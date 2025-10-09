Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Därför lönar det sig att vara vampyr på börsen

Vem kunde tro att vampyren skulle vara börshajens förebild?
Vem kunde tro att vampyren skulle vara börshajens förebild? Det visar sig att den som vill bygga en förmögenhet har en del att lära av blodsugarna. (Kollage: Canva / Getty images)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Världen svämmar över med råd som ska göra oss till bättre investerare. Här kommer ett tips som sticker ut. Försök att tänka lite mer som en vampyr när du investerar.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det handlar inte om den blodtörst som vi förknippar med vampyren och att vi därför ska lägga alla våra besparingar på vapenindustrin. Du behöver inte undvika vitlök eller vigvatten heller, det har troligen inte någon inverkan på ditt sparande.

Men i ett annat avseende kan en vampyr vara en god förebild för den som vill se kapitalet växa till sig rejält över tid. Med skräckens högtid i antågande kan det vara på sin plats att lära av mörkrets furste:

“Vad kännetecknar en vampyr? Jo att de levt väldigt länge, och vet att det kommer leva väldigt länge. De agerar därefter. De brukar ta sin goda tid, skaffa sig tillgångar som de ska behålla ett gott tag, och planera långsiktigt”, säger Niklas Laninge som är sparpsykolog på Opti till Dagens PS.

“En vampyr som levt i 500 år blir inte nervös när marknaden kraschar, de har hunnit se några krascher och uppgångar. En vampyr är heller inte ivirga att spekulera i det “nya heta” eftersom de vet att det var väldigt svårt att förutse vilka som i slutändan blir de verkliga vinnarna.”

Läs även: Bryt med flocken och vinn på börsen. Dagens PS

En vampyr vinner i längden

Vampyren använder sitt långa liv till sin fördel och tänker långsiktigt. Men bara för att vi människor har ett bäst före datum så betyder inte det att vi ska tänka kortsiktigt för att vinna på börsen. Tvärtom, menar Niklas att vi har en del att lära av vampyren:

“Det är bra att ha historien lite mer närvarande när vi funderar på hur vi ska investera våra pengar och göra med de pengar vi har investerat. Ett långt tidsperspektiv påminner oss om att upp och nedgångar kommer och går vilket kan göra oss mer svala när börsen är som svettigast.”

Vampyr och börsen i en måne
“Har du någonsin sett en lycklig vampyr? Förvisso kommer det nog lite med rollen men ofta har de allt de behöver i termer av materiella tillgångar men saknar det som gör livet meningsfullt hälsa och nära och kära att dela upplevelser med”, påpekar Laninge.
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Likställer oss med tidsresenärer

“Populärkulturen är full av tidsresenärer som reser tillbaka i tiden och agerar utifrån all kunskap de har om framtiden. Kanske investerar de i en aktie, kanske satsar de pengar på en match som de vet hur den slutar”, säger Niklas. Han menar att vi ofta beter oss lite som filmernas tidsresenärer:

“De har all kunskap och agerar på den, men trots det blir resultatet ofta förödande. De ser inte till konsekvenserna av sitt agerande, kanske får ett liv de egentligen inte vill ha. Många investerare agerar som att de vet vad som kommer att hända.”

Han menar många investerare bedrar sig själv genom att göra mentala tidsresor.

“De har en tes eller upplever att de har unik kunskap om hur en viss aktie ska utvecklas. Vi hör om de gånger detta går bra, men inte om alla gånger de misslyckas, vilket är vanligare än att man lyckas.”

Hur långsiktig ska man vara?

Till skillnad från vampyrer som kan gömma sig i flera sekel i en krypta någonstans i östra Europa så har vi en lite kortare tid på jorden. Är man inte tvungen att ta lite mer risk för att komma någonstans med sitt sparande?

Niklas resonerar såhär:

“Den som vill ha 30, 40, 50 procent avkastning per år kommer självklart bli besviken av de 6-8 procent investeraren som spridit sina risker över hela den globala aktiemarknaden kan väntas få. Problemet är att man jämför dessa två strategier som om de hör hemma i samma kategori.”

ANNONS
Niklas Laninge
Niklas Laninge är sparpsykolog hos Opti (Foto: Opti)

Han menar att risknivåerna skiljer sig så pass mycket att en mer adekvat jämförelse kanske hade varit att jämföra den typ av investeringar med så kallat “skicklighetsspel”:

“Det är ett klassiskt psykologiskt fenomen att den som upplever att sig bara ha dåliga alternativ, som många unga utan vare sig kapital eller egen bostad kan känna, blir extremt riskbenägen. När vi bara hör om de som spelat högriskspelet och vunnit får man en skev bild av hur lätt och vanligt det är att få groteskt stor avkastning.”

I sitt arbete som sparpsykolog kommer han ofta i kontakt med investerare som satsat stort på något som slutade i besvikelse:

“Jag som pratar med många som bränt sig på denna strategi kan alla dagar i veckan säga att även en nybliven sparare bör sprida riskerna genom en bred exponering mot den totala aktiemarknaden”

Missa inte: Har du en dold silverskatt i byrålådan? E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
HalloweenRiskspridningSparande
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS