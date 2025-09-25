H&M-skräll skickar upp aktien i topp på börsen

Aktien i H&M (börskurs) avancerar i skrivande med över 9 procent till kursen 170,20 kronor och är därmed den bäst presterande på Stockholmsbörsens storbolagslista.

Vid ett tillfälle under torsdagsmorgonen var aktien upp med hela 11,89 kronor. Det är den bästa intradagsnoteringen som företaget noterat på börsen på ett och halvt år.

Det skriver Placera och uppger att då, den 27 mars 2024, steg H&M 16,80 procent.

H&M:s vd: Stärkt rörelseresultatet med 40 procent

Nu skriver H&M:s vd Daniel Ervér om resultat i tredje kvartalet och för de nio bakomliggande månaderna att bolaget ”tar ytterligare steg i rätt riktning”.

Han förklarar de starka siffrorna så här:

”Genom ett starkare kunderbjudande, en förbättrad bruttomarginal och god kostnadskontroll, har vi stärkt rörelseresultatet med 40 procent jämfört med samma kvartal förra året, samtidigt som vi har minskat varulagret”.

I pressmeddelandet framgår det att den svenska modejättens höstkollektion välkomnats av kunderna.

I lokala valutor uppges försäljningen i september nå samma nivå som under motsvarande månad i fjol.

Fler kommentarer om resultatet från klädbolagets vd

”I september öppnade vi en ny flaggskeppsbutik i Le Marais i Paris, med ett särskilt kurerat sortiment, presentation och inredningskoncept. Det är ett bra exempel på hur vi utvecklar kundupplevelsen, men också stärker vårt varumärke. Ytterligare ett exempel är uppgraderingen av vår digitala butik som rullades ut tidigare i år. Vi får positiv respons från våra kunder och ser att den digitala butiken har varit ett viktigt bidrag till den lönsamma tillväxten i kvartalet. Vi fortsätter med fullt fokus att uppdatera en stor del av våra butiker globalt, med förbättringar i layout, presentation och teknik för att ytterligare stärka kundupplevelsen, samtidigt som de fysiska och digitala kanalerna förstärker och kompletterar varandra”, förklarar Daniel Erver.

Bolagets rapport i korthet i Q3 (1 juni 2025 — 31 augusti 2025):

Försäljningen i lokala valutor ökade med 2 procent i tredje kvartalet, med 4 procent färre butiker vid kvartalets utgång jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Omräknat till SEK uppgick nettoomsättningen till MSEK 57 017 (59 011). Nettoomsättningen i SEK påverkades negativt av en valutaomräkningseffekt om cirka 5 procentenheter på grund av den stärkta kronan.

Bruttoresultatet uppgick till MSEK 30 143 (30 133) vilket motsvarar en bruttomarginal om 52,9 procent (51,1).

Försäljnings- och administrationskostnaderna minskade med 5 procent till MSEK 25 167 (26 602). I lokala valutor minskade kostnaderna med 1 procent.

Rörelseresultatet ökade med 40 procent till MSEK 4 914 (3 507), motsvarande en rörelsemarginal om 8,6 procent (5,9). Ett förbättrat kunderbjudande, en förbättrad bruttomarginal och god kostnadskontroll, har bidragit till vinstökningen i kvartalet.

Resultatet efter skatt ökade till MSEK 3 212 (2 306 1 ), motsvarande SEK 2,01 (1,44 1 ) per aktie.

), motsvarande SEK 2,01 (1,44 ) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till MSEK 9 985 (8 215).

Varulagret minskade med 9 procent till MSEK 37 938 (41 738) och varulagrets sammansättning bedöms vara god. Valutajusterat minskade varulagret med 3 procent jämfört med föregående år. Varulagret i SEK utgjorde 16,4 procent (17,8) av omsättningen rullande 12 månader.

