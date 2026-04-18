Här är fonden som går bäst – upp 15 procent på en månad

På senare tid har det dock kommit signaler om en möjlig lösning, detta inte minst då USA:s president Donald Trump har uttalat att kriget med Iran kan vara nära sitt slut.

Trots osäkerhet har fondmarknaden levererat starkt under den senaste månaden.

En fond sticker ut

När Privata Affärers fondexpert Sofia Ullerstam uppdaterar sin lista över favoritfonder visar det sig att samtliga 12 fonder steg under månaden.

Den stora vinnaren blev East Capital New Europe, som steg med nästan 15 procent. Bland 1 500 fonder är det en av dem som går starkast och på tre år har den stigit med 110 procent.

Uppgången kopplas bland annat till den politiska utvecklingen i Ungern, där maktskiftet efter valet skapat optimism på marknaden.