DNB Carnegie sänkte en aktie i två steg från köp till sälj och gick därmed emot sin egen corporate finance-avdelning.
DNB Carnegie-experter i luven på varann efter aktieras
Den sistnämnda avdelningen på analyshuset var med och börsnoterade bolaget, serieförvärvaren Asker, som enligt EFN kraschade på börsen efter den uppmärksammade analysen som enligt uppgift rivit upp känslorna internt på DNB Carnegie.
Aktien i Asker föll med över 18 procent efter den negativa rekommendationen från DNB Carnegie, som gjorde en total u-sväng från den ståndpunkt som analyshuset tidigare haft.
DNB Carnegie var rådgivare inför börsnoteringen
DNB Carnegie var dessutom en av Askers rådgivare när företaget tog klivet till börsen på våren 2025.
Normalt sätt råder det vattentäta skott mellan corporate finance och analysavdelningen på banker då kunderna ska kunna ha förtroende för bankens affärsintressen. Annars kan det skada marknadens syn på banken.
Men i det här fallet har det ovanliga hänt att analytiker gått diametralt emot sina egna experter på en annan avdelning på DNB Carnegie. Och så sent som fram till i fredags var också rådet köp på Askers aktie, men då ändrades det hastigt senare samma dag till sälj.
Så lät det i analysen om Asker från experterna
”Med hjälp av våra mer försiktiga redovisningsantaganden uppskattar vi att Askers justerade ebita-marginaler borde ha fallit från 8,0–8,5 procent under 2021–23 till 7,5 procent år 2024 och till 7,3 procent år 2025, istället för att stiga till 9,1 procent år 2024 och 9,5 procent år 2025”, skriver analyshuset bland annat, uppger Handelsbankens ekonomikanal.
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Nordnets sparekonom: Det sticker absolut ut
Nordnets sparekonom Carl-Henrik Söderberg, som uttalar sig för EFN, konstaterar att helomvändningen i synen på Askers aktie från DNB Carnegie ”sticker absolut ut”.
Samtidigt framhåller han att de olika avdelningarna på ett analyshus ”ska vara oberoende av varandra”.
Händelsen kan, menar han, ses som ett tecken på ”integritet”.
DNB Carnegies corporate finance-avdelning, som enligt uppgift har för avsikt att ta fler serieförvärvare till börsen, ska ha uttryckt oro över att analysen kan få konsekvenser för deras framtida affärsplaner.
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