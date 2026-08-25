Death tech-bolag tar in 23 miljoner – underlättar dödsboadmin

Under 2025 avled 92 200 personer i Sverige, enligt SCB. Varje dödsfall skapar ett dödsbo, och bouppteckningen ska vara inne hos Skatteverket inom fyra månader.

Familjen får göra den själv utan kostnad. Väljer man juridisk hjälp, tar Lavendla från 8 995 kronor och Familjens Jurist 2 195 kronor i timmen för dödsbohantering, enligt deras prislistor. Pengarna tas ur dödsboet, alltså ur arvet.

PS beräkning: Dödsbokostnad för administration

Räknat på Lavendlas ingångspris motsvarar 92 200 dödsfall drygt 800 miljoner kronor om året, enligt PS beräkning. Det är ett tak, av två skäl. Många gör bouppteckningen själva, och saknas det tillgångar utöver begravningskostnaderna kan en dödsboanmälan ersätta den, enligt Skatteverket.

Solace Care säljer inte bouppteckningar, men siffran visar vad svenska hushåll redan betalar för administrationen efter ett dödsfall. Underlaget växer dessutom, eftersom SCB väntar sig fler dödsfall framöver när fyrtiotalisternas stora kullar når höga åldrar.

Affären ligger hos försäkringsbolagen

Solace säljer via försäkringsbolag, med tanken att en livförsäkring ska ge praktisk hjälp och inte bara en klumpsumma. Tjänsten uppges ha gått från noll till över 25 000 anslutna i Sverige, Finland och Norge sedan förra sommaren.

De pengarna ska gå till expansion med fler nordiska avtal och lansering i Nederländerna och Storbritannien, enligt Breakit.

PS analys

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Värderingen varken hänger på, eller faller med, de 25 000 användarna som äntligen kommit in, utan den sitter i vem som betalar.

Kommer tillväxten från partneravtal blir varje försäkringsbolag en hävstång, men också en flaskhals, eftersom sådana avtal tar år att stänga. Det förklarar varför rundan är full av försäkringschefer i stället för techänglar.

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