Därför har priset på platina exploderat

I tre år fluktuerade priset på platina mellan 900 och 1 100 dollar. I maj i år tog det ett rejält skutt uppåt och priset på ädelmetallen steg från då 1 000 dollar till 1 486 per troy ounce, det vill säga 31,1 gram.

Prishoppet gjordes dessutom på bara sex veckor och gav alltså en prisstegring på nästan 50 procent.

En viktig förklaring till denna prisexplosion är guldet, menar tyska T-online. Guldet har helt enkelt stigit så mycket de senaste åren, att vissa investerare nu tycker guldet är för dyrt.

Det är då platina kommer in i bilden och kommer väl till pass som alternativ.

Kina vill ha mer

En annan orsak är Kina, som återigen efterfrågar mer platina, inte minst inom smyckesindustrin.

Juvelerare söker sig i högre grad till platina just med hänvisning till priset på guld och det driver efterfrågan.

Ett tredje skäl är bilindustrin. När efterfrågan på elbilar inte utvecklas som prognoserna talat om, fortsätter i stället kunderna att köpa diesel- och bensinbilar, vilket gör att även bilindustrin behöver mer platina.

Ädelmetallen används i katalysatorer och 40 procent av platinautbudet går till bilindustrin.

