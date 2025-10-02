Dagens PS
Taiwan nobbar Trump – ingen chiptillverkning i USA

Geopolitik hotar fred, frihandel och lönsamhet
Taiwanesiska soldater övar. De kinesiska hoten mot Taiwan har ökat och nu tvekar landet om USA:s stöd efter Donald Trumps senaste uttalanden. (Foto: Taiwans försvarsdepartement/AP)
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Det blir tummen ner för Trump. Taiwan tänker inte flytta halva sin chiptillverkning till USA.

Det blev inte det utfall som Donald Trump hade önskat sig.

Han ville se att Taiwan flyttade halva sin chiptillverking till USA, och därmed minskar det stora beroendet som i nuläget innebär att Taiwans chipjätte TSMC står för den största delen av avancerade chip som skickas till amerikanska jättar som Nvidia och Apple.

Taiwan behöver en “silikonsköld”

Att Taiwan fortsätter att behålla produktionen på sin egen mark är förutom en stor inkomstkälla även en slags försäkring gentemot en eventuell kinesisk invasion, och beskrivs som en “silikonsköld”, där Taiwan då lättare kan räkna med stöd från omvärlden, eftersom det lilla önationen producerar runt 95 procent av världens avancerade halvledare.

TSMC
Taiwanesiska TSMC dominerar marknaden för halvledarchip. (Foto: Chiang Ying-ying/AP/TT)
Trycket ökar från USA

Trycket från Trump har ökat på sistone när det gäller att flytta tillverkningen men Taiwans vicepremiärminister Cheng Li-chiun tänker inte ge med sig i frågan.

”Vårt förhandlingsteam har aldrig åtagit sig att dela upp chipsen 50-50, så allmänheten kan vara lugn”, uppgav hon under onsdagen efter att ha återvänt från USA efter den senaste omgången av tullförhandlingar, berättar CNN.

Vill ha halva produktionen

USA håller samtidigt fast vid sin ståndpunkt att man behöver halva produktionen för att kunna försvara Taiwan om ett krig bryter ut mot Kina.

“Om vi ​​har hälften, har vi kapacitet att göra vad vi behöver göra, om vi behöver göra det”, uppger USA:s handelsminister Howard Lutnick.

Det är halvledarna, och världens sug efter dem, som står i fokus nu och vid en kommande konflikt.

”Mitt argument till dem var, ja, om ni har 95 procent, hur ska jag kunna skydda er? Ska ni sätta det på ett flygplan? Ska ni sätta det på en båt?”, säger Lutnick vidare.

Vill inte skydda Taiwan

Från taiwanesiskt håll ser man det som att USA enbart tänker på sig själva och inte vill skydda ön överhuvudtaget.

“Taiwan behöver allierade, men inte sådana som bara bryr sig om sin egen säkerhet och bortser från Taiwans överlevnad”, säger Hsu Yu-chen i oppositionspartiet Kuomintang, och beskriver USA:s krav som en “ren plundring”.

Vill minska tullarna

Taiwans export till USA är i nuläget belagd med 20-procentiga tullar, och det är något som länderna håller på att förhandla om att få ner.

Samarbetet mellan länderna har dock försämrats på sistone, där många taiwaneser numera har tappat förtroendet för sin stora handelspartner som ständigt kommer med nya krav.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

