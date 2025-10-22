Från botten till bubbla på en vecka – Beyond Meat-aktien har exploderat med över 1 200 procent när nätets småsparare återuppväcker memeaktiernas galenskap.
Därför tokrusar vegoburgarna på börsen – ny "memeaktie"
Mest läst i kategorin
Tunnelbana till Danmark kommer närmare
En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har funnits på idéstadiet länge. Nu har man börjat undersöka marken – men en färdigställd linje lär dröja ytterligare ett antal år. Arbetet med en framtida tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har tagit ett konkret steg framåt. I Västra hamnen har provborrningar nått ett djup på 40 meter. Det …
Här är industristäderna som kan få den nya Volvo-fabriken
Volvo Construction Equipment investerar i en ny svensk fabrik. Innan årsskiftet ska man meddela vilken stad som får del av den nya satsningen. När industrijätten Volvo CE vill bygga nytt är det flera svenska städer som hoppas på att bli utvalda. Det handlar bland annat om eftertraktade arbetstillfällen och framtidstro. För kommunerna i fråga är …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Ubåtar blev succé vid tysk börsdebut
Tyska industrikoncernens försvarsdivision överstiger alla förväntningar på Frankfurtbörsen när intresset för försvarsaktier fortsätter att öka. Thyssenkrupps avknoppning Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) inledde sin börskarriär med en raketstart på måndagen. Vid middagstid handlades aktierna till 87 euro, vilket var väsentligt högre än listningspriset på 60 euro som moderbolaget satte när de distribuerade aktierna till sina investerare …
Bästa fonderna – för dig som vågar ta risk
Är du en långsiktig fondsparare som gillar trygghet och stabilitet men ändå kan tänka dig att ta något mer risk för en chans till lite extra avkastning i fonden? Då kan Privata Affärer ha vaskat fram den bästa inspirationslitsan av fonder för dig. Läs även: Svenskarna bara rikare på fonder – aktiefonder hetast – Dagens …
Matföretaget Beyond Meat, som tillverkar köttsubstitut, har haft en riktigt svängig resa på börsen. Det började bra, Bill Gates och Leonardo DiCaprio fanns bland ägarna och börsnoteringen 2019 var en stor succé med en uppgång på 160 procent.
Gamestop var den första memeaktien
I januari 2021 kom toppen på 221 dollar per aktie, skriver TT. Sedan dess har det gått rakt utför med stor kris, och för ett par veckor sedan kostade en aktie 52 cent efter ett rejält ras.
Men förra veckan började något hända. Beyond Meats aktie började rusa, och har bara fortsatt rakt uppåt. På onsdagen, strax efter börsöppningen i USA, kostade en aktie runt 7 dollar – en uppgång på 1200 procent jämfört med veckan innan.
Förklaringen liknar det som hände med spelbutiken Gamestops aktie under 2021, Beyond Meat har blivit en så kallad “memeaktie”.
Rysk daytrader drog igång det
Rusningen började när den ryske Dubai-baserade daytradern och marknadsprofilen Demitri Semenikhin började köpa aktier i bolaget och uppmanade andra att göra detsamma på internetforum. Det rör sig om ett försök till en så kallad “short squeeze”, liknande den i Gamestop-aktien 2021.
Syftet är att få de som köpt korta positioner i bolaget, alltså satsat på att bolagets aktie ska falla i värde, att fastna med händerna i syltburken. När nättidningen Business Insider rapporterat om Semenikihins kampanj eskalerade rusningen, som också fick ytterligare skjuts när Roundhill Investments lade in aktien i sin börshandlade fond (ETF) för memeaktier.
Var denna historia kommer att ta vägen är fortfarande oklart – vissa jublar på internetforum över “memeaktiernas” comeback medans andra är mer skeptiska.
“Man vet att ekonomin är kokt när BYND-aktien gör comeback”, skriver en användare på Reddit enligt CNBC.
Läs även: Gamestop förklarat – så funkar “memeaktier” (Dagens PS)
Läs även: Vegomat: Inte alls politiskt korrekt (Dagens PS)
Läs även: Därför kämpar Beyond Meat (Dagens PS)
Läs även: ”Framtidens mat” blev fiasko – Beyond Meat utplånat på börsen (Realtid)
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Dessa drönare formar kriget i Ukraina
Ukrainska motorvägen M-14 kallas för dödens väg, eftersom den blivit en krigsskådeplats för drönare som attackerar den enda fungerande vägen mellan Mykolayv och Kherson. Just den här dagen när Moscow Times färdas på vägarna så är himlen mulen och grå. Det är bra för journalisterna. Döden kommer nämligen uppifrån i det här kriget, från drönare …
Därför tokrusar vegoburgarna på börsen – ny "memeaktie"
Från botten till bubbla på en vecka – Beyond Meat-aktien har exploderat med över 1 200 procent när nätets småsparare återuppväcker memeaktiernas galenskap. Matföretaget Beyond Meat, som tillverkar köttsubstitut, har haft en riktigt svängig resa på börsen. Det började bra, Bill Gates och Leonardo DiCaprio fanns bland ägarna och börsnoteringen 2019 var en stor succé …
Porrkungens unika båt till salu – i Sverige
Denna unika offshorebåt, med ett förflutet som sträcker sig från travtränare till Playboy-grundare, är ett flytande stycke racinghistoria. Detta unika fartvidunder, en Cigarette 38 Cover Girl Flat Deck Kevlar från 1986, är mer än bara en båt – det är ett flytande stycke racinghistoria med kändiskopplingar. Denna "one off"-offshorebåt, som byggdes i samarbete med tidningen …
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Konkurs drabbar svensk elbåt – back 76 miljoner förra året
Elbåtstillverkaren Xshore Production AB, med fabrik i Nyköping, lämnade på tisdagen in en konkursansökan. Konkursförvaltaren Johan Schubert har pratat med Breakit och uppger att avsikten är att hitta nya ägare till fabriken "inom några veckor". Konkursansökan gäller Xshore Production AB, som äger fabriken, och inte moderbolaget Xshore AB. Därför stoppas produktionen i fabriken. "Jag har …