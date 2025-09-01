Nu flyger vindkraften i luften

Det handlar primärt om ett luftskepp fyllt med helium och utrustat med vindturbiner. Snart ska det utföra provflygningar i Kina.

Redan på nuvarande stadium antas systemet kunna genera lika mycket el som ett 100 meter högt vindkraftverk men från luften, skriver South China Morning Post.

Kina testar inom kort världens första svävande vindkraftssystem i megastorlek.

Utseendet påminner om ett luftskepps, men ska fungera som en turbin och leverera el från höga höjder.

Ger stor potential

Projektet är en innovation från Beijing Sawes Energy Technology. Företagets S1500-system har en effekt på 1 megawatt, vilket skulle ge lika mycket elproduktion som från en konventionell vindturbin med 100 meters höjd.

1 500 meter upp i luften ska företagets svävande vindturbin placeras i de första försöken.

På den höjden rör sig vindarna upp till tre gånger snabbare än på marken, vilket ger möjlighet till en betydligt högre elproduktion jämfört med konventionella vindkraftverk.

