Svenska småbolag var under under kvartsseklet 1998 till 2023 världens bästa nisch att investera i på börsen – men efter pandemiåren har aktierna i sektorn haft en rejäl baksmälla.
Efter småbolags-smällen: Ser comeback 2026 – aktierna han köper nu
"2020 och 2021 var ganska speciella år, så här i efterhand var vi nog inne i någon form av småbolagsbubbla. Riskviljan var extrem och bolagen blev generellt väldigt högt värderade", säger Petter Löfqvist, småbolagsförvaltare på Humle, med några års perspektiv.
Men nu ser han flera konkreta tecken på att “livet återvänder” till de forna aktiestjärnorna. För Dagens PS berättar han om sitt danska fynd, sektorn han tror lite extra på och det senaste innehavet han adderade till portföljen.
Veckans börsprofil är en artikelserie som publiceras varje fredag där Dagens PS ställer fem frågor till en intressant person inom börs, investeringar och finans.
Namn: Petter Löfqvist
Titel: Förvaltare av Humles Småbolagsfond samt Sverigefond.
Bakgrund: Har arbetat i finansmarknaden sedan 1998 som analytiker, transaktionsrådgivare och förvaltare. Sedan 2021 ansvarig för Humles två olika fonder.
Aktuell: Är det läge för svenska och nordiska småbolagsaktiers comeback efter flera år av underprestation?
1. Vi måste börja med läget för svenska småbolag, hur ser du på klustret just nu och är du själv förvånad hur länge bolagen haft det tufft?
Man får nog börja med en liten tillbakablick. Historisk har ju den här sektorn varit helt magnifik, inte bara i Sverige utan internationellt också.
2020 och 2021 var ganska speciella år, så här i efterhand var vi nog inne i någon form av småbolagsbubbla. Riskviljan var extrem och bolagen blev generellt väldigt högt värderade.
Sen fick räntor, inflation och krigsutbrott. Det har ju ställt till det för småbolagen rejält under 3-4 år.
Så värderingsbubblan som fanns för de allra minsta bolagen sprack med besked. Och de allra minst bolagens värdering avkastning laggar fortfarande något brutalt jämfört med de lite större bolagen.
När vi tittar på det så konstaterar vi att det kanske ändå har varit lite rättvis att småbolag fått stryk mot stora bolag för de har haft sämre tillväxt.
Samtidigt har det försvunnit väldigt mycket kapital ”ut ur systemet” från småföretagen. 4-5 procent per år har försvunnit årligen sedan 2022 enligt de siffror vi tittar på vilket är rätt mycket pengar.
Men nu tycker vi att det finns flera saker som talar särskilt för småbolagen framåt.
Det ena är att under de år som nu har gått så har bolagen lagt väldigt mycket krut på göra sig mer slimmade och effektiva.
Summerar vi de olika faktorerna tycker vi det ser klart intressant ut med småbolagen igen.
En annat faktum är att kapacitetsutnyttjande är förhållandevis lågt. I en situation där volymerna kommer tillbaka så kan det ge extra hävstång till småbolagen särskilt om svensk ekonomi får fart.
För det tredje så förväntas småbolagen växa betydligt snabbare jämfört med de stora bolagen under 2026, om marknadens förväntansbild är korrekt.
Även värderingsmässigt så tycker vi att det finns ett gap mot den premie som börsen normalt brukar vilja betala för småbolagens aktier.
Summerar vi de olika faktorerna tycker vi det ser klart intressant ut med småbolagen igen.
Ser man till de börsnoteringar som har gjort senaste tiden så har det ju varit extremt övertecknade, det kanske också säger något om att kapitalet börjar komma tillbaka igen till sektorn.
2. Berätta lite om din analysmetod, finns det en särskild “humle-stil” och hur väljer du vilka aktier som får vara med i portföljen?
Jag tror på att vinsttillväxt driver värde i bolag. Så i grunden handlar det om att hitta bolag som växer lite snabbare än marknaden över tid.
Hela tanken med vår portfölj är att det är ”portföljen som ska gör jobbet”.
Mitt jobb är just att förvalta en portfölj av bolag. Hur kan man då slå börsen över tid?
Jo man försöker sätta ihop en portfölj som har förmåga för att generera bättre vinsttillväxt än marknadens över tid.
Och att man kan göra det med en ganska bra förutsägbarhet.
Vi tittar också mycket på det vi kallar ”kvalitativ vinsttillväxt”. Det kan vara bolag som är starka i en nisch eller att man verkar i en bransch som strukturellt växer.
Det innebär att vi exempelvis tittar på vad bolaget har gjort historiskt. Bolaget som har gjort det bra historiskt brukar även kunna göra saker och ting bra framåt.
Alla bolag som finns i portföljen ska finnas där för att vi tror på att det gör göra saker bra över tid. Får man lite mer rätt än fel i en portfölj med 35-40 bolag så borde man kunna leverera en avkastning som är bättre än marknaden över tid.
Vi tittar också mycket på det vi kallar ”kvalitativ vinsttillväxt”. Det kan vara bolag som är starka i en nisch eller att man verkar i en bransch som strukturellt växer.
Vår analysmetod handlar vidare mycket om att vara ute och träffa bolag för att få input för både de bolag vi äger och de vi inte äger. Sen lägger vi pussel och vi har ingen direkt makrodriven analys utan vi tittar på bolag ”nedifrån och upp”.
Vi fokuserar på bolagens förutsättningar och ledningar i den marknad man verkar i med målet att äga över lång tid.
3. Majoriteten av småbolagsfonden är svensk men en av de aktier som gått bäst i fonden senaste månaden är dansk, berätta?
Ja det handlar om bolaget ChemoMetec som passar in i portföljen av just de här skälen jag nämnde.
Det är ett danskt medicintekniskt bolag som håller på med blodanalys. De har en maskin för cellräkning som kalkylerar extremt precist vilket gör bolaget unikt.
Cellräkning är viktigt både i forskning och läkemedelsutveckling.
Nu är bolaget i en situation där två stora konkurrenter, amerikanska jättebolag, rör sig bort från den här nischen av marknaden. Samtidigt har ChemoMetec lanserat en helt ny linje med produkter som förväntas ha en väldigt fin tillväxtresa de kommande åren.
Efter danska börsens smäll: Här är aktien som rusar
Den danska börsen har fullständigt havererat i år med en nedgång på som värst 33 procent i början av augusti.
Uppgången på kort sikt senaste månaderna har med bolagets kommunikation att göra och att det kommit analyser som börjat drömma lite om vad bolagsvärdet kan vara om 3-4 år efter den här nya lanseringen.
Vi har ägt det här bolaget fram och tillbaka under lång tid.
Jag fick höra talas om det för sex år sedan för första gången och sen har man grävt sig ner i bolaget, träffat ledningen och investerat i det.
Det finns faktiskt en hel del svenska investerare i bolaget om man tittar i ägarlistan.
4. Vilken var det senaste aktien du adderades till någon av fonderna och varför?
Det senaste vi adderade är nog Asmodee.
Vi köpte aktien i samband med avknoppningen från Embracer (börskurs Embracer) i februari och tycker det är ett jättespännande bolag.
De har en unik position att distribuera både brädspel och spelkort som exempelvis Pokemón. Framförallt på den europeiska marknaden där de har ett starkt nätverk av massor av specifika spelbutiker.
Det är ingen rakettillväxt men det växer ganska stabilt 4-5 procent varje år.
Börsens nyaste vd: Så ska han få succéerna att växa
“Asmodee och brädspelsbranschen är en väldigt stabil verksamhet, vi är exempelvis inte ett företag som är beroende av en specifik spellansering i ett kvartal”, säger Thomas Koegler som när han ringde i Nasdaqs klassiska klocka på fredagsmorgonen blev Stockholmsbörsens nyaste vd.
Att de under några år varit en del av Embracer har nog varit gynnsamt för bolaget. Man har kunnat dra nytta av varandra starka varumärken. Men att man nu ”släppts fri” igen gör att man kan dra på en växel till i sina nätverk.
De har en affärsmodell där de även distribuerar spel för andras räkning. Och de spel som blir framgångsrika har man lyckats köpa in i bolaget vilket gör att man får upp marginalen ännu mer.
Asmodee är en förvärvsmaskin med en underliggande marknadstillväxt. En perfekt ”Humle-aktie” med just den ”förutsägbara tillväxt” vi gillar.
5. Slutligen, finns det någon sektor du kikar lite extra på nu framåt 2026 och någon du är mer försiktig med?
Jag tycker att fastigheter är en sektor som är särskilt intressant inför 2026.
Det är en sektor som har genomlidit några jobbiga år med räntor som har gått från noll vilket har drabbat aktierna hårt.
Men generellt har det städats väldigt mycket i balansräkningarna i fastighetsbolagen nu. Skuldsättningen i bolagen är helt okej.
Vi har en ganska bra bild av vad resultatnivåerna kommer att ligga på för 2025 och vi har successivt byggt upp exponering mot sektorn.
Om man tittar på de bolag som ligger i portföljen så är det inte de här stora fastighetsbolagen.
Det finns inget Castellum (börskurs Castellum) och det finns inget Balder (börskurs Balder).
Vi har valt att istället ta mer fokus på lager och logistik. Lite mer överavkastande fastigheter där man faktiskt får den här kassaflödestillväxten.
Det handlar om NP3 (börskurs NP3) som har större lager och logistik i Norrland.
Vi har SLP (börskurs SLP), också lager och logistik, men i södra Sverige.
Och även Emilshus (börskurs Emlishus) ligger i portföljen.
Generellt tycker jag omvänt det är svårt att ta position mot konsumentsektorn nu.
Där har vi istället valt att investera i Avanza (börskurs Avanza). Vi tror att hushållen fortsätter att spara de pengar de får över snarare än att konsumera.
Läs även: Veckans börsprofil: Mitt i noteringsvågen: DNB Carnegie-toppen i stor intervju – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Efter småbolags-smällen: Ser comeback 2026 – aktierna han köper nu
