Därför lönar det sig att vara vampyr på börsen

Likställer oss med tidsresenärer

“Populärkulturen är full av tidsresenärer som reser tillbaka i tiden och agerar utifrån all kunskap de har om framtiden. Kanske investerar de i en aktie, kanske satsar de pengar på en match som de vet hur den slutar”, säger Niklas. Han menar att vi ofta beter oss lite som filmernas tidsresenärer:

“De har all kunskap och agerar på den, men trots det blir resultatet ofta förödande. De ser inte till konsekvenserna av sitt agerande, kanske får ett liv de egentligen inte vill ha. Många investerare agerar som att de vet vad som kommer att hända.”

Han menar många investerare bedrar sig själv genom att göra mentala tidsresor.

“De har en tes eller upplever att de har unik kunskap om hur en viss aktie ska utvecklas. Vi hör om de gånger detta går bra, men inte om alla gånger de misslyckas, vilket är vanligare än att man lyckas.”

Hur långsiktig ska man vara?

Till skillnad från vampyrer som kan gömma sig i flera sekel i en krypta någonstans i östra Europa så har vi en lite kortare tid på jorden. Är man inte tvungen att ta lite mer risk för att komma någonstans med sitt sparande?

Niklas resonerar såhär:

“Den som vill ha 30, 40, 50 procent avkastning per år kommer självklart bli besviken av de 6-8 procent investeraren som spridit sina risker över hela den globala aktiemarknaden kan väntas få. Problemet är att man jämför dessa två strategier som om de hör hemma i samma kategori.”

Niklas Laninge är sparpsykolog hos Opti (Foto: Opti)

Han menar att risknivåerna skiljer sig så pass mycket att en mer adekvat jämförelse kanske hade varit att jämföra den typ av investeringar med så kallat “skicklighetsspel”:

“Det är ett klassiskt psykologiskt fenomen att den som upplever att sig bara ha dåliga alternativ, som många unga utan vare sig kapital eller egen bostad kan känna, blir extremt riskbenägen. När vi bara hör om de som spelat högriskspelet och vunnit får man en skev bild av hur lätt och vanligt det är att få groteskt stor avkastning.”

I sitt arbete som sparpsykolog kommer han ofta i kontakt med investerare som satsat stort på något som slutade i besvikelse:

“Jag som pratar med många som bränt sig på denna strategi kan alla dagar i veckan säga att även en nybliven sparare bör sprida riskerna genom en bred exponering mot den totala aktiemarknaden”

