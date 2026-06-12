Kortjättar går med på jättelik uppgörelse – kan förändra marknaden

Kan neka premiumkort

Många företag har historiskt valt att absorbera avgifterna själva medan andra lagt över kostnaden på kunderna genom pristillägg eller rabatter för kontantbetalningar.

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En av de mest betydande förändringarna gäller premiumkort med generösa bonus- och lojalitetsprogram.

Uppgörelsen innebär att handlare i större utsträckning kan välja vilka Visa- och Mastercard-kort de accepterar. Därmed skulle vissa butiker kunna neka dyrare premiumkort som medför högre avgifter.

Samtidigt får handlare större möjligheter att ta ut extra avgifter för vissa typer av kortbetalningar eller att erbjuda rabatter till kunder som använder billigare betalningsalternativ.

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Kritiken kvarstår

Branschorganisationer för handeln är ändå kritiska.

De menar att uppgörelsen inte förändrar de grundläggande villkoren på marknaden och att Visa och Mastercard även fortsättningsvis kommer att ha stort inflytande över avgiftsnivåerna.

För Visa och Mastercard är målet att sätta punkt för en av de mest omfattande rättsprocesserna i betalningsindustrins historia.

För konsumenter kan effekterna bli mer blandade, med lägre kostnader för vissa köp men samtidigt risk för färre accepterade premiumkort och fler avgifter i butikskassan.

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Det slutliga godkännandet av uppgörelsen väntas senare under processen.

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