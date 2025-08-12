Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Därför har priset på platina exploderat

Därför har priset på platina stigit
Sydafrika producerar 70 procent av världens platina. Där drar nu flera gruvbolag ner produktionen för att avvakta möjlighet till högre vinster. (Foto: Denis Farrell/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

I tre år stod priset relativt stilla. I maj i år sköt det snabbt i höjden. Här är förklaringen till vad som hänt platina på marknaden.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I tre år fluktuerade priset på platina mellan 900 och 1 100 dollar. I maj i år tog det ett rejält skutt uppåt och priset på ädelmetallen steg från då 1 000 dollar till 1 486 per troy ounce, det vill säga 31,1 gram.

Prishoppet gjordes dessutom på bara sex veckor och gav alltså en prisstegring på nästan 50 procent.

En viktig förklaring till denna prisexplosion är guldet, menar tyska T-online. Guldet har helt enkelt stigit så mycket de senaste åren, att vissa investerare nu tycker guldet är för dyrt.

Det är då platina kommer in i bilden och kommer väl till pass som alternativ.

Rekordstort intresse för guld, silver och platina. Dagens PS

Kina vill ha mer

En annan orsak är Kina, som återigen efterfrågar mer platina, inte minst inom smyckesindustrin.

Juvelerare söker sig i högre grad till platina just med hänvisning till priset på guld och det driver efterfrågan.

Ett tredje skäl är bilindustrin. När efterfrågan på elbilar inte utvecklas som prognoserna talat om, fortsätter i stället kunderna att köpa diesel- och bensinbilar, vilket gör att även bilindustrin behöver mer platina.

ANNONS

Ädelmetallen används i katalysatorer och 40 procent av platinautbudet går till bilindustrin.

Ratade metallen rusar – drar ifrån guld och silver. Dagens PS

När elbilsboomen stannar av ökar behovet av katalysatorer i bensindrivna bilar. Det bygger även på efterfrågan på platina. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Kan pressa efterfrågan

Samtidigt kan amerikanska importtullar nu återigen pressa ned efterfrågan, vilket å andra sidan balanseras av att utbudet av platina nu minskar.

Vissa leverantörer i Sydafrika har pausat sin verksamhet eller investerat mindre i nya gruvor och ny teknik, i väntan på att kunna räkna hem en större vinst.

Eftersom Sydafrika står för 70 procent av världens platina ger det en snabb effekt.

Platinum Investment Council, en sammanslutning av världens sex största platinagruvföretag, väntar sig ett underskott motsvarande 10-12 procent av den globala efterfrågan i år.

De prisökningar vi nu sett på platina har överraskat de investerare som via blankning satsat på fallande platinapriser.

ANNONS

De lånar platinavärdepapper och säljer dem omedelbart till aktuellt pris, med tanken att kunna köpa tillbaka dem till ett lägre pris och lämna dem åter.

Skillnaden mellan försäljningspriset och det senare, planerat lägre återköpspriset utgör då deras vinst.

Tempot driver efterfrågan

Men när priset stiger måste de köpa tillbaka värdepappren till ett högre pris, vilket ger en förlust.

De måste dessutom göra detta snabbt vilket driver på efterfrågan och får priset både på värdepappren och platina som råvara att stiga.

Det låga utbudet kan hålla platinapriset högt framöver, beroende på industrins efterfrågan.

Det är akilleshälen för platina, men även för palladium och silver, analyserar T-online.

Det är också fördelen strategiskt för guld, som över tid ses som en säkrare global investering, en trend som inte visar några tecken på att avta.

Brist på kritiska metallen 2025 – för tredje året i rad. Dagens PS

ANNONS

Alternativ till ditt sparande: Bitcoin, guld och platina. News55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BilindustrinGuldKinaPlatinaSydafrikaUSA
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS