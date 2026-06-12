Visa och Mastercard kan snart behöva sänka avgifterna för kortbetalningar. Det skulle i så fall få följdeffekter för flera branscher.
Kortjättar går med på jättelik uppgörelse – kan förändra marknaden
En amerikansk domstol har preliminärt godkänt en uppgörelse värd 38 miljarder dollar mellan kortjättarna Visa och Mastercard och miljontals handlare.
Det handlar om anklagelser mot bolagen för att ta ut oskäligt höga kortavgifter.
Tvisten har pågått i över två decennier och handlar om de så kallade swipe-avgifterna, de avgifter som butiker betalar när kunder använder kreditkort.
Blir billigare för handlare
Mer än 12 miljoner handlare deltog i den grupptalan som väcktes redan 2005.
Om uppgörelsen slutligen godkänns innebär den bland annat att Visa och Mastercard sänker vissa avgifter under de kommande åren, skriver Yahoo Finance.
Den genomsnittliga avgiften för konsumentkort ska begränsas under en längre period, vilket kan minska kostnaderna för handlare.
Det är dock oklart om konsumenterna kommer att märka några direkta prissänkningar.
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Kan neka premiumkort
Många företag har historiskt valt att absorbera avgifterna själva medan andra lagt över kostnaden på kunderna genom pristillägg eller rabatter för kontantbetalningar.
En av de mest betydande förändringarna gäller premiumkort med generösa bonus- och lojalitetsprogram.
Uppgörelsen innebär att handlare i större utsträckning kan välja vilka Visa- och Mastercard-kort de accepterar. Därmed skulle vissa butiker kunna neka dyrare premiumkort som medför högre avgifter.
Samtidigt får handlare större möjligheter att ta ut extra avgifter för vissa typer av kortbetalningar eller att erbjuda rabatter till kunder som använder billigare betalningsalternativ.
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Kritiken kvarstår
Branschorganisationer för handeln är ändå kritiska.
De menar att uppgörelsen inte förändrar de grundläggande villkoren på marknaden och att Visa och Mastercard även fortsättningsvis kommer att ha stort inflytande över avgiftsnivåerna.
För Visa och Mastercard är målet att sätta punkt för en av de mest omfattande rättsprocesserna i betalningsindustrins historia.
För konsumenter kan effekterna bli mer blandade, med lägre kostnader för vissa köp men samtidigt risk för färre accepterade premiumkort och fler avgifter i butikskassan.
Det slutliga godkännandet av uppgörelsen väntas senare under processen.
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