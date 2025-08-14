Dagens PS
Dagens PS får ny försäljningschef

Ny försäljningschef
Dagens PS ägare Relevance Communication Nordic AB har anlitat en ny försäljingschef. (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Relevance Communication Nordic AB, ägare till Dagens PS, Realtid, News55 och E55, förstärker sin kommersiella ledning med Oskar Sardi som ny Chief Revenue Officer.

Han har sedan 2024 en plats i bolagets styrelse och tar nu även en operativ roll med fokus på intäktsökning och affärsutveckling, enligt ett pressmeddelande.

Sardi har över 25 års erfarenhet av att bygga och leda digitala säljavdelningar. Enligt pressmeddelandet ser han stor potential i RLVNC:s varumärken, som varje månad når 3,5 miljoner unika användare och attraherar en målgrupp med hög köpkraft, beslutsmandat och ett starkt intresse för affärer, investeringar och premiumprodukter.

Oskar Sardi
Med sin långa och framgångsrika erfarenhet av digitala intäktsmodeller blir Oskar Sardi en central del i bolagets fortsatta utveckling.

Ny försäljningschef viktig pusselbit

“Att vi lyckas knyta till oss en person av Oskars kaliber är ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg. Han kommer att bli en viktig pusselbit för vår fortsatta utveckling och bidra både till att utveckla befintliga intäktsströmmar och att skapa helt nya affärsmöjligheter”, säger vd Fredrik Lundberg.

RLVNC fortsätter att växa trots en svag annonsmarknad. Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen till 9,6 MSEK och första halvåret summerades till omkring 19 MSEK i intäkter.

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

