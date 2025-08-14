Turerna kring Oscar Engelberts konkursade bolag Parkgate är många. Konkursförvaltaren är mycket kritisk och menar att Engelbert kan bli skadeståndskyldig för transaktioner som gjordes innan konkursen.
Engelberts lyxvilla såldes tokbilligt – kan tvingas betala tillbaka
Under hösten förra året försattes både Oscar Properties och Oscar Engelberts privata fastighetsbolag Parkgate i konkurs.
Sedan dess har det varit en långdragen historia kring konkursen i det sistnämnda bolaget. Fyra separata anmälningar har kommit in till Ekobrotssmyndigheten riktat mot konkursboet sedan slutet av maj.
Nya misstankar kring Engelberts lyxaffärer. Realtid
Den som ifrågasätter Parkgatekonkursen hårdast är bolagets konkursförvaltare Lars Eric Gustafsson. Han riktar nu ny kritik mot hur Parkgate Fastigheter sköttes tiden innan konkursen, skriver Dagens industri.
Engelbert kan bli återbetalningsskyldig
I förvaltarberättelsen som lämnats in till Stockholms tingsrätt konstaterar konkursförvaltaren att bolagets bokföring ”inte fullgjorts i enlighet med lag och god redovisningssed”. Konkursförvaltaren pekar samtidigt ut flera transaktioner som kan få rättsliga följder.
Både Oscar Engelbert och styrelseledamoten Robert Rosenberg kan bli tvungna att betala tillbaka olagliga värdeöverföringar och andra otillåtna utbetalningar, enligt konkursförvaltaren. De kan också bli skyldiga att betala skadestånd.
Lyxvilla i medelhavet i fokus
En av de värdeöverföringar som kritiseras är försäljningen av samtliga aktier i ett spanskt bolag, Villa Cupina. Detta bolags enda tillgång är en modern lyxvilla på ön Formentera i medelhavet.
Fastigheten köptes av ett dotterbolag till Parkgate 2022 för 191 miljoner kronor, delvis med lånade pengar.
Den 17 januari 2025, vilket var bar bara 24 dagar före konkursen, såldes alla aktier i Villa Cupina till ett finländskt bolag för 5 miljoner kronor. Köpeskillingen ska ha beräknats utifrån ett fastighetsvärde på 146 miljoner med avdrag för skulder.
Inga oegentligheter enligt Engelbert
Enligt konkursförvaltaren innehåller affären en rad “anmärkningsvärda villkor” som skulle kunna göra att affären är återvinningsbar.
Bland annat säger konkursförvaltaren att skulder som dragits av redan var betalda. Överlåtelseavtalet innehåller en klausul om återgång om en framtida konkursförvaltare begär det. Detta tyder på att både säljare och köpare var medvetna om att bolaget var på obestånd.
Oscar Engelbert viftar bort brottsanklagelser
Köparen hade dessutom starka kopplingar till Oscar Engelbert. Bolagets enda företrädare har ett stort antal uppdrag i bolag med koppling till fastighetsprofilen. Inte minst inom Oscar Properties-koncernen, uppger Di.
Till Di svarar Oscar Engelbert med att referera till en kommentar i förvaltarberättelsen där man bemöter konkursförvaltarens kritik.
“Vi motsätter oss att det förekommit några olovliga värdeöverföringar eller andra avvikelser från vad som är tillåtet enligt aktiebolagslagen”, skrivs det där.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
