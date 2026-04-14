Danske Bank avslöjar att 20 600 kunder med skyddad adress haft sina uppgifter exponerade i flera månader. Än värre: Spåren går inte att radera.
Danske Banks adressläcka kan inte raderas – flera kunder berörda
Danske bank märkte att att hemliga adresser till kunder syntes för mottagaren av överföringar. Felet, som upptäcktes av banken internt i oktober förra året, kommuniceras till kunderna nu, sex månader senare.
Det är allvarligt i sig, men det som gör läckan svårare att hantera är att den inte helt går att städa upp. Danske Bank skriver på sin hemsida att man bett mottagande banker radera de exponerade uppgifterna. Problemet är att kontoutdrag som skickats med fysisk eller digital post till betalningsmottagare inte kan återkallas.
Mönster i en bransch under press
Bara månader efter att adressläckan hade identifierats internt varslade Danske Bank hundratals anställda med hänvisning till ökad automatisering, som Dagens PS tidigare rapporterat.
Neddragningarna rörde primärt stödfunktioner och interna processer, i en tid då Danske Bank själv kommunicerar att de behöver mer teknisk kompetens.
Inte en isolerad händelse
Danske Banks läcka bör ses i ett bredare sammanhang. Tidigare i år drabbades CGI Sverige av ett allvarligt dataintrång där källkod kopplad till svenska myndigheters inloggningssystem med BankID exponerades.
I mars 2026 bekräftade CGI att en hackargrupp publicerat känslig infrastrukturkod på darknet. Det är en annan typ av incident men illustrerar ett liknande grundproblem: Digital infrastruktur som inte förvaltas korrekt.
PS analys
Danske Bank ”beklagar djupt” händelsen. Det räcker inte. En bank som skär ner på hundratals interna i automatiseringens namn, och sedan avslöjar att ett IT-fel fick pågå i tre månader utan kundkommunikation, tappar tillit från kunder.
Sambandet mellan nedskärningar och IT-incidenter är inte bevisat, men då de sker så tätt inpå väcker det frågan om det på sikt inte skulle kunna vara ett framtida scenario.
Hade en framtida incident upptäckts och åtgärdats snabbare om kompetensen funnits kvar internt? Säkerhetsriskerna hos en bank bör aldrig kompromissas med till fördel för ökad lönsamhet.
Det som inte syns i kvartalsrapporten är den ackumulerade säkerhetsrisk som uppstår när mänsklig kontroll fasas ut.
