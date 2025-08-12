I tre år stod priset relativt stilla. I maj i år sköt det snabbt i höjden. Här är förklaringen till vad som hänt platina på marknaden.
Därför har priset på platina exploderat
Mest läst i kategorin
USA:s flygvapen vill spränga Cybertrucks
Amerikanska flygvapnet planerar att köpa två stycken av Teslas Cybertrucks för militära övningar med skarp ammunition eftersom de ”troligen” snart kommer att börja dyka upp på slagfälten. Affären framgår av dokument som publicerats på den amerikanska regeringens webbplats för upphandlingar, något som försvarsbloggen The War Zone var först att rapportera om. Enligt Gordon Adams, professor i amerikansk …
Panik på börsen: Och det är ditt fel som tar semester
För de flesta innebär sommaren vila och uppehåll. Men för världens marknader är det paniksäsong och störst risk för kris. Det beror enligt en toppekonom på historiska skäl – och att alla tar semester i augusti. När många ligger och slappnar av på stranden under en välförtjänt semester sitter samtidigt börsmäklare och andra experter och …
"Water-gate" skakar jättebolagen – är vattnet naturligt?
Är vattnet verkligen naturligt – och vad betalar konsumenterna egentligen för? En fransk skandal kan bli ödesdiger för ikoniska mineralvattenmärken som Evian, Vichy och Perrier. Det var förra året som undersökande journalistik från Le Monde och Radio France avslöjade att minst en tredjedel av allt mineralvatten i Frankrike har processats på ett olagligt sätt. Metoderna …
Miljardplaner i krypto – tung IPO bakom Bitcoin-rally
Bitcoin touchar rekordnivåer efter helgens kryptorally. En uppmärksammad börsintroduktion och en ny Trump-affär ger bränsle åt marknaden. Bitcoin fortsatte sin uppgång under måndagsförmiddagen, amerikansk tid, efter ett starkt helgrally, och närmade sig rekordnivån på 123 205 dollar från mitten av juli. ”Bitcoins race är inte slumpmässigt, det drivs av den snabbaste skuldökningen i USA:s historia …
Oljepriset fortsätter nedåt
Oljepriset fortsätter nedåt. Den främsta orsaken är en viss tro på vapenvila i Ukraina och den stora förloraren Ryssland och rysk olja. Oljepriset är på väg mot den största veckonedgången i pris sedan juni. Handlare bedömer att USA:s ansträngningar att avsluta kriget i Ukraina inte påverkar leveranserna, trots de straffavgifter USA infört mot Indien för …
I tre år fluktuerade priset på platina mellan 900 och 1 100 dollar. I maj i år tog det ett rejält skutt uppåt och priset på ädelmetallen steg från då 1 000 dollar till 1 486 per troy ounce, det vill säga 31,1 gram.
Prishoppet gjordes dessutom på bara sex veckor och gav alltså en prisstegring på nästan 50 procent.
En viktig förklaring till denna prisexplosion är guldet, menar tyska T-online. Guldet har helt enkelt stigit så mycket de senaste åren, att vissa investerare nu tycker guldet är för dyrt.
Det är då platina kommer in i bilden och kommer väl till pass som alternativ.
Rekordstort intresse för guld, silver och platina. Dagens PS
Kina vill ha mer
En annan orsak är Kina, som återigen efterfrågar mer platina, inte minst inom smyckesindustrin.
Juvelerare söker sig i högre grad till platina just med hänvisning till priset på guld och det driver efterfrågan.
Ett tredje skäl är bilindustrin. När efterfrågan på elbilar inte utvecklas som prognoserna talat om, fortsätter i stället kunderna att köpa diesel- och bensinbilar, vilket gör att även bilindustrin behöver mer platina.
Ädelmetallen används i katalysatorer och 40 procent av platinautbudet går till bilindustrin.
Ratade metallen rusar – drar ifrån guld och silver. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Kan pressa efterfrågan
Samtidigt kan amerikanska importtullar nu återigen pressa ned efterfrågan, vilket å andra sidan balanseras av att utbudet av platina nu minskar.
Vissa leverantörer i Sydafrika har pausat sin verksamhet eller investerat mindre i nya gruvor och ny teknik, i väntan på att kunna räkna hem en större vinst.
Eftersom Sydafrika står för 70 procent av världens platina ger det en snabb effekt.
Platinum Investment Council, en sammanslutning av världens sex största platinagruvföretag, väntar sig ett underskott motsvarande 10-12 procent av den globala efterfrågan i år.
De prisökningar vi nu sett på platina har överraskat de investerare som via blankning satsat på fallande platinapriser.
De lånar platinavärdepapper och säljer dem omedelbart till aktuellt pris, med tanken att kunna köpa tillbaka dem till ett lägre pris och lämna dem åter.
Skillnaden mellan försäljningspriset och det senare, planerat lägre återköpspriset utgör då deras vinst.
Tempot driver efterfrågan
Men när priset stiger måste de köpa tillbaka värdepappren till ett högre pris, vilket ger en förlust.
De måste dessutom göra detta snabbt vilket driver på efterfrågan och får priset både på värdepappren och platina som råvara att stiga.
Det låga utbudet kan hålla platinapriset högt framöver, beroende på industrins efterfrågan.
Det är akilleshälen för platina, men även för palladium och silver, analyserar T-online.
Det är också fördelen strategiskt för guld, som över tid ses som en säkrare global investering, en trend som inte visar några tecken på att avta.
Brist på kritiska metallen 2025 – för tredje året i rad. Dagens PS
Alternativ till ditt sparande: Bitcoin, guld och platina. News55
Senaste nytt
Oljefonden i blåsväder – men så presterar den
Den norska oljefonden har stött på stark kritik den senaste tiden på grund av kontroversiella investeringar i Israel. Samtidigt släpper man siffror för första halvåret som visar på starkt resultat. Världens största fond, norska oljefonden Norges Bank Investment Management, har släppt siffror för hur de presterat under första halvåret 2025. Avkastningen för fonden uppgick då …
Så stor buffert ska du ha – och knepen för att nå dit efter semestern
Semestern kan bli dyr – så dyr att bufferten är borta när hösten kommer. Här är knepen för att få bufferten tillbaka. En ny undersökning från Verian på uppdrag av Ica Banken visar att var femte svensk brukar spendera mer än planerat under sommaren. För vissa är det småköpen som drar iväg, för andra är …
Ödesfrågan: Kan guld bli värdelöst?
Guld har alltid fascinerat mänskligheten och representerar rikedom, makt och stabilitet. Men kan guld faktiskt bli värdelöst? I nästan varje kris har guldet ansetts som en trygg och pålitlig hamn, ett skydd mot såväl inflation och krig som ekonomisk nedgång, dessutom en tillgång oberoende av politiska system eller valutor. Men nu reder tyska T-online ut …
Kritiska åldern: Då börjar kroppen åldras snabbare
Ny forskning visar när våra organ tar ett biologiskt jättekliv mot ålderdom. Att åldras är oundvikligt.? Men hur snabbt det går – och när det tar fart – är inte lika självklart. Nu har forskare identifierat en tydlig vändpunkt då kroppen får en ordentlig skjuts i åldringsprocessen. Åldringskartan avslöjar hemligheten Bakom studien står forskare vid …
Svenskar blir av med tusenlappar – och slösar bort värdefullt guld
Inkomsten kan rasa med 3 000 kronor för den som tar ut tjänstepensionen för snabbt. Samtidigt har svenskarna 374 kilo guld som ligger och skräpar till ingen nytta.? Nu kan vi lägga ännu en händelserik vecka till handlingarna.? Det har skrivits om pensionsfällor och drömts om evig ledighet. Därtill har vi tagit reda på hur …