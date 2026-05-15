Efter pandemitoppen har inflationen i USA dämpats under de senaste åren. Men nu är den på väg upp igen, och det går inte att slappna av, varnar Fed-ledamoten Jeffrey Schmid.
Fed-ledamot varnar för inflation – kan skada USA:s ekonomi
Inflationen är fortsatt det största hotet mot den amerikanska ekonomin.
Det sade chefen för centralbanken i Kansas City, Jeffrey Schmid, vid en konferens för banksektorn på torsdagen.
Han pekade på att prisökningarna visserligen har dämpats jämfört med toppnivåerna under de senaste åren, men att inflationen fortfarande ligger för högt.
Energipriserna stiger igen
Samtidigt framhöll han att den amerikanska ekonomin hittills har stått emot flera påfrestningar bättre än väntat.
Uttalandet kommer i ett läge där stigande energipriser återigen har satt press på hushåll och företag.
Kriget mellan Israel och Iran har bidragit till kraftiga uppgångar i oljepriset, vilket också har drivit upp bensinpriserna i USA.
Centralbankens viktigaste inflationsmått låg i mars på 3,5 procent, klart över målet på 2 procent. Nya siffror för april pekar dessutom mot att prisökningstakten kan ha fortsatt uppåt.
Antydde att räntan inte sänks
Schmid kommenterade inte framtida räntebesked direkt, men signalerade en fortsatt försiktig hållning kring räntesänkningar, skriver Reuters.
Inom den amerikanska centralbanken betraktas han som en företrädare för den mer åtstramande linjen, där fokus ligger på att få ned inflationen innan räntorna sänks.
Trots oron kring prisutvecklingen beskrev Schmid den ekonomiska utvecklingen som stabil.
Den amerikanska ekonomin växte snabbare under årets första kvartal, främst tack vare ökade investeringar från företag och fortsatt konsumtion bland hushållen.
AI-investeringar påverkar
Särskilt tekniksektorn och investeringar kopplade till artificiell intelligens har bidragit till tillväxten.
Även börsuppgången har enligt Schmid stärkt hushållens ekonomi, framför allt bland höginkomsttagare, vilket har hjälpt till att hålla konsumtionen uppe trots högre levnadskostnader.
Arbetsmarknaden fortsätter samtidigt att visa motståndskraft. Arbetslösheten är fortfarande låg ur ett historiskt perspektiv och antalet uppsägningar är begränsat.
Kan få stor betydelse
Samtidigt är nyanställningarna fortsatt försiktiga, vilket har skapat en ovanlig situation där både rörligheten och förändringstakten på arbetsmarknaden är låg.
Utvecklingen väntas nu få stor betydelse för den amerikanska centralbankens kommande beslut om räntan.
Om inflationen fortsätter att stiga riskerar förväntningarna på framtida räntesänkningar att skjutas längre fram.
Läs mer: Olycka tvingar Waymo att återkalla självkörande bilar. Realtid