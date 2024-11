Brist på kritiska metallen 2025 – för tredje året i rad

“Platinas utsikter är ganska övertygande när man ser på den pågående kopplingen mellan utbud och efterfrågan”, säger WPIC:s forskningsdirektör Edward Sterck till Kitco.

Förutspår återhämtning för bilar

WPIC:s nya rapport förutspår ett underskott på den globala platina-marknaden på 539 000 uns nästa år, vilket då skulle bli tredje raka året med underskott.

I detta förutspår de dock en återhämtning för den hårt pressade bilindustrin, som är den största källan till efterfrågan på platina. Metallen är en kritisk komponent i katalysatorer, som används i förbränningsmotorer för att minska skadliga utsläpp.

Den efterfrågan har varit nedtryckt under 2024, då högre räntor begränsat försäljningen av bilar. Den ökande andelen elbilar påverkar också – de innehåller inte platina. För 2025 förutspår WPIC en återhämtning med 2 procent för platinaefterfrågan i fordonssektorn.

Smycken går starkt

En del där marknaden går starkt är inom smycken, där efterfrågan ökat särskilt i Indien, vilket WPIC förutspår kommer att fortsätta även nästa år.

Investeringsviljan kring platina har varit blandad under det senaste året, skriver Kitco. Det har varit utflöden från platinafokuserade fonder under året, men samtidigt är efterfrågan hög på stora tackor, särskilt från Kina. Däremot förutspår WPIC en ökande efterfrågan under nästa år, med 7 procent.

