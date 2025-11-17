Ekonomin: "Därför borde alla vara oroliga"

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

När Nigel Morris säger att han är orolig över ekonomin lyssnar man, skriver Tech Crunch om Capital One-medgrundaren.

Morris var en pionjär inom utlåning till subprime-låntagare och byggde sitt imperium på att förstå exakt hur mycket ekonomisk stress en genomsnittlig amerikan tål.

Nigel Morris var en tidig investerare i Klarna och senare andra likartade bolag, exempelvis Aplazo i Mexiko, men säger sig nu se tendenser som gör honom ”obekväm”.

”Att se folk använder den här typen av tjänster för att köpa något så grundläggande som matvaror, tror jag är en ganska tydlig indikation på hur många kämpar”, säger Morris i samband med Web Summit i Lissabon.

USA i Kinas grepp: “Tar 10 år att ta sig loss”. Dagens PS

Köper mat på kredit

Statistiken ger honom stöd. ”Köp nu betala senare” är tjänster 91,5 miljoner användare i USA utnyttjar, enligt Empower.

25 procent av dem använder tjänsterna för att finansiera matvaror, enligt undersökningsdata från marknadsplatsen Lending Tree.

Enligt Lending Tree ökar dessutom antalet betalningsanmärkningar kraftigt. 42 procent av BNPL-användarna (Buy Now, Pay Later) gjorde minst en sen betalning under 2025.

ANNONS

Det är en ökning från 39 procent under 2024 och 34 procent under 2023.

Skrämmande siffror: Nästan halva USA är i recession. Dagens PS