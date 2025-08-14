Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

“Det har varit mer utmanande än vad vi trott”, säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare.

Ta del av rapporten i sin helhet här

Omsättningen ökade med 400 000 kronor under det andra kvartalet, ett blygsamt lyft, men med bibehållen lönsamhet. EBITDA är fortsatt positivt.

Redan innan rapporten var det en bra vecka för Relevance. Initialt har rapporten mottagits positivs på börsen.

Relevance strategi: Fri affärspress med bredd

Relevance nådde i snitt 3,5 miljoner unika användare per månad under första halvåret. Enligt Lundberg är det frånvaron av betalvägg och ett tydligt fokus som lockar.

“Vi är det enda mediet som erbjuder affärspress helt utan särintressen och betalväggar. Det börjar verkligen få fäste.”

Han pekar också på att innehållet är datadrivet och relevant, vilket har blivit en del av varumärket.

Nyckelrekrytering och nya vertikaler

Under kvartalet rekryterade Relevance Oskar Sardi som CRO, med ansvar för intäkter och kommersiell utveckling.

“Oskar är en riktig stjärnrekrytering. Han är en av Sveriges mest erfarna inom digitala intäkter.”

Samtidigt har satsningen “Perfect Weekend”, ledd av Viggo Cavling, snabbt fått fäste bland läsarna. “De två mest lästa artiklarna i koncernen i juli var skrivna av Viggo.”

Positiv syn på hösten

Trots att Q2 inte levde upp till förväntningarna pekar Fredrik Lundberg på helheten:

“Det är faktiskt första kvartalet på 18 månader som inte når målen. Men första halvåret summerar till nästan 20 miljoner.”

Historiskt är andra halvåret starkare för mediebolag, och han ser optimistiskt på resten av året:

“Vi går in i hösten med full fart, energi och bibehållen tillväxt.”