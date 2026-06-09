95,7 procent utspädning i Intrum – skakigt inför megaemissionen

EFN rapporterar att storägare som norska Visit Holding och brittiska hedgefonden Caius Capital då började vräka ut aktier.

Den 4 juni offentliggjordes villkoren för företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhåller aktieägaren en teckningsrätt som ger möjlighet att köpa 18 nya aktier till kursen 2,45 kronor per aktie. För den som inte deltar väntar en utspädning på cirka 95,7 procent.

Bolaget har nu (9 juni) ett börsvärde på 2,2 miljarder.

Handlas exklusive teckningsrätter på onsdagen

På onsdagen kommer aktien att handlas exklusive teckningsrätter, vilket kommer att innebära en kraftig justering av kursen, enligt EFN från dagens ca 16 kronor till runt 3 kronor. Däremot kommer teckningsrätterna gå att sälja 15–24 juni för den som inte vill teckna mer aktier och istället ta en rejäl utspädning.

”Att Intrum behöver kapital och kraftfulla åtgärder är det få som betvivlar. Men bakgrunden är dålig ledning, dåliga beslut och en labil huvudägare (som dock är med och tecknar emissionen) som försatt bolaget i nuvarande situation”, skriver Aktiespararnas expert Jan Lindroth.

Han påminner de ägare som inte vill köpa mer aktier att istället sälja teckningsrätterna för att inte gå miste om värdet.