Danske Banks adressläcka kan inte raderas – flera kunder berörda

Inte en isolerad händelse

Danske Banks läcka bör ses i ett bredare sammanhang. Tidigare i år drabbades CGI Sverige av ett allvarligt dataintrång där källkod kopplad till svenska myndigheters inloggningssystem med BankID exponerades.

I mars 2026 bekräftade CGI att en hackargrupp publicerat känslig infrastrukturkod på darknet. Det är en annan typ av incident men illustrerar ett liknande grundproblem: Digital infrastruktur som inte förvaltas korrekt.

PS analys

Danske Bank ”beklagar djupt” händelsen. Det räcker inte. En bank som skär ner på hundratals interna i automatiseringens namn, och sedan avslöjar att ett IT-fel fick pågå i tre månader utan kundkommunikation, tappar tillit från kunder.

ANNONS

Sambandet mellan nedskärningar och IT-incidenter är inte bevisat, men då de sker så tätt inpå väcker det frågan om det på sikt inte skulle kunna vara ett framtida scenario.

Hade en framtida incident upptäckts och åtgärdats snabbare om kompetensen funnits kvar internt? Säkerhetsriskerna hos en bank bör aldrig kompromissas med till fördel för ökad lönsamhet.

Det som inte syns i kvartalsrapporten är den ackumulerade säkerhetsrisk som uppstår när mänsklig kontroll fasas ut.

