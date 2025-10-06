En ny köprekommendation från Aktiespararna pekar ut en aktie som just nu ser ovanligt attraktiv ut på börsen.
"Den här aktien ska du köpa – och sedan glömma bort"
Med stabila finanser, stark marknadsposition och en värdering som anses vara alldeles för låg ser analytikerna Cristofer Andersson långsiktig uppsida – även om tålamod kan krävas innan aktien når sin fulla potential.
Läs även: Storbankernas experter oense om populära aktiens värdering – Dagens PS
Undervärderat bolag i skymundan
Bravida (börskurs Bravida) verkar inom en konjunkturkänslig sektor, men Aktiespararna menar att marknaden underskattar dess verkliga styrka.
Trots en osäker ekonomisk omgivning och svagare marknadssentiment har verksamheten enligt analysen förutsättningar att skapa aktieägarvärde under lång tid.
”Aktien erbjuder en lockande rabattvärdering och har gott om utrymme för värdeskapande kapitalallokering via utdelningar, återköp och förvärv”, skriver Cristofer Andersson i sin analys.
Installationsbolaget, som åkte på en rejäl smäll våren 2024 när felaktiga fakturor uppdagades, är nu Veckans aktie hos Aktiespararna.
Stark balansräkning och låg värdering
Aktiespararna lyfter flera nyckeltal som motiverar sin köprekommendation.
P/e-talet ligger kring 17,9, direktavkastningen odrygt fyra procent och balansräkningen är stark nog att stödja ytterligare utdelningar eller förvärv.
Analysen betonar att aktien just nu handlas till en rabatt som inte återspeglar bolagets långsiktiga lönsamhet.
Fonderna som rusat – ettan upp 25 procent på en månad
Börsen puttrade på uppåt men fondmarknaden bjöd på tvära kast i september. Ädelmetallfonder steg kraftigt när guldpriset slog rekord, samtidigt som fonderna inom svenska småbolag gick kräftgång.
”Marknaden tycks helt enkelt inte värdera bolaget efter dess verkliga potential”, skriver författaren och framhåller att det skapar ett tillfälle för långsiktiga investerare.
Dessutom har ledningen en historik av att använda kapital på ett sätt som stärker aktieägarvärdet menar Aktiespararna – något som kan bli särskilt viktigt om marknadsklimatet förbättras under de kommande åren.
Krävs tålamod med aktien
Ett tema i analysen är att bolaget sannolikt kommer gynnas kraftigt när konjunkturen vänder uppåt.
Det finns enligt Aktiespararna en risk att investerare i dag överdriver cyklikaliteten i bolaget – och därmed missar att det faktiskt står starkt redan nu.
”Det är ett bolag att köpa, lägga i byrålådan och glömma bort i några år,” skriver Cristofer Andersson och menar att aktien kan ge god avkastning över tid utan att kräva aktiv handel.
Kombinationen av stabil intjäning, utdelningskapacitet och potential vid en konjunkturåterhämtning gör enligt analysen bolaget till ett intressant val för investerare med ett längre tidsperspektiv
Aktiespararna är tydliga med att rådet inte är något snabbspår till kortsiktiga vinster. Tvärtom krävs tålamod och disciplin – men för den som har det kan aktien bli en vinnare över flera år.
Riktkursen sätts till 107 kronor för aktien som just nu handlas i dryga 92 kronor.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
