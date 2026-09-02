Efter 18 års förluster: Victoria Beckhams bolag gör vinst

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Omsättningen steg 15 procent till 129,8 miljoner pund, cirka 1,69 miljarder kronor. Ebitda mer än femdubblades till 12,1 miljoner pund, motsvarande 157,2 miljoner svenska kronor, enligt bokslutet.

Det är den första vinsten sedan starten 2008.

Dagens PS beskrev redan i juni 2025 hur varumärket Beckham värderas till omkring 6 400 miljoner kronor.

Smink trumfar klänningar

Vändningen kom inte från kläderna. Produkten Foundation Drops, lanserad för ett år sedan, mer än fördubblade hudvårdsaffären. Produkten sålde slut så snabbt att över 25 000 kunder ställde sig i kö inför återkomsten 2026.

På klädsidan var klänningar mest populärt och stod för 32 procent. Vägen dit gick via en skuld på nära 54 miljoner pund, cirka 700 miljoner kronor, år 2022 och kapitaltillskott från hennes man, David Beckham. Neo Investment Partners klev in 2017, och grundaren David Belhassen är styrelseordförande.