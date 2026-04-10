Energibolag bestulet på miljoner efter sofistikerad hackerattack

Trots den betydande ekonomiska förlusten meddelar ledningen att den dagliga verksamheten fortsätter som vanligt och att de har tillräckligt med kapital för att hantera situationen.

Miljonbelopp försvann i digitalt rån

Zephyr Energy, som är noterat på Londonbörsen, bekräftar att ett av deras dotterbolag i USA har blivit måltavla för en välplanerad attack, skriver The Register.

Totalt handlar det om cirka 700 000 brittiska pund, vilket motsvarar ungefär 9,5 miljoner svenska kronor, som har hamnat i orätta händer. Bedrägeriet upptäcktes när en rutinmässig betalning till en entreprenör aldrig nådde sin tänkta mottagare.

Enligt uppgifter från bolaget har förövarnas metod gått ut på att smyga sig in i betalningskedjan och ändra mottagaruppgifterna. Detta är en metod som blivit allt vanligare och som ofta innefattar intrång i e-postsystem eller bokföringsprogram.

FBI har i sina rapporter konstaterat att denna typ av företagsbedrägerier orsakade förluster på över 31 miljarder kronor under förra året.