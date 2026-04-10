Det brittiska olje- och gasbolaget Zephyr Energy har drabbats av en allvarlig cyberattack där nästan 10 miljoner kronor försvunnit.
Energibolag bestulet på miljoner efter sofistikerad hackerattack
En betalning som var avsedd för en underleverantör i USA omdirigerades av hackare till ett dolt konto. Bolaget arbetar nu febrilt tillsammans med banker och experter för att försöka spåra och återfå de förlorade medlen.
Trots den betydande ekonomiska förlusten meddelar ledningen att den dagliga verksamheten fortsätter som vanligt och att de har tillräckligt med kapital för att hantera situationen.
Miljonbelopp försvann i digitalt rån
Zephyr Energy, som är noterat på Londonbörsen, bekräftar att ett av deras dotterbolag i USA har blivit måltavla för en välplanerad attack, skriver The Register.
Totalt handlar det om cirka 700 000 brittiska pund, vilket motsvarar ungefär 9,5 miljoner svenska kronor, som har hamnat i orätta händer. Bedrägeriet upptäcktes när en rutinmässig betalning till en entreprenör aldrig nådde sin tänkta mottagare.
Enligt uppgifter från bolaget har förövarnas metod gått ut på att smyga sig in i betalningskedjan och ändra mottagaruppgifterna. Detta är en metod som blivit allt vanligare och som ofta innefattar intrång i e-postsystem eller bokföringsprogram.
FBI har i sina rapporter konstaterat att denna typ av företagsbedrägerier orsakade förluster på över 31 miljarder kronor under förra året.
Säkerhetsåtgärder och jakt på pengarna
Efter att stölden upptäcktes har Zephyr Energy vidtagit omedelbara åtgärder för att säkra sina system. Bolaget hävdar att de tidigare följde industristandard för sin it-säkerhet men att de nu har lagt till ytterligare skyddslager för att förhindra att något liknande händer igen.
De har även kopplat in externa konsulter för att genomlysa hela infrastrukturen.
Arbetet med att försöka få tillbaka de 9,5 miljoner kronorna pågår i samarbete med berörda banker. Erfarenheten visar dock att det ofta är en kapplöpning mot klockan då stulna pengar snabbt flyttas mellan olika internationella konton för att dölja spåren.
Verksamheten opåverkad trots miljonförlust
Ledningen för Zephyr Energy understryker att händelsen är isolerad och att inga andra delar av verksamheten har skadats. Bolaget fokuserar främst på teknologiutveckling inom olje- och gasutvinning i Klippiga bergen i USA.
Trots att summan på nästan 10 miljoner kronor är betydande bedömer styrelsen att bolagets rörelsekapital är tillräckligt starkt för att absorbera smällen.
Man har inte velat gå in på exakt vilka tekniska lösningar som nu har implementerats, men det handlar ofta om striktare verifiering vid ändringar av bankdetaljer och skärpta rutiner vid stora transaktioner.
För investerare är beskedet att produktion och utveckling rullar på enligt plan, trots att hackarna lyckades utnyttja en lucka i de administrativa systemen.
