Vd gripen av Säpo – ska ha exporterat teknik till Ryssland

Säpo slog till mot vd:n och har gjort flera husrannsakningar. (Foto: Christine Olsson/TT).

Vd:n greps i en insats av Säpo och anklagas för att ha exporterat teknik som kommit Ryssland till del. Själv nekar han till anklagelserna.

En vd i västra Sverige har häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott efter en omfattande insats från Säkerhetspolisen.

Misstankarna gäller export av avancerad industriteknik som enligt utredningen kan ha nått Ryssland via mellanhänder, trots gällande sanktioner mot landet.

Häktningsförhandlingen hölls bakom stängda dörrar i Stockholms tingsrätt under måndagen.

Nekar till anklagelserna

Åklagaren bedömer att det finns sannolika skäl för misstankarna och anser att brottsligheten pågått från sommaren 2025 fram till början av maj i år. Vd:n nekar till anklagelserna, skriver Expressen.

Sedan tidigare sitter även en 44-årig man häktad i samma utredning.

Enligt uppgifter handlar ärendet om export av avancerade verkstadsmaskiner med möjlig användning inom rysk militär industri, bland annat vid tillverkning av robotdelar och komponenter till flygplansproduktion.

Har gjort flera husrannsakningar

Säkerhetspolisen har genomfört flera husrannsakningar i både Stockholmsområdet och västra Sverige.

Myndigheten beskriver ärendet som ett led i arbetet med att förhindra att svensk teknik används för att kringgå internationella sanktioner mot Ryssland.

Utredningen leds av senior åklagare Carl Mellberg. Åtal mot den tidigare häktade mannen ska vara väckt senast den 5 juni. Det är ännu oklart om fler personer kommer att misstänkas i ärendet.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

