Digital euro ska ge Bryssel ökad kontroll

I dag är våra digitala finansiella system kraftigt beroende av USA och amerikanska företag. Nu vidtar EU åtgärder för att säkerställa ett stärkt oberoende.

Företrädare för Europeiska centralbanken, europeiska finansministrar och en företrädare för EU-kommisionen möttes i Köpenhamn för att diskutera nästa steg för en digital euro.

”Det digitala Europa är inte bara ett betalningsmedel, det är också ett politiskt ställningstagande om Europas suveränitet och dess förmåga att hantera betalningar, även gränsöverskridande, med en europeisk infrastruktur och lösning”, sade Christine Lagarde, ordförande för ECB, på presskonferensen, enligt Reuters.

Processen för en digital euro

En digital euro är ingen ny idé. Kommisionen har lagt fram förslag på lagstiftning redan 2023, men väntar in Ministerrådet och Europaparlamentet. Rådet väntas lämna förslag innan slutet av året.

Den minst sagt stökiga relationen med USA:s nya styre har gett EU eld i baken gällande en ökad självständighet på flera områden, däribland finansiellt oberoende.

Reuters uppger att Europa är kraftigt beroende av USA:s infrastruktur för digitala betalningar, och att beslutet om en digital euro ses som ett viktigt steg på vägen mot ökad självständighet.

Några av de stora frågorna som återstår innan ett införande av en digital europeisk valuta är dels frågan om hur mycket digitala euros en person ska få inneha. Det anses avgörande för att minska trycket på den nya digitala valutan vid ett införande.

En annan fråga är hur man ska säkerställa medlemsländernas inflytande över utformandet av den nya valutan. I båda frågorna menar man att man har nått viktiga kompromisser.

”Kompromissen vi nådde är att innan ECB fattar ett slutgiltigt beslut om emission … ska det finnas möjlighet till en diskussion i ministerrådet”, sade Paschal Donohoe, som leder finansministrarnas möten, vid presskonferensen.