Försvarsbolaget Saab redovisade på fredagsmorgonen en rapport för tredje kvartalet som överträffade förväntningarna på lönsamhet och som innebar en historisk milstolpe.
Saab når historisk milstolpe – höjer prognosen
Priset på guld rasade: "Småspararna är oskyldiga"
I slutet av veckan låg priset på guld på den högsta nivån någonsin i både dollar och svenska kronor räknat, 4 356 dollar per uns. Det motsvarar över 40 000 kronor per uns, eller ett kilopris på över 1 324 000 kronor. Men när Londonbörsen öppnade på måndagen inträffade det största fallet för guldpriset sedan …
Storbankerna: Persson levererar – Wallenberg bommar
Storbankerna Swedbank och SEB valde samma dag för att släppa sina Q3-rapporter. Men där slutar likheten för siffrorna sticker åt helt olika håll. För medan Göran Perssons Swedbank (börskurs Swedbank) slog förväntningarna rejält så bommar Wallenberg-banken SEB (börskurs SEB) analytikerkårens prognoser för både resultat och intäkter. Läs även: Handelsbankens strategi-succé: Resultatet klart bättre än väntat …
Guldpriset rasar – men silver visar oväntad styrka
Både guld- och silverpriserna har fallit rejält de senaste dagarna. Inte oväntat för de flesta men fallet visar på en intressant utveckling mellan de två metallerna. Ädelmetallmarknaden skakades kraftigt när guldpriset rasade 235 dollar, motsvarande en nedgång på närmare 5 procent. Det var det största endagsfallet för terminskontraktet sedan juni 2013. Silver har följt efter …
Europeiska jättar går samman för att möta Starlink
Tre av Europas största flyg- och rymdföretag, Airbus, Thales of Leonardo går nu samman i ett gemensamt bolag för att möta den hårda konkurrensen i rymden från snabbt växande aktörer som Elon Musks Starlink. Några av Europas främsta tillverkare av satelliter presenterade under torsdagen ett samarbetsavtal för att slå ihop deras förlusttyngda verksamheter. Syftet är …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
För första gången i Saabs (börskurs Saab) historia passerar orderstocken 200 miljarder kronor och landar på 202,4 miljarder kronor.
Omsättningen steg med 17,2 procent till 15 871 miljoner kronor, något över förväntade 15 675 miljoner enligt Bloombergs analytikerkonsensus.
Rörelseresultatet blev 1 374 miljoner kronor, vilket var bättre än väntat och innebar en rörelsemarginal på 8,7 procent. Det var högre än förväntat trots en liten försämring jämfört med föregående år.
Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 18 procent i kvartalet.
Fler analytiker väljer bort Saab: “Endast nedsida”
Är Saab på väg mot en dipp på börsen? Under den senaste tiden menar allt fler att aktien är övervärderad.
Höjd tillväxtprognos förvånar marknaden
Enligt Inderes analytiker Renato Rios, var det mesta i rapporten väntat, med ett undantag.
“I det stora hela var det inget som förvånade stort med rapporten – utöver en detalj”, säger han till EFN.
Den detaljen är att Saab höjer sin prognos för den organiska försäljningstillväxten 2025 till 20–24 procent, från tidigare 16–20 procent.
Rörelseresultatet ska växa enligt Saab
Bolaget upprepar samtidigt att rörelseresultatet ska växa snabbare än den organiska försäljningen och att det operationella kassaflödet ska vara positivt för helåret.
Hittills under året har rörelseresultatet ökat med 30 procent, medan det operationella kassaflödet fortfarande visar en minuspost på 1 miljard kronor för de första nio månaderna.
Vd Micael Johansson skriver i rapporten att “alla affärsområden bidrog till detta, drivet av god projektexekvering och leveranser”.
Order på halv miljard från europeiskt land lyfter Saab. Dagens PS
Han förklarar även att resultatet av ökad försäljning och förbättrad bruttomarginal delvis motverkades av högre kostnader kopplade till marknads- och FoU-aktiviteter.
Blandade siffror för orderingång
Orderingången landade på 20 861 miljoner kronor, 1 procent lägre än föregående år och under analytikernas förväntningar på 21 639 miljoner kronor.
Trots detta är siffran tillräcklig för att föra orderstocken till rekordnivåer.
Bolagets “book-to-bill-kvot” ligger nu på 1,3, vilket innebär att orderingången överstiger leveranserna.
Dynamics stjärnan – Gripen inför drömscenario
Affärsområdet Dynamics fortsätter starkt med en rörelsemarginal på 19,3 procent och en orderstock på rekordnivån 87,7 miljarder kronor.
Även om orderingången minskade med 49 procent i årstakt ökade försäljningsintäkterna med 12 procent och rörelsemarginalen förbättrades med nästan 6 procentenheter.
Men även Aeronautics, där Gripen-programmet ingår, visar goda tongångar med en orderökning på 406 procent, drivet av en order på fyra Gripen-plan från Thailand. Försäljningen ökade med 34 procent, även om rörelsemarginalen försämrades något till 4,8 procent från 5,8 procent.
Enligt en analys av Johan Wendel i Dagens industri kan affärsområdet stå inför ett “drömscenario” efter att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och statsminister Ulf Kristersson i onsdags undertecknade en avsiktsförklaring om ett potentiellt köp av 100–150 Gripen E.
En sådan affär skulle kunna vara värd åtminstone 100 miljarder kronor.
Saab-aktien har haft ett starkt år och är upp över 110 procent på börsen. Under morgonen, runt 9:30 hade aktien stigit med 4,3 procent.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
