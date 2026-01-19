EU har ett kraftigt handelsvapen – men vågar man använda det?

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Skulle kunna drabba USA hårt

I praktiken skulle ACI kunna slå hårt mot amerikanska tjänste- och teknikbolag, som är starkt beroende av den europeiska marknaden.

Samtidigt är verktyget oprövat. Processen är långsam och kräver både en juridisk bedömning från EU-kommissionen och ett beslut med kvalificerad majoritet bland medlemsländerna.

Tidigare har farhågor kring relationen till USA och Europas säkerhetspolitiska beroende inom Nato bidragit till att instrumentet inte använts.

Andra svar diskuteras

Utöver detta diskuteras mer konventionella svar. EU har sedan tidigare förberett listor över amerikanska varor som kan beläggas med tullar, motsvarande hundratals miljarder kronor.

Urvalet är strategiskt och riktat mot produkter och delstater med stor politisk betydelse i USA.

I debatten har även mer långtgående ekonomiska påtryckningar lyfts, som att minska Europas innehav av amerikanska statspapper för att påverka USA:s upplåningskostnader.

Kan ha ett trumfkort på hand

Andra förslag rör juridiska och regulatoriska åtgärder mot amerikanska tillgångar i Europa.

Samtidigt pekar flera bedömare på att EU:s starkaste förhandlingskort kan ligga inom teknologin.

Det nederländska bolaget ASML har en globalt dominerande ställning inom avancerad litografiteknik, nödvändig för produktion av halvledare och AI-chip.

Skulle betyda eskalering

Ett exportstopp eller skärpta restriktioner mot USA skulle få betydande konsekvenser för amerikansk industri, men skulle också innebära en kraftig eskalering.

Kina har öppet uppmanat EU att stå emot amerikanskt tryck och framhåller unionens ekonomiska tyngd.

Samtidigt betonar europeiska ledare solidariteten med Danmark och markerar att hot och utpressning inte accepteras.

