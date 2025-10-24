Saab når historisk milstolpe – höjer prognosen

För första gången i Saabs (börskurs Saab) historia passerar orderstocken 200 miljarder kronor och landar på 202,4 miljarder kronor.

Omsättningen steg med 17,2 procent till 15 871 miljoner kronor, något över förväntade 15 675 miljoner enligt Bloombergs analytikerkonsensus.

Rörelseresultatet blev 1 374 miljoner kronor, vilket var bättre än väntat och innebar en rörelsemarginal på 8,7 procent. Det var högre än förväntat trots en liten försämring jämfört med föregående år.

Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 18 procent i kvartalet.

Höjd tillväxtprognos förvånar marknaden

Enligt Inderes analytiker Renato Rios, var det mesta i rapporten väntat, med ett undantag.

“I det stora hela var det inget som förvånade stort med rapporten – utöver en detalj”, säger han till EFN.

Den detaljen är att Saab höjer sin prognos för den organiska försäljningstillväxten 2025 till 20–24 procent, från tidigare 16–20 procent.