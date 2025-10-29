Europeiska centralbanken, ECB, fortsätter förberedelserna inför den planerade lanseringen av en digital euro 2029.
Då planerar ECB att ge ut sin digitala euro
Mest läst i kategorin
Norge undrar: Varför går vår krona inte lika bra som er?
Den svenska kronan går starkt. Då undrar norrmännen varför deras krona inte gör detsamma. Dessutom oroas de över oljepriset. Den svenska kronan är den G10-valuta som stärkts mest hittills i år, enligt Bloomberg.KIX-indexet, som mäter kronans värde mot valutorna hos 32 av Sveriges viktigaste handelspartners, närmar sig sin lägsta nivå sedan januari 2022. Indexet faller …
Kina vänder sig bort från dollarn – erbjuder eget alternativ
På alla möjliga områden försöker Kina dra sig undan den amerikanska dominansen. Nu nappar allt fler länder på erbjudandet att låna pengar i renminbi. Kina och USA befinner sig som bekant i ett intensivt handelskrig. Nu försöker den kinesiska regeringen minska beroendet av den amerikanska dollarn, och istället erbjuda sin egen renminbi, eller yuan som …
Kina bunkrar guld i hemlighet för att avsätta dollarn
I det dolda bunkrar Kina guld i stora mängder. Enligt MoneyWeek har Kina under flera år byggt upp enorma hemliga reserver. Syftet? Att lämna dollarn som världens reservvaluta. Rapporterna talar om ett nät av statliga aktörer, regionala banker och statligt kontrollerade bolag som systematiskt köper kopiösa mängder guld. Officiellt äger Kina drygt 2 300 ton, …
Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd
Efter veckor av uppgång ser dollarn tillfälligt stark ut på valutamarknaden. Men experter varnar: återhämtningen kan snabbt tappa kraft. På valutamarknaden riktas nu blickarna mot dollarns oväntade vändning. Efter månader av svaghet har valutan vänt uppåt, men flera tecken pekar på att uppgången bygger på sköra grunder. Missa inte: USA:s budgetkris pressar dollarn mot ny …
Måste ha tillstånd för krypto – de nekas
Företag som erbjuder tjänster kopplade till krypto måste nu ha tillstånd från Finansinspektionen. Sex bolag har ansökt – ett har nekats. Företag som erbjuder tjänster kopplade till krypto i Sverige måste nu ha tillstånd från Finansinspektionen. Inspektionen uppmanar därför konsumenter att säkerställa att de vänder sig till kryptobolag som har tillstånd eller ansökt om tillstånd. …
Källor till Bloomberg uppger att ECB-tjänstemän på ett möte i Florens i Italien denna vecka beslutar om att fortsätta förberedelserna av att ge ut en digital euro om fyra år sedan den nuvarande förberedelsefasen avslutats.
ECB lägger locket på om förberedelserna
Förutsatt att det finns en rättslig ram ska den digitala valutan ges ut förhoppningsvis i mitten av 2029.
Diskussionerna pågår inom ECB kring den digitala valutan är konfidentiella. Därför har uppgiftslämnarna med insyn i processen bett om att få vara anonyma, framgår det.
”Det största hindret kommer från Europeiska folkpartiet, där vissa lagstiftare har föredragit att söka ett privatsektoralternativ till ECB:s digitala lösning. Pressen ökar dock för att bryta dödläget, då beslutsfattare beklagar ett överdrivet beroende av amerikanska företag som Visa , Mastercard och PayPal för detaljhandelsbetalningar”, skriver Bloomberg.
Läs mer: Digital euro ska ta upp kampen med betaljättarna Realtid
Det eldar på initiativet om en digital euro
Det finns samtidigt farhågor om att dollarbaserade stablecoins, som USA:s president Donald Trump förespråkar, ska få fäste i Europa. Detta har gett debatten om en digital euro ny drivkraft.
ECB.s ordförande Christine Lagarde vill skynda på utvecklingen av en digital, europeiska och gemensam valuta för att ”stärka den strategiska autonomin i tider av ökade geopolitiska spänningar”, enligt artikeln.
Europeiska centralbanken har vid sidan av detta skruvat upp tempot för att ge ut en digital centralbanksvaluta till grossister.
Läs även: Digital euro ska ge Bryssel ökad kontroll DagensPS
Läs vidare: Digital euro backar upp cash – snart här? DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Nya uppsägningar på Green Cargo efter uselt resultat
Det går tungt för frakttågen – Green Cargo varslar personal på flera orter i landet efter ett svagt kvartal med minskade transportvolymer och sjunkande intäkter. Det statliga järnvägsfraktbolaget Green Cargo varslar om personalneddragningar Hallsberg, Göteborg och Nässjö och ytterligare övertalighet på tio orter. Detta efter en usel kvartalsrapport, rapporterar sajten Jarnvagar.nu. Minskad produktion av varor …
Köpråd: Swedbank tror gym-aktien har mer kraft
Efter en 12-månadersperiod där aktien rusat över 70 procent ser Swedbank fortsatt uppsida i börsens tränings-aktie och står fast vid sitt köpråd. Trots vissa resultatbesvikelser i tredje kvartalet som fick aktien att backa är bilden positiv inför kommande år, med en tydligt förbättrad verksamhet och starka kassaflöden. Läs även: Två europeiska tillväxtaktier att hålla ögonen …
Kvinnor får tusenlappar mindre i pension – varje månad
Trots decennier av jämställdhetsarbete är klyftorna mellan kvinnor och män fortsatt stora – inte minst när det gäller pensionen.? En rapport från Jämställdhetsmyndigheten visar att kvinnor fortfarande får betydligt lägre pension än män.? Bakgrunden är inte ny, men den blir allt svårare att bortse från.? “Skillnaderna uppstår under yrkeslivet” Rapporten "Ett jämställt pensionssystem", som släpptes …
Då planerar ECB att ge ut sin digitala euro
Europeiska centralbanken, ECB, fortsätter förberedelserna inför den planerade lanseringen av en digital euro 2029. Källor till Bloomberg uppger att ECB-tjänstemän på ett möte i Florens i Italien denna vecka beslutar om att fortsätta förberedelserna av att ge ut en digital euro om fyra år sedan den nuvarande förberedelsefasen avslutats. ECB lägger locket på om förberedelserna …
Har hittat svenskt uran: "Borrklara mål"
Kontroversiellt men eftertraktat. Jakten på uran går vidare i Sverige. Nu tror sig ett kanadensiskt företag ha hittat en betydande fyndighet. Uran är hett, inte minst efter att regeringen öppnat för möjligheter till uranbrytning i Sverige i ett kontroversiellt beslut. SGU, Sveriges geologiska undersökning, konstaterar att ”uranrik alunskiffer förekommer i Skåne, Västergötland, Östergötland, Öland, Närke …