"Den här aktien ska du köpa – och sedan glömma bort"

Stark balansräkning och låg värdering

Aktiespararna lyfter flera nyckeltal som motiverar sin köprekommendation.

P/e-talet ligger kring 17,9, direktavkastningen odrygt fyra procent och balansräkningen är stark nog att stödja ytterligare utdelningar eller förvärv.

Analysen betonar att aktien just nu handlas till en rabatt som inte återspeglar bolagets långsiktiga lönsamhet.

”Marknaden tycks helt enkelt inte värdera bolaget efter dess verkliga potential”, skriver författaren och framhåller att det skapar ett tillfälle för långsiktiga investerare.

Dessutom har ledningen en historik av att använda kapital på ett sätt som stärker aktieägarvärdet menar Aktiespararna – något som kan bli särskilt viktigt om marknadsklimatet förbättras under de kommande åren.

Krävs tålamod med aktien

Ett tema i analysen är att bolaget sannolikt kommer gynnas kraftigt när konjunkturen vänder uppåt.

Det finns enligt Aktiespararna en risk att investerare i dag överdriver cyklikaliteten i bolaget – och därmed missar att det faktiskt står starkt redan nu.

”Det är ett bolag att köpa, lägga i byrålådan och glömma bort i några år,” skriver Cristofer Andersson och menar att aktien kan ge god avkastning över tid utan att kräva aktiv handel.

Kombinationen av stabil intjäning, utdelningskapacitet och potential vid en konjunkturåterhämtning gör enligt analysen bolaget till ett intressant val för investerare med ett längre tidsperspektiv

Aktiespararna är tydliga med att rådet inte är något snabbspår till kortsiktiga vinster. Tvärtom krävs tålamod och disciplin – men för den som har det kan aktien bli en vinnare över flera år.

Riktkursen sätts till 107 kronor för aktien som just nu handlas i dryga 92 kronor.

