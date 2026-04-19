Börsrekord mitt i krig – nu manas investerare till försiktighet

Ser tecken på överdriven optimism

Det som framför allt får Städeli att reagera är hur starkt börsen fortsätter att stiga trots den osäkra omvärlden.

”Jag ser tecken på en översvallande optimism, särskilt i samband med AI”, skriver han i NZZ.

Bara de så kallade ”Magnificent Seven”, alltså de sju stora techjättarna, har ökat sitt samlade börsvärde med 2 biljoner på bara några dagar.

ANNONS

För Städeli är det inte bara kursrusningen i tech som är ett varningstecken. Han lyfter också fram skobolaget Allbirds, som tidigare misslyckats men nu plötsligt rusat på börsen med flera hundra procent.

Bakgrunden är att bolaget vill byta namn till ”Newbird AI”, ta in nytt kapital och framöver erbjuda AI-relaterad datorkraft via molntjänster.

När en så ovanlig och riskfylld kursändring belönas med kraftiga börsuppgångar bör man bli försiktig, skriver Städeli.

Vill ha mer guld och kontanter

Som följd tycker han att det är klokt att hålla fast vid en relativt hög andel guld i portföljen. Han skriver också att han framöver vill ha lite mer kontanter.

Men framför allt söker han sig mot investeringar som han själv beskriver som så tråkiga som möjligt.

Det handlar om infrastrukturbolag – alltså företag som driver exempelvis flygplatser, järnvägar, betalvägar, havsbaserad vindkraft, datacenter eller elnät.

Därför lockar infrastruktur nu

Det som gör infrastrukturbolag attraktiva just nu är enligt Städeli att de ofta står emot konjunktursvängningar bättre än andra bolag. Dessutom menar han att de vanligtvis ger ett gott skydd mot inflation.

ANNONS

Just därför tilltalar de honom nu. Inte för att de är spännande – utan för att de är stabila.

”Framför allt är de väldigt, väldigt tråkiga”, avslutar Städeli.

