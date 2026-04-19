De nya rekordnivåerna på börsen borde få investerare att stanna upp och tänka efter. Det skriver Markus Städeli från schweiziska NZZ i en börskommentar. Han ser flera tecken på att finansmarknaden börjar dras med i en farlig övertro.
Börsrekord mitt i krig – nu manas investerare till försiktighet
I veckan noterade både Tokyobörsen och USA nya rekordhöjder. Även Stockholmsbörsen steg till rekordnivåer i veckan.
Humöret på marknaden har svängt snabbt trots fortsatt oro för krig, energipriser och inflation. I stället för försiktighet syns nu en ny våg av optimism, och det gör ekonomiredaktören Städeli tveksam.
Läs även: Här är fonden som går bäst – upp 15 procent på en månad. Dagens PS
Stark börsrusning väcker frågor
Under de senaste veckorna har de amerikanska börsindexen S&P och Nasdaq haft sina starkaste uppgångar sedan 2020. Båda indexen handlas nu på nya rekordnivåer.
Investerare har alltså snabbt lagt oron kring kriget med Iran bakom sig, trots att det fortfarande finns många osäkerheter kvar kring både energipriser och inflation.
Missa inte: Forskaren: Iran-kriget kan kosta USA 1 000 miljarder. Dagens PS
Ser tecken på överdriven optimism
Det som framför allt får Städeli att reagera är hur starkt börsen fortsätter att stiga trots den osäkra omvärlden.
”Jag ser tecken på en översvallande optimism, särskilt i samband med AI”, skriver han i NZZ.
Bara de så kallade ”Magnificent Seven”, alltså de sju stora techjättarna, har ökat sitt samlade börsvärde med 2 biljoner på bara några dagar.
För Städeli är det inte bara kursrusningen i tech som är ett varningstecken. Han lyfter också fram skobolaget Allbirds, som tidigare misslyckats men nu plötsligt rusat på börsen med flera hundra procent.
Bakgrunden är att bolaget vill byta namn till ”Newbird AI”, ta in nytt kapital och framöver erbjuda AI-relaterad datorkraft via molntjänster.
När en så ovanlig och riskfylld kursändring belönas med kraftiga börsuppgångar bör man bli försiktig, skriver Städeli.
Vill ha mer guld och kontanter
Som följd tycker han att det är klokt att hålla fast vid en relativt hög andel guld i portföljen. Han skriver också att han framöver vill ha lite mer kontanter.
Men framför allt söker han sig mot investeringar som han själv beskriver som så tråkiga som möjligt.
Det handlar om infrastrukturbolag – alltså företag som driver exempelvis flygplatser, järnvägar, betalvägar, havsbaserad vindkraft, datacenter eller elnät.
Därför lockar infrastruktur nu
Det som gör infrastrukturbolag attraktiva just nu är enligt Städeli att de ofta står emot konjunktursvängningar bättre än andra bolag. Dessutom menar han att de vanligtvis ger ett gott skydd mot inflation.
Just därför tilltalar de honom nu. Inte för att de är spännande – utan för att de är stabila.
”Framför allt är de väldigt, väldigt tråkiga”, avslutar Städeli.