Världen svämmar över med råd som ska göra oss till bättre investerare. Här kommer ett tips som sticker ut. Försök att tänka lite mer som en vampyr när du investerar.
Därför lönar det sig att vara vampyr på börsen
Mest läst i kategorin
Varnar för billiga kläder från Kina: "Löjligt"
Europas textilindustri slår larm. Kina dumpar billiga kläder på den europeiska marknaden – och EU:s svar är långt ifrån tillräckligt, menar producenterna. Kinas exportmaskin har tagit ny fart efter de amerikanska tullarna. När USA stängde dörren för en rad varor har flödet istället styrts mot andra marknader, inte minst Europa. Resultatet är en lavin av …
Rekordcomeback: Aktien upp 120 procent
Flera år i frysen. Men med grönt ljus från politikerna och AI-feber har storbolaget kommit tillbaka. Under 2025 har aktien stigit 120 procent. Ali Baba var den fattige skogshuggaren som upptäckte en skattegrotta, men fick problem med sin bror som överlistade honom. Alibaba är också e-handelsplattformen och teknikjätten Jack Ma skapade, men som fick problem …
"Den största investeringsvågen i historien"
Teknologi, klimat och geopolitik driver vad Formues chefsstrateg Christian Lie kallar den största investeringsvågen i historien – upp till 13 000 miljarder dollar fram till 2030. Christian Lie, chefsstrateg på den norska kapitalförvaltaren Formue, skriver i en debattartikel i Finansavisen att världen står inför den största investeringsvågen någonsin, framdriven av teknologi, klimatförändringar och geopolitik. Fyradubbling …
Ny bok om aktierna du aldrig vill sälja – förvaltarens bästa tips
Att hitta aktier som kan ligga i portföljen i årtionden – oavsett konjunktur och börshumör – är något många investerare drömmer om. I en ny bok delar Mattias Eriksson, aktiechef på fondbolaget PAM Capital, med sig av sin metod för att identifiera de verkliga kvalitetsbolagen och i en intervju med Unga Aktiesparare berättar han mer …
Oro för bankerna på börsen: "Risk för besvikelse"
Bankerna har varit en av årets klart bästa sektorer att ha sina pengar placerade i på Stockholmsbörsen. Men nu finns det risk att festen tar slut. ”Med tre av fyra bankaktier på rekordnivåer ökar risken för besvikelser om prognoserna inte infrias”, skriver Di:s prisbelönta bankanalytiker Agnetha Jönsson inför de stundande Q3-rapporterna. Läs även: Tokyobörsen lyfter …
Det handlar inte om den blodtörst som vi förknippar med vampyren och att vi därför ska lägga alla våra besparingar på vapenindustrin. Du behöver inte undvika vitlök eller vigvatten heller, det har troligen inte någon inverkan på ditt sparande.
Men i ett annat avseende kan en vampyr vara en god förebild för den som vill se kapitalet växa till sig rejält över tid. Med skräckens högtid i antågande kan det vara på sin plats att lära av mörkrets furste:
“Vad kännetecknar en vampyr? Jo att de levt väldigt länge, och vet att det kommer leva väldigt länge. De agerar därefter. De brukar ta sin goda tid, skaffa sig tillgångar som de ska behålla ett gott tag, och planera långsiktigt”, säger Niklas Laninge som är sparpsykolog på Opti till Dagens PS.
“En vampyr som levt i 500 år blir inte nervös när marknaden kraschar, de har hunnit se några krascher och uppgångar. En vampyr är heller inte ivirga att spekulera i det “nya heta” eftersom de vet att det var väldigt svårt att förutse vilka som i slutändan blir de verkliga vinnarna.”
Läs även: Bryt med flocken och vinn på börsen. Dagens PS
En vampyr vinner i längden
Vampyren använder sitt långa liv till sin fördel och tänker långsiktigt. Men bara för att vi människor har ett bäst före datum så betyder inte det att vi ska tänka kortsiktigt för att vinna på börsen. Tvärtom, menar Niklas att vi har en del att lära av vampyren:
“Det är bra att ha historien lite mer närvarande när vi funderar på hur vi ska investera våra pengar och göra med de pengar vi har investerat. Ett långt tidsperspektiv påminner oss om att upp och nedgångar kommer och går vilket kan göra oss mer svala när börsen är som svettigast.”
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Likställer oss med tidsresenärer
“Populärkulturen är full av tidsresenärer som reser tillbaka i tiden och agerar utifrån all kunskap de har om framtiden. Kanske investerar de i en aktie, kanske satsar de pengar på en match som de vet hur den slutar”, säger Niklas. Han menar att vi ofta beter oss lite som filmernas tidsresenärer:
“De har all kunskap och agerar på den, men trots det blir resultatet ofta förödande. De ser inte till konsekvenserna av sitt agerande, kanske får ett liv de egentligen inte vill ha. Många investerare agerar som att de vet vad som kommer att hända.”
Han menar många investerare bedrar sig själv genom att göra mentala tidsresor.
“De har en tes eller upplever att de har unik kunskap om hur en viss aktie ska utvecklas. Vi hör om de gånger detta går bra, men inte om alla gånger de misslyckas, vilket är vanligare än att man lyckas.”
Hur långsiktig ska man vara?
Till skillnad från vampyrer som kan gömma sig i flera sekel i en krypta någonstans i östra Europa så har vi en lite kortare tid på jorden. Är man inte tvungen att ta lite mer risk för att komma någonstans med sitt sparande?
Niklas resonerar såhär:
“Den som vill ha 30, 40, 50 procent avkastning per år kommer självklart bli besviken av de 6-8 procent investeraren som spridit sina risker över hela den globala aktiemarknaden kan väntas få. Problemet är att man jämför dessa två strategier som om de hör hemma i samma kategori.”
Han menar att risknivåerna skiljer sig så pass mycket att en mer adekvat jämförelse kanske hade varit att jämföra den typ av investeringar med så kallat “skicklighetsspel”:
“Det är ett klassiskt psykologiskt fenomen att den som upplever att sig bara ha dåliga alternativ, som många unga utan vare sig kapital eller egen bostad kan känna, blir extremt riskbenägen. När vi bara hör om de som spelat högriskspelet och vunnit får man en skev bild av hur lätt och vanligt det är att få groteskt stor avkastning.”
I sitt arbete som sparpsykolog kommer han ofta i kontakt med investerare som satsat stort på något som slutade i besvikelse:
“Jag som pratar med många som bränt sig på denna strategi kan alla dagar i veckan säga att även en nybliven sparare bör sprida riskerna genom en bred exponering mot den totala aktiemarknaden”
Missa inte: Har du en dold silverskatt i byrålådan? E55
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende
Senaste nytt
Nu tar Mumin över Hollywood
Mumintrollen lämnar kaffepannan i Mumindalen och kliver in i den amerikanska studiovärlden. Moomin Characters bekräftar att de utvecklar en animerad långfilm om Mumin tillsammans med Annapurna Animation, skriven och regisserad av Rebecca Sugar, med Julia Pistor som producent. Det blir den första Muminfilmen som produceras i USA, en kvalitetsambition som väcker lika delar förväntan och …
Volvos vd har inga planer på att avgå – men varnar för hot
Ryktena stämmer inte – Martin Lundstedt meddelar att han gärna fortsätter som Volvo-vd. Men han varnar för vad som kan hända om Europa inte hakar på Asien. 22 oktober markerar en milstolpe för Martin Lundstedt. Då är det tio år sedan som han tog över som vd och koncernchef för AB Volvo (börskurs Volvo). På …
Daniel Day-Lewis bryter tystnaden
När världens mest hyllade introvert kliver ut ur skuggorna gör han det i familjens namn. Daniel Day-Lewis, trefaldig Oscarsvinnare och sedan 2017 självpåtagen pensionär, är tillbaka på bioduken i sin son Ronan Day-Lewis långfilmsdebut Anemone. Resultatet är ett stillsamt men laddat familjeprojekt. Daniel Day-Lewis spelar den före detta soldaten Ray som jagas av det förflutna, …
Höstens 10 hetaste klockor
Hösten bjuder på en ovanligt bred mix av nyheter för både samlare och förstagångs köpare. Här är tio klockor som sticker ut just nu, från instegsnivå till haute horlogerie på allra högsta nivå. 1. Tudor Black Bay 54 "Lagoon Blue" Tudor tar sin omtalade Black Bay 54 från 2023 och klär den i en sval …
Då höjs Sveriges pensionsålder – igen
Nästa år förändras pensionssystemet. Från 2026 införs den så kallade riktåldern, en ny modell som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever. Under lång tid var 65 år den självklara tidpunkten för pensionering. 2023 höjdes dock åldersgränsen för rätt till grundskydd i pensionssystemet från 65 år till 66 år.? Och nu sker alltså ytterligare en …