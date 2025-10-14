Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Efter kritiken: Siemiatkowski sänker priset på sina aktier

Sebastian Siemiatkowski skruvar nu ned priset på sina Klarna aktier till Flat Capital efter kritiken.
Sebastian Siemiatkowski skruvar nu ned priset på sina Klarna aktier till Flat Capital efter kritiken. (Foto: Richard Drew/TT/AP)
David Ingnäs
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Sebastian Siematkowskis tilltänkta rockad av egna Klarna aktier in i investmentbolaget Flat Capital, där han också är huvudägare, har väckt kritik.

Anledning är framförallt den kurs som Klarna-grundarens aktier skulle säljas för till investmentbolaget. Men nu har Siematkowski kapat priset rejält procent inför fredagens avgörande extrastämma.

Styrelsen positiv till nya priset

“Som styrelse är vi mycket positiva till det justerade bud som nu lagts fram av Sebastian – och som gör affären mer attraktiv för Flats aktieägare”, skriver investmentbolagets styrelse i ett pressmeddelande och slår fast;

“Vi rekommenderar våra ägare att rösta ja till förslaget på bolagsstämman den 17 oktober.”

Bakgrunden är den planerade affären mellan investmentbolaget Flat och Double Sunday AB – som äger 6,5 procent av Klarna – och kontrolleras av Sebastian Siemiatkowski.

Affären presenterades tidigare i höstas men väckte direkt kritik.

Spela klippet
Kapar priset med 16 procent

Dels fanns det Flat Capital-ägare som såg det som ett svek mot bolagets tidigare inriktning.

Genom affären gick Flat Capital (börskurs Flat Capital) med ett penndrag från att vara ett investmentbolag med tonvikt på en diversifierade portfölj av olika tech- och AI-bolag till att istället till största del bestå av Klarna.

Den andra delen av kritiken handlade om priset på de aktier som bytte ägare i affären. Siematkowskis Klarna-aktier värderades till 46,7 dollar styck, långt över det aktuella marknadsvärdet.

Det priset har nu kapats med 16 procent till 39 dollar per aktie.

Aktien rusar i börsöppningen

Di:s analytiker Robert Andersson, som varit en av de som kritiserat affären, välkomnar nu beskedet.

“Givet situationen är det sockrade budet rätt väg framåt”, skriver han och fortsätter;

“Man kan visserligen argumentera för att det bästa för Flat Capital hade varit att Klarna-aktierna sålts på marknaden och att bolaget istället fått in likvida medel i nyemissioner för framtida investeringar. Men trots den invändningen ser det nya priset tillräckligt attraktivt ut för att kunna accepteras vid fredagens extrainsatta bolagsstämma.

Flat Capitals aktier rusar 11 procent plus i börsöppningen på beskedet.

Flat CapitalKlarnaSebastian SiemiatkowskiStockholmsbörsenSverige
