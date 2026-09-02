Efter 18 års förlust har den gamla Spice Girl-stjärnan Victoria Beckham gått med vinst. En vanlig Svensson-företagare hade fått stänga bolaget tidigare, men kändisnamn kan ibland gör investerare och långivare mer riskbenägna.
Efter 18 års förluster: Victoria Beckhams bolag gör vinst
Victoria Beckhams bolag redovisar en rörelsevinst på 7,3 miljoner pund, motsvarande 94,85 miljoner svenska kronor, för 2025, mot en förlust på 1,6 miljoner pund, eller 20,8 miljoner svenska kronor, året innan.
Omsättningen steg 15 procent till 129,8 miljoner pund, cirka 1,69 miljarder kronor. Ebitda mer än femdubblades till 12,1 miljoner pund, motsvarande 157,2 miljoner svenska kronor, enligt bokslutet.
Det är den första vinsten sedan starten 2008.
Dagens PS beskrev redan i juni 2025 hur varumärket Beckham värderas till omkring 6 400 miljoner kronor.
Smink trumfar klänningar
Vändningen kom inte från kläderna. Produkten Foundation Drops, lanserad för ett år sedan, mer än fördubblade hudvårdsaffären. Produkten sålde slut så snabbt att över 25 000 kunder ställde sig i kö inför återkomsten 2026.
På klädsidan var klänningar mest populärt och stod för 32 procent. Vägen dit gick via en skuld på nära 54 miljoner pund, cirka 700 miljoner kronor, år 2022 och kapitaltillskott från hennes man, David Beckham. Neo Investment Partners klev in 2017, och grundaren David Belhassen är styrelseordförande.
Familjebråket i bakgrunden
Vinsten kommer samtidigt som varumärkets svagaste punkt är familjen. I januari anklagade sonen Brooklyn Beckham sina föräldrar för att sätta varumärket före relationerna och skrev att han inte ville försonas.
Till skillnad från sina syskon medverkade han inte i moderns Netflix-serie och uteblev från premiären i oktober, rapporterade AP. Victoria Beckham säger till Financial Times att människor efter 20 år inte längre ser hennes bolag som ett kändismärke.
Vad börsen betalar för en kändis
Samma mönster syns i Sverige där Bianca Ingrossos sminkbolag Caia är mest känt. Det omsatte 408,3 miljoner kronor redan 2022 enligt årsredovisningen, medan hennes klädbolag Ávora förlorade 12,6 miljoner under det förlängda räkenskapsåret januari 2023 till juni 2024.
Att lyxbolag brottas med balansen mellan exklusivitet och volym beskrev Realtid i maj.
PS analys
Det intressanta är inte vinsten på 7,3 miljoner pund utan att bolaget fick så många år på sig att gå med vinst. Ett bolag utan kändisnamn hade fått stänga någonstans kring skulden på 54 miljoner eller tidigare beroende på investerare och framtidsprognoser.
Kändiskapitalet fungerar som förlängd kredittid, där en make och en riskkapitalist accepterar förluster mot en optionspremie i framtida uppmärksamhet. Vändningen kom när bolaget slutade sälja personen Victoria Backham och började sälja en produkt med marginal. Det säger också något om hur starkt Victoria Backhams personliga varumärke faktiskt är.
Den som gjorde det tunga lyftet var en ny modechef rekryterad från Christian Dior Couture sommaren 2025 och en ordförande från riskkapitalsidan.
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