Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Bryt med flocken – och vinn på börsen

Att styras av fomo blir ofta dyrt på börsen
Att styras av fomo blir ofta dyrt på börsen. Den som går mot strömmen blir ofta vinnaren i längden. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

När börsen rusar blir fomo-känslan som starkast. Men rädslan att missa nästa klipp kan snabbt bli en dyr affär. Här är knepen för att stå emot trycket.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Att se andra tjäna pengar triggar både avund och oro. Vad händer om man själv missar nästa stora uppgång? Just nu är det många som lockas att hoppa på heta tåg på marknaden, men experterna varnar för att de som styrs av fomo ofta köper sent och dyrt.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, beskriver risken tydligt:

ANNONS

”Investeringen blir ofta känslostyrd, impulsiv och risken är förstås att man köper på toppen. Ett uppenbart exempel var Gamestop-hysterin 2021. De allra flesta hoppade på alldeles för sent och fick betala priset.”

Två experter, Bratt och sparpsykologen Niklas Laninge, förklarar varför fomo är så stark, hur du känner igen den och vilka knep som kan skydda dina pengar.

Vad är fomo egentligen?

Fomo, ”fear of missing out”, är i grunden en psykologisk drivkraft. Enligt Niklas Laninge är det mänskligt att vilja göra som andra och inte missa det alla pratar om.

Niklas Laninge
Niklas Laninge är sparpsykolog hos Opti (Foto: Opti)

”Alla kan drivas av fomo, men när det kommer till investerare skulle jag säga att effekten drabbar de mindre erfarna mer. De hakar på trender och har ofta otur med tajmingen, vilket betyder att avkastningen sällan blir bra,” säger han.

Han jämför med andra fenomen i vardagen: man blir inte mer sugen på att köpa gurka bara för att den blivit dyrare, men med trendprylar som Labubu eller drycken Primeläsk ser vi hur människor köper just för att inte hamna utanför. På börsen blir effekten densamma.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

När flockbeteendet tar över

För Frida Bratt handlar fomo ofta om att investerare luras av uppgångar som redan är historia. Ett mönster som var väldigt tydligt när många lockades till att köpa Gamestop för några år sen.

Liknande tendenser finns nu kopplat till guld.

”Jag hör mycket tal om guld just nu. Innan man impulsivt köper guld för att alla andra gör det bör man tänka till. Passar det verkligen in i ens strategi och har man gjort hemläxan ordentligt?” säger hon.

Nordnet
Nordnets sparekonom Frida Bratt. (Foto: Lars Pehrson/SvD/TT)

Laninge pekar på att fomo gör att många roterar mellan sektorer och tillgångar enbart för att följa flocken. Resultatet blir en dyr katt-och-råtta-lek. ”Det är ett klassiskt beteendemisstag som forskningen gång på gång visat kostar väldigt mycket avkastning,” säger han.

Känner du igen din egen fomo?

Hur vet man då att man håller på att dras med? Laninge ger ett enkelt test:

”Fråga dig själv varför du vill hoppa in i en aktie. Är det för att alla andra gör det och du hör om extrema uppgångar? Då har du drabbats av fomo.”

ANNONS

Bratt menar att det också handlar om att acceptera att man inte kan pricka rätt varje gång. ”Som långsiktig investerare måste man stå ut med att ibland missa tåget. Med spridning över tid och flera tillfällen ökar chanserna istället.”

Så undviker du fällan

Det finns sätt att stå emot. Bratt lyfter riskhantering och diversifiering som grundpelare: att sprida sina investeringar över regioner, sektorer och tid.

Laninge föreslår mer konkreta knep:

”Ha ett automatiskt månadssparande som investerar brett. Öronmärk en liten del för direkta aktieköp så att inte hela förmögenheten påverkas av känslor. Och använd 10-10-10-regeln: kommer du vara nöjd med ditt köp om 10 dagar, 10 månader och 10 år?”

Han rekommenderar också att logga ut från flöden och nyhetskanaler som triggar impulser. Fomo frodas i sociala medier, där flockbeteendet förstärks.

Finns det någon fördel?

Trots alla risker menar Laninge att fomo i vissa fall kan ha en ljus sida:

”Fomo kan få den som aldrig sparat på börsen att komma igång. Det är en stark motivator. Men problemet uppstår när man fastnar i mönstret och gör investeringar enbart baserat på känslor.”

ANNONS

Det är här, menar både han och Bratt, som skillnaden mellan framgångsrika och misslyckade investerare uppstår. Den som kan stå emot fomo och hålla fast vid sin strategi har alla möjligheter att lyckas långsiktigt.

Kunskap är vaccin mot fomo

Ju mer börsen rusar, desto fler lockas av snabba klipp. Men fomo är inget bra underlag för investeringar. Den som lär känna sina egna impulser kan skydda både kapital och nerver.

”Att stå emot fomo är en jäkla prestation,” säger Laninge. ”Men gör man det blir man också en betydligt bättre investerare.”

Bratt håller med: ”Risken är annars att det bara resulterar i stress och ånger – och i värsta fall förlorade pengar.”

För investerare innebär det en möjlighet. Genom att förstå mekanismerna bakom fomo kan du inte bara undvika dyra misstag, utan också bygga en disciplin som gör dig till en långsiktigt starkare investerare.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktierEkonomiSmåsparare
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS