Vd gripen av Säpo – ska ha exporterat teknik till Ryssland
En vd i västra Sverige har häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott efter en omfattande insats från Säkerhetspolisen.
Misstankarna gäller export av avancerad industriteknik som enligt utredningen kan ha nått Ryssland via mellanhänder, trots gällande sanktioner mot landet.
Häktningsförhandlingen hölls bakom stängda dörrar i Stockholms tingsrätt under måndagen.
Nekar till anklagelserna
Åklagaren bedömer att det finns sannolika skäl för misstankarna och anser att brottsligheten pågått från sommaren 2025 fram till början av maj i år. Vd:n nekar till anklagelserna, skriver Expressen.
Sedan tidigare sitter även en 44-årig man häktad i samma utredning.
Enligt uppgifter handlar ärendet om export av avancerade verkstadsmaskiner med möjlig användning inom rysk militär industri, bland annat vid tillverkning av robotdelar och komponenter till flygplansproduktion.
Har gjort flera husrannsakningar
Säkerhetspolisen har genomfört flera husrannsakningar i både Stockholmsområdet och västra Sverige.
Myndigheten beskriver ärendet som ett led i arbetet med att förhindra att svensk teknik används för att kringgå internationella sanktioner mot Ryssland.
Utredningen leds av senior åklagare Carl Mellberg. Åtal mot den tidigare häktade mannen ska vara väckt senast den 5 juni. Det är ännu oklart om fler personer kommer att misstänkas i ärendet.
