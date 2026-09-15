DNB Carnegie-experter i luven på varann efter aktieras

Aktien i Asker föll med över 18 procent efter den negativa rekommendationen från DNB Carnegie, som gjorde en total u-sväng från den ståndpunkt som analyshuset tidigare haft.

DNB Carnegie var rådgivare inför börsnoteringen

DNB Carnegie var dessutom en av Askers rådgivare när företaget tog klivet till börsen på våren 2025.

Normalt sätt råder det vattentäta skott mellan corporate finance och analysavdelningen på banker då kunderna ska kunna ha förtroende för bankens affärsintressen. Annars kan det skada marknadens syn på banken.

Men i det här fallet har det ovanliga hänt att analytiker gått diametralt emot sina egna experter på en annan avdelning på DNB Carnegie. Och så sent som fram till i fredags var också rådet köp på Askers aktie, men då ändrades det hastigt senare samma dag till sälj.