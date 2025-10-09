Morningstar Wide Moat Focus Index innehåller de mest undervärderade amerikanska aktierna för 2025. Här är de billigaste aktierna med bred vallgrav.
De 10 mest undervärderade amerikanska aktierna
Starka balansräkningar och starka genom konkurrensen.
Bolagen har bred vallgrav som Morningstar Wide Moat Focus Index nu listar till långsiktiga investerare, enligt Morningstar.
De mest undervärderade amerikanska aktierna
Det handlar om de mest attraktiva undervärderade amerikanska aktierna.
De tio billigaste aktierna med bred vallgrav i Morningstar Wide Moat Focus Index listas här, och gällde den 26 september:
- Constellation Brands STZ
- 2. Adobe ADBE
- Nike NKE
- Bristol-Myers Squibb BMY
- Kenvue KVUE
- Brown-Forman BF.B
- Danaher DHR
- MarketAxess Holdings MKTX
- Merck MRK
- TransUnion TRU
Långsiktiga investerare
Enligt Morningstar är aktierna något att hålla koll på för investerare som tänker långsiktigt och blickar mot amerikanska aktier.
Högst på listan är exempelvis Constellation Brands som handlades 41 procent under Morningstars uppskattade värde i slutet av september.
Längst ner på listan finns TransUnion som handlades 29 procent under det uppskattade värdet.
Två delportföljer
Morningstar byter ofta ut aktier i indexet – som består av två delportföljer som innehåller 40 aktier vardera.
Det tillkom även 17 andra billiga aktier i slutet av förra månaden, och det är framför allt tre sektorer som sticker ut – tekonologi, konsumentvaror och industriföretag.
Aktier som tillkom var bland annat Airbnb, John Deere och Workday.
Här är samtliga 17 undervärderade aktier som lades till i Morningstar Wide Moat Focus Index:
