Här är kandidaterna som kan ta över efter Lagarde – två i täten

Nederländernas tidigare centralbankschef utmanar

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Den andra huvudkandidaten är nederländaren Klaas Knot.

Han ledde De Nederlandsche Bank mellan 2011 och 2025 och har under den tiden varit en framträdande röst i ECB penningpolitiska diskussioner. Nederländernas premiärminister Rob Jetten har beskrivit Knot som en person som skulle passa väl för uppdraget.

Knot betraktas som en så kallad hök inom penningpolitiken, med en mer restriktiv syn på räntor och inflation. Under senare delen av sin tid som centralbankschef blev han dock mer pragmatisk. Hernández de Cos betraktass som en duva, med en större öppenhet för en mer expansiv penningpolitik. Han visade dock också beredskap att ändra hållning när inflationen tog fart 2022.

Reuters har tidigare beskrivit båda som erfarna centralbankirer som sannolikt skulle värna ECB oberoende och kontinuitet.

Fler namn kan dyka upp

Även andra kandidater har förekommit i diskussionerna.

Tysklands Bundesbankchef Joachim Nagel har nämnts som en möjlig efterträdare. Tyskland har dock aldrig haft ordförandeposten i ECB.

Ett annat namn är François Villeroy de Galhau, tidigare chef för Frankrikes centralbank. Han lämnade sin post i förtid tidigare under året och har i analyser pekats ut som ett tänkbart alternativ om medlemsländerna inte kan enas om huvudkandidaterna.

Flera tunga ECB-poster ska fördelas

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Valet av ny ECB-chef sker inte isolerat. Flera andra förändringar väntar i centralbankens direktion under 2027.

Isabel Schnabel, som ansvarar för ECB marknadsfrågor, lämnar för en roll vid Internationella valutafonden i januari. Chefekonomen Philip Lanes mandat löper ut i maj.

Det innebär att tre av de sex platserna i ECB direktion ska fördelas inom loppet av några månader.

Financial Times rapporterar att medlemsländerna väntas förhandla om posterna som ett samlat paket.

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