AI-boomen får Sydkoreas börs att åka bergochdalbana

Många använder hävstång

I slutet av juli föll SK Hynix kraftigt efter växande oro för att amerikanska teknikjättar investerar mer i datacenter än vad efterfrågan motiverar.

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Samtidigt tyngdes sentimentet av svagare bolagsrapporter från tekniksektorn. Kort därefter återhämtade sig aktien kraftigt, vilket bidrog till ett snabbt börsrally, skriver Bloomberg.

En annan förklaring är den snabba tillväxten för hävstångshandlade börsfonder, så kallade leveraged ETF:er.

Produkterna förstärker de dagliga kursrörelserna genom att använda lån och derivat och har blivit mycket populära bland sydkoreanska privatsparare.

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Småsparare dominerar

I många andra länder används de främst av professionella investerare, men i Sydkorea domineras ägandet i stor utsträckning av småsparare.

Tidigare i år godkände myndigheterna ett flertal nya hävstångsfonder kopplade till Samsung och SK Hynix.

När handeln varit som mest intensiv har de två aktierna och de tillhörande ETF-produkterna stått för merparten av omsättningen på börsen, vilket ytterligare förstärkt kursrörelserna.

Ska begränsa riskerna

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Regeringen har efter den senaste tidens turbulens aviserat åtgärder för att begränsa riskerna.

Bland annat övervägs tak för hur stor del av en småsparares portfölj som får placeras i de mest riskfyllda hävstångsprodukterna, samtidigt som kostnaderna för handeln kan höjas.

Även småspararnas beteende har bidragit till de kraftiga svängningarna.

Medan inhemska investerare har köpt aktier i stor skala har utländska kapitalförvaltare samtidigt minskat sina innehav för att undvika en alltför stor exponering mot de två dominerande halvledarbolagen.

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