Två tidigare centralbankschefer pekas ut som huvudkandidater när euroländerna nu ska nominera Christine Lagardes efterträdare.
Här är kandidaterna som kan ta över efter Lagarde – två i täten
Euroländerna har fått till på fredag, den 6 november, att nominera kandidater till posten som ny chef för Europeiska centralbanken, ECB. Det uppger en talesperson för Eurogruppen till Euronews. Finansministrarna i euroländerna ska därefter gå igenom nomineringarna vid ett möte den 9 november.
Som Dagens PS tidigare rapporterat lämnar Christine Lagarde ECB den 7 februari 2027, nästan nio månader före mandatperiodens ursprungliga slut.
Två namn har hittills etablerat sig som huvudkandidater när euroländerna nu ska nominera Lagardes efterträdare: Pablo Hernández de Cos, tidigare chef för Spaniens centralbank, och Klaas Knot, som ledde Nederländernas centralbank i 14 år.
Båda har fått offentligt stöd från sina respektive regeringar.
Spaniens kandidat har brett stöd
Pablo Hernández de Cos är i dag chef för Bank for International Settlements, BIS, en internationell organisation som ofta beskrivs som centralbankernas centralbank.
Han var chef för Spaniens centralbank mellan 2018 och 2024 och har därmed lång erfarenhet av det europeiska centralbankssystemet.
Spaniens premiärminister Pedro Sánchez gav sitt stöd till Hernández de Cos i en intervju med Bloomberg i september. Även oppositionsledaren Alberto Núñez Feijóo har ställt sig bakom kandidaturen.
Det är första gången Spanien försöker få posten som ECB-chef.
Nederländernas tidigare centralbankschef utmanar
Den andra huvudkandidaten är nederländaren Klaas Knot.
Han ledde De Nederlandsche Bank mellan 2011 och 2025 och har under den tiden varit en framträdande röst i ECB penningpolitiska diskussioner. Nederländernas premiärminister Rob Jetten har beskrivit Knot som en person som skulle passa väl för uppdraget.
Knot betraktas som en så kallad hök inom penningpolitiken, med en mer restriktiv syn på räntor och inflation. Under senare delen av sin tid som centralbankschef blev han dock mer pragmatisk. Hernández de Cos betraktass som en duva, med en större öppenhet för en mer expansiv penningpolitik. Han visade dock också beredskap att ändra hållning när inflationen tog fart 2022.
Reuters har tidigare beskrivit båda som erfarna centralbankirer som sannolikt skulle värna ECB oberoende och kontinuitet.
Fler namn kan dyka upp
Även andra kandidater har förekommit i diskussionerna.
Tysklands Bundesbankchef Joachim Nagel har nämnts som en möjlig efterträdare. Tyskland har dock aldrig haft ordförandeposten i ECB.
Ett annat namn är François Villeroy de Galhau, tidigare chef för Frankrikes centralbank. Han lämnade sin post i förtid tidigare under året och har i analyser pekats ut som ett tänkbart alternativ om medlemsländerna inte kan enas om huvudkandidaterna.
Flera tunga ECB-poster ska fördelas
Valet av ny ECB-chef sker inte isolerat. Flera andra förändringar väntar i centralbankens direktion under 2027.
Isabel Schnabel, som ansvarar för ECB marknadsfrågor, lämnar för en roll vid Internationella valutafonden i januari. Chefekonomen Philip Lanes mandat löper ut i maj.
Det innebär att tre av de sex platserna i ECB direktion ska fördelas inom loppet av några månader.
Financial Times rapporterar att medlemsländerna väntas förhandla om posterna som ett samlat paket.
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