Sivers nyemission rusade – men nu faller kursen



Ny emission trots färskt lock-up-löfte

I samband med en tidigare riktad emission i april åtog sig Sivers gentemot Pareto Securities att inte ge ut fler aktier under 180 dagar.

Pareto har nu beviljat ett undantag så att den nya emissionen kunnat genomföras. Ledningens lock-up-åtagande från april gäller dock fortsatt och löper ut den 16 juli 2026 – några nya åtaganden har inte tecknats den här gången.



Brist på transparens

Aktien har kallats en av börsens ”kursraketer” under 2026 och har svängt kraftigt: bolaget rusade rejält efter beskedet om samarbetet med GlobalFoundries, men har också haft tvära nedgångar.

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I den senaste kvartalsrapporten uppgav Sivers att orderpipelinen för framtida affärer växte med 77 procent sedan årsskiftet, samtidigt som nettoomsättningen minskade jämfört med föregående år. I tidigare artiklar om Sivers har vi efterlyst en större transparens kring ordrar.



Rusning på AI-intresse

En av orsakerna till att Sivers har gått så starkt i perioder under 2026 är det stora intresset för allting AI-relaterat bland investerare.

Företaget, med rötter tillbaka till 50-talet, utvecklar energieffektiv fotonik och trådlös teknik. Till exempel högprecisionslasrar och RF-strålformning för AI-datacenter, satellitkommunikation, försvar och telekom.

