Då planerar ECB att ge ut sin digitala euro

ECB
ECB:s ordförande Christine Lagarde. (Foto: Arne Dedert/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Europeiska centralbanken, ECB, fortsätter förberedelserna inför den planerade lanseringen av en digital euro 2029.

Källor till Bloomberg uppger att ECB-tjänstemän på ett möte i Florens i Italien denna vecka beslutar om att fortsätta förberedelserna av att ge ut en digital euro om fyra år sedan den nuvarande förberedelsefasen avslutats.

ECB lägger locket på om förberedelserna

Förutsatt att det finns en rättslig ram ska den digitala valutan ges ut förhoppningsvis i mitten av 2029.

Diskussionerna pågår inom ECB kring den digitala valutan är konfidentiella. Därför har uppgiftslämnarna med insyn i processen bett om att få vara anonyma, framgår det.

”Det största hindret kommer från Europeiska folkpartiet, där vissa lagstiftare har föredragit att söka ett privatsektoralternativ till ECB:s digitala lösning. Pressen ökar dock för att bryta dödläget, då beslutsfattare beklagar ett överdrivet beroende av amerikanska företag som Visa , Mastercard och PayPal för detaljhandelsbetalningar”, skriver Bloomberg.

Läs mer: Digital euro ska ta upp kampen med betaljättarna Realtid

Det eldar på initiativet om en digital euro

Det finns samtidigt farhågor om att dollarbaserade stablecoins, som USA:s president Donald Trump förespråkar, ska få fäste i Europa. Detta har gett debatten om en digital euro ny drivkraft.

ECB.s ordförande Christine Lagarde vill skynda på utvecklingen av en digital, europeiska och gemensam valuta för att ”stärka den strategiska autonomin i tider av ökade geopolitiska spänningar”, enligt artikeln.

Europeiska centralbanken har vid sidan av detta skruvat upp tempot för att ge ut en digital centralbanksvaluta till grossister.

Läs även: Digital euro ska ge Bryssel ökad kontroll DagensPS

Läs vidare: Digital euro backar upp cash – snart här? DagensPS

Ola Söderlund
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

