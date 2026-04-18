Samtliga av fondexpertens utvalda favoritfonder steg under den senaste månaden. En fond rusade särskilt kraftigt.
Här är fonden som går bäst – upp 15 procent på en månad
Kriget i Mellanöstern har skakat de globala marknaderna.
”Det är ett turbulent skede”, konstaterar finansmannen Christer Gardell hos Realtid. ”Många kortsiktiga investerare har drabbats av panik”.
På senare tid har det dock kommit signaler om en möjlig lösning, detta inte minst då USA:s president Donald Trump har uttalat att kriget med Iran kan vara nära sitt slut.
Trots osäkerhet har fondmarknaden levererat starkt under den senaste månaden.
En fond sticker ut
När Privata Affärers fondexpert Sofia Ullerstam uppdaterar sin lista över favoritfonder visar det sig att samtliga 12 fonder steg under månaden.
Den stora vinnaren blev East Capital New Europe, som steg med nästan 15 procent. Bland 1 500 fonder är det en av dem som går starkast och på tre år har den stigit med 110 procent.
Uppgången kopplas bland annat till den politiska utvecklingen i Ungern, där maktskiftet efter valet skapat optimism på marknaden.
”Kaxigt” fondbyte – mer risk i fokus
Samtidigt gör fondexperten ett strategiskt skifte. En mer försiktig blandfond, Carnegie Strategifond, plockas bort från favoritlistan och ersätts av Carnegie Småbolagsfond.
Valet signalerar en ökad riskaptit.
Bakgrunden är att småbolag nu förväntas få ett uppsving om börsoptimismen håller i sig. Och vissa tecken finns redan. Carnegie Småbolagsfond steg med omkring 9 procent under månaden.
”Du som vill ha en försiktigare ansats i ditt sparande ligger med fördel kvar i fonden”, skriver Ullerstam om Carnegie Strategifond.
Tolv fonder
Totalt omfattar listan tolv fonder med olika inriktningar, från tillväxtmarknader till räntefonder.
Utöver ovan nämnda hittar vi Fidelity Nordic, med fokus på nordiska aktier, och Handelsbanken Asien Tema, som investerar i asiatiska tillväxtmarknader, bland favoriterna.
På listan finns även Pareto Räntefond samt globalt inriktade fonder som Simplicity Småbolag Global och Swedbank Robur Small Cap EM.
