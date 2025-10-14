Efter kritiken: Siemiatkowski sänker priset på sina aktier

Anledning är framförallt den kurs som Klarna-grundarens aktier skulle säljas för till investmentbolaget. Men nu har Siematkowski kapat priset rejält procent inför fredagens avgörande extrastämma.

Styrelsen positiv till nya priset

“Som styrelse är vi mycket positiva till det justerade bud som nu lagts fram av Sebastian – och som gör affären mer attraktiv för Flats aktieägare”, skriver investmentbolagets styrelse i ett pressmeddelande och slår fast;

“Vi rekommenderar våra ägare att rösta ja till förslaget på bolagsstämman den 17 oktober.”

Bakgrunden är den planerade affären mellan investmentbolaget Flat och Double Sunday AB – som äger 6,5 procent av Klarna – och kontrolleras av Sebastian Siemiatkowski.

Affären presenterades tidigare i höstas men väckte direkt kritik.