Delta Air Lines köpte år 2012 raffinaderiet Monroe Energy och fick massiv kritik. Nu, när jetbränslet stigit med 92 procent sedan Irankriget startade, är det bolagets starkaste fördel mot konkurrenterna.
Delta: Upprättelse efter kritiserat förvärv av raffinaderi 2012
När Delta Air Lines 2012 köpte ett åldrande raffinaderi utanför Philadelphia för 150 miljoner dollar, motsvarande cirka 1 400 miljoner skrattade Wall Street. Flygbolag köper bränsle, de producerar det inte. Kritiken var hård, och ett allt starkare klimattryck på branschen förstärkte intrycket av ett felaktigt förvärv.
Nu ser kalkylen annorlunda ut.
Irankriget förändrade marknaden för flygbränsle
Som Dagens PS rapporterat sedan krigsutbrottet har priset på jetbränsle rusat efter attackerna mot Iran. Enligt Argus U.S. Jet Fuel Index, publicerat av Airlines for America, steg priset i USA från 2,50 dollar per gallon den 27 februari till 4,81 dollar den 7 april, en uppgång på 92 procent, enligt The Hill.
I det läget är Deltas raffinaderi inte längre ett misstag, utan ett skydd mot volatiliteten på tillgången på flygbränsle och dess pris.
Så fungerar Deltas modell
Delta betalar marknadspris för bränslet som transporteras internt från Monroe, men raffinaderivinsten stannar inom koncernen i stället för att tillfalla externa leverantörer.
Anläggningen processar 185 000 fat råolja per dygn och täcker 40 till 50 procent av Deltas inhemska bränslekostnader, enligt DELCO Today.
Som Dagens PS tidigare skrivit om riskerar bristen på jetbränsle att ställa in sommarens resor. United Airlines har varnat för att bränslekostnaderna kan stiga med 11 miljarder dollar, cirka 102 miljarder kronor, på helårsbasis om nuvarande prisnivåer håller.
Det mer än fördubblar bolagets bästa historiska årsvinst. Konkurrenten American Airlines redovisade exempelvis en kostnadsökning på 400 miljoner dollar, cirka 3 724 miljoner kronor, bara för Q1 2026.
Vad det innebär för aktien
I Q1 gav raffinaderiet 6 cent per gallon i lägre bränslekostnad för Delta. För Q2 beräknar Delta att raffinaderiet ska bidra med 300 miljoner dollar, cirka 2 792 miljoner kronor, i minskade bränsleutgifter. Aktien steg till 74 dollar efter Q1-rapporten den 8 april, en uppgång på 13 procent, enligt 24/7 Wall St.
