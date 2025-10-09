De 10 mest undervärderade amerikanska aktierna

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Långsiktiga investerare

Enligt Morningstar är aktierna något att hålla koll på för investerare som tänker långsiktigt och blickar mot amerikanska aktier.

Högst på listan är exempelvis Constellation Brands som handlades 41 procent under Morningstars uppskattade värde i slutet av september.

ANNONS

Längst ner på listan finns TransUnion som handlades 29 procent under det uppskattade värdet.

Två delportföljer

Morningstar byter ofta ut aktier i indexet – som består av två delportföljer som innehåller 40 aktier vardera.

Det tillkom även 17 andra billiga aktier i slutet av förra månaden, och det är framför allt tre sektorer som sticker ut – tekonologi, konsumentvaror och industriföretag.

Aktier som tillkom var bland annat Airbnb, John Deere och Workday.

Här är samtliga 17 undervärderade aktier som lades till i Morningstar Wide Moat Focus Index:

Foto: Skärmdump/Källa Morningstar Direct

Läs även:

Ny bok om aktierna du aldrig vill sälja – förvaltarens bästa tips. Dagens PS

ANNONS

Därför är strategen fortsatt optimistisk till svenska aktier. Dagens PS