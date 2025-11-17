Dagens PS
Ekonomin: "Därför borde alla vara oroliga"

Alltfler handlar alltmer på kredit
Betalt på kredit, även för mat och fika. Verkligheten för allt fler och en varningssignal för ekonomin, menar en Capital One-medgrundare nu. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

”Köp nu, betala senare” expanderar snabbt. Nu förklarar Capital Ones grundare varför det gör honom väldigt orolig.

När Nigel Morris säger att han är orolig över ekonomin lyssnar man, skriver Tech Crunch om Capital One-medgrundaren.

Morris var en pionjär inom utlåning till subprime-låntagare och byggde sitt imperium på att förstå exakt hur mycket ekonomisk stress en genomsnittlig amerikan tål.

Nigel Morris var en tidig investerare i Klarna och senare andra likartade bolag, exempelvis Aplazo i Mexiko, men säger sig nu se tendenser som gör honom ”obekväm”.

”Att se folk använder den här typen av tjänster för att köpa något så grundläggande som matvaror, tror jag är en ganska tydlig indikation på hur många kämpar”,  säger Morris i samband med Web Summit i Lissabon.

USA i Kinas grepp: “Tar 10 år att ta sig loss”. Dagens PS

Köper mat på kredit

Statistiken ger honom stöd. ”Köp nu betala senare” är tjänster 91,5 miljoner användare i USA utnyttjar, enligt Empower.

25 procent av dem använder tjänsterna för att finansiera matvaror, enligt undersökningsdata från marknadsplatsen Lending Tree.

Enligt Lending Tree ökar dessutom antalet betalningsanmärkningar kraftigt. 42 procent av BNPL-användarna (Buy Now, Pay Later) gjorde minst en sen betalning under 2025.

Det är en ökning från 39 procent under 2024 och 34 procent under 2023.

Skrämmande siffror: Nästan halva USA är i recession. Dagens PS

”Kanariefågeln i gruvan”

”Det här är en kanariefågel i en kolgruva för hela det riskkapital-baserade fintech-ekosystemet”, skriver Tech Crunch.
Man konstaterar dessutom likheten med perioden före bolånekrisen 2008; det är ett fenomen som är i stort sett osynligt.
 
De flesta BNPL-lån rapporteras inte till kreditbyråer och skapar därmed vad tillsynsmyndigheter kallar en ”fantomskuld”.

Långivare kan inte se om någon tagit 5 olika BNPL-lån på flera plattformar och kreditsystemet flyger i blindo.

Tar lån från flera utan upptäckt

De uppgifter som ändå är tillgängliga är i allmänhet för gamla för att vara av värde.

Uppgifter från Consumer Financial Protection Bureau som publicerades i januari i år, visar att ungefär 63 procent av låntagarna tagit flera samtidiga lån någon gång under året och 33 procent tog lån från flera BNPL-långivare.

Nigel Morris ser varningstecknen och förutspår inte en krasch – men han uppmanar till vaksamhet. Samtidigt frågar han sig om tillsynsmyndigheterna kommer att agera innan det är för sent.

Ser starka orostecken i USA:s ekonomi: “En rävsax”. Dagens PS

KonsumentkrediterUSA
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

