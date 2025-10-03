Långsiktiga aktieägare presterar systematiskt bättre än professionella förvaltare med tillgång till toppmoderna analysverktyg.
Gör ingenting alls – och nå framgång på börsen
En ny studie från Columbia University visar att aktier med uthålliga ägare ger sex procent högre årlig avkastning. Mönstret har hållit i över fyra decennier.
Trots att institutionella kapitalförvaltare förvaltar hundratals miljarder dollar och har tillgång till marknadens bästa analysverktyg, finns det en grupp som slår dem: de som äger sina aktier längre.
Forskarna Kalash Jain och Dian Jiao från Columbia University har analyserat data från den amerikanska aktiemarknaden som sträcker sig tillbaka till 1980-talet. Deras slutsats är att systematisk felprissättning uppstår när kortsiktig prestation värderas för högt.
“Även om jag som förvaltare vill tänka långsiktigt, blir det svårt när jag vet att investerare kan ta ut sina pengar när som helst. Det gör mig kortsiktig”, säger Jain enligt Affärsvärlden.
Kvartalsrapporter förvärrade problemet
Studien visar att sambandet mellan långsiktighet och avkastning förstärktes 2004, när finansmyndigheten SEC började kräva att fonder rapporterar sina innehav varje kvartal istället för varje halvår.
Den ökade transparensen innebar att fondförvaltare fick sina positioner granskade oftare, vilket ökade pressionen att prestera varje kvartal.
Effekten är särskilt stark i aktier som nyligen gått svagt eller har hög volatilitet, just de två typer som förvaltare med kortsiktiga mandat har svårast att äga och försvara inför sina kunder. Vissa aktier handlas därför under sitt fundamentala värde, vilket ger högre framtida avkastning för investerare med tålamod.
Warren Buffett som förebild i långsiktighet
Forskarna pekar på Warren Buffett som ett tydligt exempel på hur långsiktig kapitalstruktur kan skapa konkurrensfördel. Hans investmentbolag Berkshire Hathaway har konsekvent slagit börsindex under långa perioder.
“Buffett är förstås fenomenal på fundamental analys. Men jag tror att en del av hans framgång också kan förklaras av att han förvaltar permanent kapital”, säger Jain.
Så kan privatsparare dra nytta
För privatsparare är implikationerna tydliga. Fokusera på bolag med stabilt ägande där aktien hållits i åratal eller decennier. Kombinerar man det med att bolaget upplever tillfällig motvind fungerar strategin särskilt bra.
Strategin verkar fungera mycket bättre i småbolag än i storbolag, troligen eftersom småbolagssegmentet är mer ineffektivt och färre stora institutionella aktörer är aktiva där.
“Så länge tålamod är en bristvara på marknaden kommer den här strategin att fungera”, säger Jain.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
