har tre vakanser på samma gång har fått många – även journalister – att prata om någon form av paketlösning. Det kommer kanske att underlätta saken”, säger han enligt TT.
Två erfarna centralbankschefer
De två kandidaterna har båda lång erfarenhet av centralbanksarbete.
Pablo Hernández de Cos var chef för Spaniens centralbank mellan 2018 och 2024. Han leder i dag Bank for International Settlements (BIS) – en internationell organisation för centralbanker.
Klaas Knot var chef för Nederländernas centralbank mellan 2011 och 2025. Han har också haft en framträdande roll i ECB penningpolitiska diskussioner.
Enligt Reuters väntas eurogruppens finansministrar diskutera kandidaterna under måndagen, men någon rekommendation kan dröja tills EU-ländernas ledare har nått en överenskommelse.
Christine Lagarde har meddelat att hon lämnar ECB den 7 februari 2027 – innan hennes ursprungliga mandatperiod löper ut.
Läs mer: Här är kandidaterna som kan ta över efter Lagarde – två i täten