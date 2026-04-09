Delta: Upprättelse efter kritiserat förvärv av raffinaderi 2012

Nu ser kalkylen annorlunda ut.

Irankriget förändrade marknaden för flygbränsle

Som Dagens PS rapporterat sedan krigsutbrottet har priset på jetbränsle rusat efter attackerna mot Iran. Enligt Argus U.S. Jet Fuel Index, publicerat av Airlines for America, steg priset i USA från 2,50 dollar per gallon den 27 februari till 4,81 dollar den 7 april, en uppgång på 92 procent, enligt The Hill.

I det läget är Deltas raffinaderi inte längre ett misstag, utan ett skydd mot volatiliteten på tillgången på flygbränsle och dess pris.

Så fungerar Deltas modell

Delta betalar marknadspris för bränslet som transporteras internt från Monroe, men raffinaderivinsten stannar inom koncernen i stället för att tillfalla externa leverantörer.



Anläggningen processar 185 000 fat råolja per dygn och täcker 40 till 50 procent av Deltas inhemska bränslekostnader, enligt DELCO Today.

Som Dagens PS tidigare skrivit om riskerar bristen på jetbränsle att ställa in sommarens resor. United Airlines har varnat för att bränslekostnaderna kan stiga med 11 miljarder dollar, cirka 102 miljarder kronor, på helårsbasis om nuvarande prisnivåer håller.



Det mer än fördubblar bolagets bästa historiska årsvinst. Konkurrenten American Airlines redovisade exempelvis en kostnadsökning på 400 miljoner dollar, cirka 3 724 miljoner kronor, bara för Q1 2026.

Vad det innebär för aktien

I Q1 gav raffinaderiet 6 cent per gallon i lägre bränslekostnad för Delta. För Q2 beräknar Delta att raffinaderiet ska bidra med 300 miljoner dollar, cirka 2 792 miljoner kronor, i minskade bränsleutgifter. Aktien steg till 74 dollar efter Q1-rapporten den 8 april, en uppgång på 13 procent, enligt 24/7 Wall St.

ANNONS

Läs även: Krig som bettingobjekt: Misstänkt insiderhandel för miljoner

Läs även: Svensk industrikompetens – en exporttrend hos Mercedes