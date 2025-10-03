Gör ingenting alls – och nå framgång på börsen

En ny studie från Columbia University visar att aktier med uthålliga ägare ger sex procent högre årlig avkastning. Mönstret har hållit i över fyra decennier.

Trots att institutionella kapitalförvaltare förvaltar hundratals miljarder dollar och har tillgång till marknadens bästa analysverktyg, finns det en grupp som slår dem: de som äger sina aktier längre.

Forskarna Kalash Jain och Dian Jiao från Columbia University har analyserat data från den amerikanska aktiemarknaden som sträcker sig tillbaka till 1980-talet. Deras slutsats är att systematisk felprissättning uppstår när kortsiktig prestation värderas för högt.

“Även om jag som förvaltare vill tänka långsiktigt, blir det svårt när jag vet att investerare kan ta ut sina pengar när som helst. Det gör mig kortsiktig”, säger Jain enligt Affärsvärlden.

Kvartalsrapporter förvärrade problemet

Studien visar att sambandet mellan långsiktighet och avkastning förstärktes 2004, när finansmyndigheten SEC började kräva att fonder rapporterar sina innehav varje kvartal istället för varje halvår.

Den ökade transparensen innebar att fondförvaltare fick sina positioner granskade oftare, vilket ökade pressionen att prestera varje kvartal.

Effekten är särskilt stark i aktier som nyligen gått svagt eller har hög volatilitet, just de två typer som förvaltare med kortsiktiga mandat har svårast att äga och försvara inför sina kunder. Vissa aktier handlas därför under sitt fundamentala värde, vilket ger högre framtida avkastning för investerare med tålamod.