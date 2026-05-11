Vd gripen av Säpo – ska ha exporterat teknik till Ryssland

Häktningsförhandlingen hölls bakom stängda dörrar i Stockholms tingsrätt under måndagen.

Nekar till anklagelserna

Åklagaren bedömer att det finns sannolika skäl för misstankarna och anser att brottsligheten pågått från sommaren 2025 fram till början av maj i år. Vd:n nekar till anklagelserna, skriver Expressen.

Sedan tidigare sitter även en 44-årig man häktad i samma utredning.

Enligt uppgifter handlar ärendet om export av avancerade verkstadsmaskiner med möjlig användning inom rysk militär industri, bland annat vid tillverkning av robotdelar och komponenter till flygplansproduktion.

Har gjort flera husrannsakningar

Säkerhetspolisen har genomfört flera husrannsakningar i både Stockholmsområdet och västra Sverige.

Myndigheten beskriver ärendet som ett led i arbetet med att förhindra att svensk teknik används för att kringgå internationella sanktioner mot Ryssland.

Utredningen leds av senior åklagare Carl Mellberg. Åtal mot den tidigare häktade mannen ska vara väckt senast den 5 juni. Det är ännu oklart om fler personer kommer att misstänkas i ärendet.

