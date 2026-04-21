EQT stänger Asienfond för 142,5 miljarder – så påverkas aktien

EQT meddelar i ett pressmeddelande den slutliga stängningen av BPEA Private Equity Fund IX på 15,6 miljarder dollar i totala åtaganden, cirka 142,5 miljarder kronor. Det framgår av bolagets pressmeddelande.

Fonden är övertecknad och når sin ”hard cap”. Enligt Preqin är det den största Asien-dedikerade private equity-fonden som någonsin rests.

Rekord trots 12-årig bottennivå i regionen

Enligt Bain & Companys Asia-Pacific Private Equity Report 2026 föll kapitalinsamlingen till asiatiska fonder till en 12-årig bottennivå 2025, efter fyra år av tillbakagång i rad. Att EQT lyckas bryta den trenden och slå alla tidigare rekord signalerar att bolaget har byggt en plattform som attraherar kapital när konkurrenterna kämpar.

Mer än 75 nya investerare tillkom, varav över 45 hämtades från EQT:s plattform. Pensionsfonder och statliga förmögenhetsfonder stod för en stor del. Kapitalet är relativt jämnt fördelat mellan Amerika, Europa, Mellanöstern och Asien.

Analys: Vad det innebär för EQT-aktien

Aktien steg med drygt 1,5 procent under tisdagen på beskedet.



Fonden är i dag investerad till endast 5-10 procent, vilket innebär att merparten av de avgiftsgenererande intäkterna ligger framåt. Investeringsfokus ligger på majoritetsäganden inom teknik, hälsovård och industriell teknologi.

Som referens har EQT Private Capital Asia sedan starten 1997 investerat 30 miljarder dollar, cirka 275 miljarder kronor, i över 160 transaktioner med portföljbolag som i dag sysselsätter fler än 270 000 människor i tio länder.

Det ska bli spännande att följa i vilken takt kapitalet investeras och till vilka värderingar, i en region där priserna fortfarande är låga relativt västerländska jämförbara bolag.

