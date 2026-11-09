EU står inför jättedeal – tre toppjobb i ECB ska fördelas

En första diskussion om kandidaterna hålls under måndagen när euroländernas finansministrar möts i Bryssel, rapporterar TT.

Det slutliga beslutet väntas fattas av EU-ländernas stats- och regeringschefer vid kommande toppmöten. Men det är fler än ECB-chefen som ska utses.

Tre tunga poster på spel

Under 2027 blir ytterligare två platser i ECB direktion lediga.

Det gäller Isabel Schnabels post, som blir vakant i januari, och chefekonomen Philip Lanes position, vars mandat löper ut i maj.

Det öppnar för en större uppgörelse där EU-länderna förhandlar om samtliga tre poster som ett paket.

Kyriakos Pierrakakis, ordförande för eurogruppens finansministrar, ser möjligheter med en sådan lösning.

”Det faktum att vi har tre vakanser på samma gång har fått många – även journalister – att prata om någon form av paketlösning. Det kommer kanske att underlätta saken”, säger han enligt TT.