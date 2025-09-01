Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Nu flyger vindkraften i luften

Nu ska vindkraften upp i rymden
Så ser den ut, den kinesiska vindturbinen som nu ska upp 1 500 meter i luften för att generera el. På sikt är målet att nå 10 000 meters höjd. (Foto: Pressbild)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Högtflygande planer? Definitivt. Kinas nya satsning handlar om att generera vindkraft via ett luftskepp på 10 000 meters höjd.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det handlar primärt om ett luftskepp fyllt med helium och utrustat med vindturbiner. Snart ska det utföra provflygningar i Kina.

Redan på nuvarande stadium antas systemet kunna genera lika mycket el som ett 100 meter högt vindkraftverk men från luften, skriver South China Morning Post.

Kina testar inom kort världens första svävande vindkraftssystem i megastorlek.

Utseendet påminner om ett luftskepps, men ska fungera som en turbin och leverera el från höga höjder.

Utkonkurrerat: Lägger ned efter 600 år. Dagens PS

Ger stor potential

Projektet är en innovation från Beijing Sawes Energy Technology. Företagets S1500-system har en effekt på 1 megawatt, vilket skulle ge lika mycket elproduktion som från en konventionell vindturbin med 100 meters höjd.

1 500 meter upp i luften ska företagets svävande vindturbin placeras i de första försöken.

På den höjden rör sig vindarna upp till tre gånger snabbare än på marken, vilket ger möjlighet till en betydligt högre elproduktion jämfört med konventionella vindkraftverk.

ANNONS

Vindkraft skapar mystiska “spökplan” på radar. Dagens PS

Vindkraft som vi är vana att möta den. Nu satsar Kina på vindkraft på hög höjd. Efter att ha nått 1 500 meters höjd är sikte på en mil upp i luften. (Foto: Oscar Olsson/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Har testat sig uppåt

Det hela lyfts, med tolv mikrogeneratorer av kolfiber, av helium till önskad höjd och elen skickas ner till marken via en lång kabel.

Beijing Sawes Energy Technology har tidigare testat mindre versioner av innovationen på lägre höjder.

I slutet av förra året testade man på 500 meters höjd med lyckats resultat och i januari 2025 nådde man1 000 meters höjd, enligt en rapport i Interesting Engineering.

En mils höjd är målet

Några planer på att stanna på 1 500 meters höjd och nöja sig med det har företaget inte.

Man fortsätter att fila på tekniken som har som mål att en svävande turbin ska vara i drift mer än 25 år.

ANNONS

Så småningom hoppas man få upp vindturbinerna till 10 000 meters höjd, en nivå där vindflödet kan vara upp till 200 gånger starkare än på marken.

“Absurt” marknadsläge för krisande vindkraft. Dagens PS

Vindkraft som är 80% färdigställd stoppas – aktien störtdyker. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KinaVindkraftVindkraftsprojekt
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS