Digital euro ska ge Bryssel ökad kontroll

Digital euro
Europeiska ledare träffades i fredags i Köpenhamn för att diskutera framtiden för en digital euro. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Kontanternas framtid blir allt mer oviss när digitala valutor och stable coins gör snabba framsteg. Nu senast i form av en ny överenskommelse för en digital euro.

I dag är våra digitala finansiella system kraftigt beroende av USA och amerikanska företag. Nu vidtar EU åtgärder för att säkerställa ett stärkt oberoende.

Företrädare för Europeiska centralbanken, europeiska finansministrar och en företrädare för EU-kommisionen möttes i Köpenhamn för att diskutera nästa steg för en digital euro.

”Det digitala Europa är inte bara ett betalningsmedel, det är också ett politiskt ställningstagande om Europas suveränitet och dess förmåga att hantera betalningar, även gränsöverskridande, med en europeisk infrastruktur och lösning”, sade Christine Lagarde, ordförande för ECB, på presskonferensen, enligt Reuters.

Processen för en digital euro

En digital euro är ingen ny idé. Kommisionen har lagt fram förslag på lagstiftning redan 2023, men väntar in Ministerrådet och Europaparlamentet. Rådet väntas lämna förslag innan slutet av året.

Den minst sagt stökiga relationen med USA:s nya styre har gett EU eld i baken gällande en ökad självständighet på flera områden, däribland finansiellt oberoende.

Reuters uppger att Europa är kraftigt beroende av USA:s infrastruktur för digitala betalningar, och att beslutet om en digital euro ses som ett viktigt steg på vägen mot ökad självständighet.

Några av de stora frågorna som återstår innan ett införande av en digital europeisk valuta är dels frågan om hur mycket digitala euros en person ska få inneha. Det anses avgörande för att minska trycket på den nya digitala valutan vid ett införande.

En annan fråga är hur man ska säkerställa medlemsländernas inflytande över utformandet av den nya valutan. I båda frågorna menar man att man har nått viktiga kompromisser.

”Kompromissen vi nådde är att innan ECB fattar ett slutgiltigt beslut om emission … ska det finnas möjlighet till en diskussion i ministerrådet”, sade Paschal Donohoe, som leder finansministrarnas möten, vid presskonferensen.

E-krona på is

För Sveriges räkning har samtal om en e-krona förts under en längre tid, men det tycks gå långsamt. När USA och EU går in för att bilda digitala valutor uppbackade av staten kan Riksbanken tvingas agera för att kronan inte ska tappa sin glans.

Införandet av en e-krona har lyfts fram som en del av en digital transformation. I en intervju i vintras, berättade svenska forskare om hur Covid-19 blev en katalysator för införandet av digitala centralbanksvalutor. 

Även om utvecklingen medför fördelar som snabbare transaktioner, väcker den också oro kring individens frihet och integritet. Man menar att projekt som e-kronan kan leda till att betalningssystemen kontrolleras av centralbankerna, vilket kan minska de privata aktörernas roll och öka risken för att auktoritära stater får för mycket kontroll.

Den svenska e-kronan ses ofta som ett naturligt steg i det kontantlösa samhället. Men forskaren Thomas Marmefelt som pratade med Forskning.se menar att vi måste vara försiktiga:

“Det handlar inte bara om effektivitet – det handlar om kontroll och frihet,” säger han. Genom att ge staten full insyn i transaktioner riskerar vi att offra individens frihet för säkerhet och kontroll.

Edvard Lundkvist
