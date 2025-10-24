Efter småbolags-smällen: Ser comeback 2026 – aktierna han köper nu

“2020 och 2021 var ganska speciella år, så här i efterhand var vi nog inne i någon form av småbolagsbubbla. Riskviljan var extrem och bolagen blev generellt väldigt högt värderade”, säger Petter Löfqvist, småbolagsförvaltare på Humle, med några års perspektiv.

Men nu ser han flera konkreta tecken på att “livet återvänder” till de forna aktiestjärnorna. För Dagens PS berättar han om sitt danska fynd, sektorn han tror lite extra på och det senaste innehavet han adderade till portföljen.

Namn: Petter Löfqvist

Titel: Förvaltare av Humles Småbolagsfond samt Sverigefond.

Bakgrund: Har arbetat i finansmarknaden sedan 1998 som analytiker, transaktionsrådgivare och förvaltare. Sedan 2021 ansvarig för Humles två olika fonder.

Aktuell: Är det läge för svenska och nordiska småbolagsaktiers comeback efter flera år av underprestation?

1. Vi måste börja med läget för svenska småbolag, hur ser du på klustret just nu och är du själv förvånad hur länge bolagen haft det tufft?

Man får nog börja med en liten tillbakablick. Historisk har ju den här sektorn varit helt magnifik, inte bara i Sverige utan internationellt också.

Sen fick räntor, inflation och krigsutbrott. Det har ju ställt till det för småbolagen rejält under 3-4 år.

Så värderingsbubblan som fanns för de allra minsta bolagen sprack med besked. Och de allra minst bolagens värdering avkastning laggar fortfarande något brutalt jämfört med de lite större bolagen.

När vi tittar på det så konstaterar vi att det kanske ändå har varit lite rättvis att småbolag fått stryk mot stora bolag för de har haft sämre tillväxt.

Samtidigt har det försvunnit väldigt mycket kapital ”ut ur systemet” från småföretagen. 4-5 procent per år har försvunnit årligen sedan 2022 enligt de siffror vi tittar på vilket är rätt mycket pengar.

Men nu tycker vi att det finns flera saker som talar särskilt för småbolagen framåt.

Det ena är att under de år som nu har gått så har bolagen lagt väldigt mycket krut på göra sig mer slimmade och effektiva.

Summerar vi de olika faktorerna tycker vi det ser klart intressant ut med småbolagen igen.

En annat faktum är att kapacitetsutnyttjande är förhållandevis lågt. I en situation där volymerna kommer tillbaka så kan det ge extra hävstång till småbolagen särskilt om svensk ekonomi får fart.

För det tredje så förväntas småbolagen växa betydligt snabbare jämfört med de stora bolagen under 2026, om marknadens förväntansbild är korrekt.

Även värderingsmässigt så tycker vi att det finns ett gap mot den premie som börsen normalt brukar vilja betala för småbolagens aktier.

Ser man till de börsnoteringar som har gjort senaste tiden så har det ju varit extremt övertecknade, det kanske också säger något om att kapitalet börjar komma tillbaka igen till sektorn.