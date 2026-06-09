Intrum står inför en av de största nyemissionerna på Stockholmsbörsen på senare år. Samtidigt som aktien pressats hårt är bedömarna oense om bolagets framtid.
95,7 procent utspädning i Intrum – skakigt inför megaemissionen
I början av maj meddelade kredithanteringsbolaget Intrum att de ska ta in totalt 7,5 miljarder kronor – mycket mer än det dåvarande börsvärdet på 5 miljarder. Aktien föll kraftigt på beskedet.
EFN rapporterar att storägare som norska Visit Holding och brittiska hedgefonden Caius Capital då började vräka ut aktier.
Den 4 juni offentliggjordes villkoren för företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhåller aktieägaren en teckningsrätt som ger möjlighet att köpa 18 nya aktier till kursen 2,45 kronor per aktie. För den som inte deltar väntar en utspädning på cirka 95,7 procent.
Bolaget har nu (9 juni) ett börsvärde på 2,2 miljarder.
Handlas exklusive teckningsrätter på onsdagen
På onsdagen kommer aktien att handlas exklusive teckningsrätter, vilket kommer att innebära en kraftig justering av kursen, enligt EFN från dagens ca 16 kronor till runt 3 kronor. Däremot kommer teckningsrätterna gå att sälja 15–24 juni för den som inte vill teckna mer aktier och istället ta en rejäl utspädning.
”Att Intrum behöver kapital och kraftfulla åtgärder är det få som betvivlar. Men bakgrunden är dålig ledning, dåliga beslut och en labil huvudägare (som dock är med och tecknar emissionen) som försatt bolaget i nuvarande situation”, skriver Aktiespararnas expert Jan Lindroth.
Han påminner de ägare som inte vill köpa mer aktier att istället sälja teckningsrätterna för att inte gå miste om värdet.
”Jag tycker tvärtom”
Aktiechefen på Ålandsbanken Fondbolag, Lars Söderfjäll, hade dock en annan syn på saken i en intervju med Dagens PS i februari.
”Många säger att Intrum är jättekomplicerat. Jag tycker tvärtom. Intrum är jätteenkelt. Det handlar om att inkassera dåliga skulder. Just nu omsätter Intrums service-del knappt 15 miljarder, kanske blir det 16 miljarder. Då har du en vinst där på 4 till 4,5 miljarder i alla fall”, sa Lars Söderfjell till Dagens PS i februari.
”Det här borde då värderas som du värderar ett Lomis (börskurs Lomis) eller ett Securitas (börskurs Securitas). Eller någonting annat osexigt. Typ 8 till 9 gångers multipel eller någonstans där i kring. Då landar du ganska snabbt på 35 miljarder i börsvärde, kanske 25 efter olika kostnadsposter”.
”Det är där nyckeln till hela caset”, sa Lars Söderfjell till Dagens PS i februari.
Bland de som åtagit sig att teckna mer aktier finns Intrums ordförande, Magnus Lundquist, vd Johan Åkerblom, finanschef Masih Yazdi och största ägaren Nordic Capital. Det är dock oklart i vilken utsträckning, enligt EFN.
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