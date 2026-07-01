Sivers Semiconductors har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 700 miljoner kronor. Emissionen övertecknades flera gånger om och slutbeloppet landade på mer än 100 miljoner kronor än vad som ursprungligen aviserades. Men idag faller kursen.
Sivers nyemission rusade – men nu faller kursen
Teckningskursen på det Kista-baserade företaget blev 57 kronor per aktie. Det är en rabatt på cirka 9,7 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq Stockholm igår, skriver Placera.
Efter en halvtimmes handel idag på morgonen hade dock aktien sjunkit under emissionskursen, rapporterar EFN. I skrivande stund ligger den någon krona över de 57 som betalades igår.
Expansion inom AI och laser orsaken
Kapitalet ska enligt bolaget användas för att bygga ut tillverkningskapaciteten för InP-lasrar och optiska förstärkare, förstärka sälj- och fältorganisationen samt utöka forsknings- och utvecklingsresurserna för att snabba på produktutvecklingen inom AI-datacenter och Automotive LIDAR.
Ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog, både nya och befintliga aktieägare.
Ny emission trots färskt lock-up-löfte
I samband med en tidigare riktad emission i april åtog sig Sivers gentemot Pareto Securities att inte ge ut fler aktier under 180 dagar.
Pareto har nu beviljat ett undantag så att den nya emissionen kunnat genomföras. Ledningens lock-up-åtagande från april gäller dock fortsatt och löper ut den 16 juli 2026 – några nya åtaganden har inte tecknats den här gången.
Brist på transparens
Aktien har kallats en av börsens ”kursraketer” under 2026 och har svängt kraftigt: bolaget rusade rejält efter beskedet om samarbetet med GlobalFoundries, men har också haft tvära nedgångar.
I den senaste kvartalsrapporten uppgav Sivers att orderpipelinen för framtida affärer växte med 77 procent sedan årsskiftet, samtidigt som nettoomsättningen minskade jämfört med föregående år. I tidigare artiklar om Sivers har vi efterlyst en större transparens kring ordrar.
Rusning på AI-intresse
En av orsakerna till att Sivers har gått så starkt i perioder under 2026 är det stora intresset för allting AI-relaterat bland investerare.
Företaget, med rötter tillbaka till 50-talet, utvecklar energieffektiv fotonik och trådlös teknik. Till exempel högprecisionslasrar och RF-strålformning för AI-datacenter, satellitkommunikation, försvar och telekom.