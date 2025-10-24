Dagens PS
Saab når historisk milstolpe – höjer prognosen

Saabs vd Micael Johansson lämnar över en modell av JAS 39 Gripen E till flygvapenchefen Jonas Wikman. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Försvarsbolaget Saab redovisade på fredagsmorgonen en rapport för tredje kvartalet som överträffade förväntningarna på lönsamhet och som innebar en historisk milstolpe.

För första gången i Saabs (börskurs Saab) historia passerar orderstocken 200 miljarder kronor och landar på 202,4 miljarder kronor.

Omsättningen steg med 17,2 procent till 15 871 miljoner kronor, något över förväntade 15 675 miljoner enligt Bloombergs analytikerkonsensus.

Rörelseresultatet blev 1 374 miljoner kronor, vilket var bättre än väntat och innebar en rörelsemarginal på 8,7 procent. Det var högre än förväntat trots en liten försämring jämfört med föregående år.

Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 18 procent i kvartalet.

Fler analytiker väljer bort Saab: “Endast nedsida”

Är Saab på väg mot en dipp på börsen? Under den senaste tiden menar allt fler att aktien är övervärderad.

Höjd tillväxtprognos förvånar marknaden

Enligt Inderes analytiker Renato Rios, var det mesta i rapporten väntat, med ett undantag.

“I det stora hela var det inget som förvånade stort med rapporten – utöver en detalj”, säger han till EFN.

Den detaljen är att Saab höjer sin prognos för den organiska försäljningstillväxten 2025 till 20–24 procent, från tidigare 16–20 procent.

Rörelseresultatet ska växa enligt Saab

Bolaget upprepar samtidigt att rörelseresultatet ska växa snabbare än den organiska försäljningen och att det operationella kassaflödet ska vara positivt för helåret.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj möttes av statsminister Ulf Kristersson i Linköping. (Foto: Christine Olsson/TT)

Hittills under året har rörelseresultatet ökat med 30 procent, medan det operationella kassaflödet fortfarande visar en minuspost på 1 miljard kronor för de första nio månaderna.

Vd Micael Johansson skriver i rapporten att “alla affärsområden bidrog till detta, drivet av god projektexekvering och leveranser”.

Läs även:
Order på halv miljard från europeiskt land lyfter Saab. Dagens PS

Han förklarar även att resultatet av ökad försäljning och förbättrad bruttomarginal delvis motverkades av högre kostnader kopplade till marknads- och FoU-aktiviteter.

Blandade siffror för orderingång

Orderingången landade på 20 861 miljoner kronor, 1 procent lägre än föregående år och under analytikernas förväntningar på 21 639 miljoner kronor.

Trots detta är siffran tillräcklig för att föra orderstocken till rekordnivåer.

Bolagets “book-to-bill-kvot” ligger nu på 1,3, vilket innebär att orderingången överstiger leveranserna.

Dynamics stjärnan – Gripen inför drömscenario

Affärsområdet Dynamics fortsätter starkt med en rörelsemarginal på 19,3 procent och en orderstock på rekordnivån 87,7 miljarder kronor.

Även om orderingången minskade med 49 procent i årstakt ökade försäljningsintäkterna med 12 procent och rörelsemarginalen förbättrades med nästan 6 procentenheter.

Missa inte:
Nu ska AI ta över spakarna i JAS 39 Gripen. Dagens PS

Men även Aeronautics, där Gripen-programmet ingår, visar goda tongångar med en orderökning på 406 procent, drivet av en order på fyra Gripen-plan från Thailand. Försäljningen ökade med 34 procent, även om rörelsemarginalen försämrades något till 4,8 procent från 5,8 procent.

Enligt en analys av Johan Wendel i Dagens industri kan affärsområdet stå inför ett “drömscenario” efter att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och statsminister Ulf Kristersson i onsdags undertecknade en avsiktsförklaring om ett potentiellt köp av 100–150 Gripen E.

En sådan affär skulle kunna vara värd åtminstone 100 miljarder kronor.

Saab-aktien har haft ett starkt år och är upp över 110 procent på börsen. Under morgonen, runt 9:30 hade aktien stigit med 4,3 procent.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

