Ädelmetallernas segersvit bruten – silver rasar

Oro och osäkerhet är två ord som dominerat i finansmedia i flera år. Krig, protektionism och tullar har fått många investerare att söka sig till ädelmetallerna istället för aktier och räntepapper.

Det har lett till historiska rekord för såväl guld– som silverpriset. Särskilt efter sommaren, när det blev tydligt att USA:s centralbank skulle börja justera styrräntan, har en markant rusning tagit vid.

Nu, efter flera urstarka veckor, har ökningen stannat av. Silverpriset har backat nästan 13 procent från toppen på bara några dagar. Bara på tisdagen backade silverpriset över 8 procent. Guldpriset har rasat över 5 procent, ett ovanligt brant fall.

En minst sagt stökig dag för silverpriset. Från pristoppen har silver tappat omkring 13 procent av rekordvärderingen. (Bild: Avanza)

Stark börs sänker guld och silver

Det plötsliga och kraftiga pristappet för ädelmetaller som guld och silver beror framför allt på två saker. Marknaden villl plocka hem vinster från det galna rallyt samtidigt som intresset för aktier ökar.

Oron för att handelskriget mellan USA och Kina skulle braka loss fullständigt har minskat och då skiftar intresset från ädelmetaller till börserna.

Donald Trump har sagt att han förväntar sig lyckade förhandlingar när han möter Kinas president Xi Jinping i Sydkorea nästa vecka. Ett uttalande som värmt upp marknaden rejält och ökat riskaptiten globalt.

Dessutom minskar sannolikheten för kraftiga räntesänkningar i USA när skyhöga tullar och begränsad export mellan världens största ekonomier kommer av sig. Då är förra veckans skyhöga priser på guld och silver inte längre motiverade, menar Reuters.

Trots tappet för guld och silver är priserna kvar på skyhöga nivåer. Silverpriset ligger kvar runt 50 dollar per uns och guldet kostar omkring 4250 dollar. För att en större korrigering ska äga rum behöver världens orosmoln att lätta i ännu högre utsträckning.

Varnar investerare för pristoppar

Det här är en bra påminnelse om att den här typen av rusande priser ofta följs av ett plötsligt ras. Det är för tidigt att säga om raset redan är kommet. Många av faktorerna som pressat upp priserna kvarstår, särskilt osäkerheten kopplat till räntemarknaden och börsen.

Men den kortsiktiga investeraren har all anledning att vara försiktig med placeringar i ädelmetallerna. Kanske kan de senaste dagarnas haltande prisbild vara en varning till den som vill göra kortsiktiga klipp.

Guldexperten Michel Rufli flaggade redan för en månad sen för att investerare som missförstår guldet riskerar att åka på en smäll framöver. Hans råd var glasklart: köp bara guld om du har för avsikt att vara väldigt långsiktig.