Ratade metallen rusar – drar ifrån guld och silver

Privatekonomi

Kockarnas bästa råd för att minska matsvinnet

Frysa in och inte handla mer än du äter för att minska matsvinnet. Men vad finns det mer att göra för att minska svinnet och hålla nere matkostnaderna? Här svarar sex kockar på just den frågan. Enligt Naturvårdsverket uppkom cirka 1,3 miljoner ton fast livsmedelsavfall i Sverige under 2023. Det motsvarar 122 kilo per person, …