Matföretaget Beyond Meat, som tillverkar köttsubstitut, har haft en riktigt svängig resa på börsen. Det började bra, Bill Gates och Leonardo DiCaprio fanns bland ägarna och börsnoteringen 2019 var en stor succé med en uppgång på 160 procent.

Gamestop var den första memeaktien

I januari 2021 kom toppen på 221 dollar per aktie, skriver TT. Sedan dess har det gått rakt utför med stor kris, och för ett par veckor sedan kostade en aktie 52 cent efter ett rejält ras.

Men förra veckan började något hända. Beyond Meats aktie började rusa, och har bara fortsatt rakt uppåt. På onsdagen, strax efter börsöppningen i USA, kostade en aktie runt 7 dollar – en uppgång på 1200 procent jämfört med veckan innan.

Förklaringen liknar det som hände med spelbutiken Gamestops aktie under 2021, Beyond Meat har blivit en så kallad “memeaktie”.

Rysk daytrader drog igång det

Rusningen började när den ryske Dubai-baserade daytradern och marknadsprofilen Demitri Semenikhin började köpa aktier i bolaget och uppmanade andra att göra detsamma på internetforum. Det rör sig om ett försök till en så kallad “short squeeze”, liknande den i Gamestop-aktien 2021.

Syftet är att få de som köpt korta positioner i bolaget, alltså satsat på att bolagets aktie ska falla i värde, att fastna med händerna i syltburken. När nättidningen Business Insider rapporterat om Semenikihins kampanj eskalerade rusningen, som också fick ytterligare skjuts när Roundhill Investments lade in aktien i sin börshandlade fond (ETF) för memeaktier.

Var denna historia kommer att ta vägen är fortfarande oklart – vissa jublar på internetforum över “memeaktiernas” comeback medans andra är mer skeptiska.

“Man vet att ekonomin är kokt när BYND-aktien gör comeback”, skriver en användare på Reddit enligt CNBC.

