Högtflygande planer? Definitivt. Kinas nya satsning handlar om att generera vindkraft via ett luftskepp på 10 000 meters höjd.
Nu flyger vindkraften i luften
Det handlar primärt om ett luftskepp fyllt med helium och utrustat med vindturbiner. Snart ska det utföra provflygningar i Kina.
Redan på nuvarande stadium antas systemet kunna genera lika mycket el som ett 100 meter högt vindkraftverk men från luften, skriver South China Morning Post.
Kina testar inom kort världens första svävande vindkraftssystem i megastorlek.
Utseendet påminner om ett luftskepps, men ska fungera som en turbin och leverera el från höga höjder.
Ger stor potential
Projektet är en innovation från Beijing Sawes Energy Technology. Företagets S1500-system har en effekt på 1 megawatt, vilket skulle ge lika mycket elproduktion som från en konventionell vindturbin med 100 meters höjd.
1 500 meter upp i luften ska företagets svävande vindturbin placeras i de första försöken.
På den höjden rör sig vindarna upp till tre gånger snabbare än på marken, vilket ger möjlighet till en betydligt högre elproduktion jämfört med konventionella vindkraftverk.
Har testat sig uppåt
Det hela lyfts, med tolv mikrogeneratorer av kolfiber, av helium till önskad höjd och elen skickas ner till marken via en lång kabel.
Beijing Sawes Energy Technology har tidigare testat mindre versioner av innovationen på lägre höjder.
I slutet av förra året testade man på 500 meters höjd med lyckats resultat och i januari 2025 nådde man1 000 meters höjd, enligt en rapport i Interesting Engineering.
En mils höjd är målet
Några planer på att stanna på 1 500 meters höjd och nöja sig med det har företaget inte.
Man fortsätter att fila på tekniken som har som mål att en svävande turbin ska vara i drift mer än 25 år.
Så småningom hoppas man få upp vindturbinerna till 10 000 meters höjd, en nivå där vindflödet kan vara upp till 200 gånger starkare än på marken.
