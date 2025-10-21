Ett tag såg det ut som att priserna på ädelmetaller bara kunde öka. Men nu har marknaden tappat lusten och både guld och silver tappar markant.
Ädelmetallernas segersvit bruten – silver rasar
Mest läst i kategorin
Centralbanker överger dollar – väljer guld istället
Guldpriset har rusat till rekordnivåer i veckan, när investerare och centralbanker fortsatte att flytta sina tillgångar från amerikanska dollar till mer stabila värden. Priset på guld steg på måndagen med 3,5 procent till 4 359 dollar per uns, vilket enligt Dow Jones Market Data är den största dagliga ökningen sedan april 2020. Det rapporterar MarketWatch. …
Kina stryper mineralexporten – slår mot USA
Kinas export av magneter gjorda av sällsynta jordartsmetaller till USA föll med nästan 30 procent i september jämfört med samma månad förra året. Det är den andra månaden i rad med minskad export, enligt siffror från Kinas tullmyndighet, rapporterar CNBC. Exporten sjönk med 28,7 procent från augusti till 420,5 ton i september. Nedgången kommer efter …
Priskollaps: Då blir din chokladkaka billigare
Efter att kakaopriset rusat till rekordnivåer ser chokladälskare snart ut att få en oväntad belöning. Under 2023 och början av 2024 steg världsmarknadspriset på kakao till historiska nivåer. Priset fyrfaldigades på mindre än ett år och nådde i april 2024 hela 12 000 dollar per ton – en direkt följd av torka, sjukdomar och dåliga …
Därför stiger koppar och andra basmetaller
Basmetaller, däribland koppar, har fått ett uppsving på tecken på att handelsspänningarna mellan USA och Kina kan minska, skriver Bloomberg. Det som uppges vara skälet till det är att ledarna nu för världens två största ekonomier, USA och Kina, ska mötas. Alltså USA:s president Donald Trump och Kinas motsvarighet Xi Jinping. Koppar är den basmetall …
Fartyg fyller världshaven – då sjunker priset på olja
Över 1,2 miljarder fat råolja och kondensat är för närvarande under transport till sjöss, vilket når fleråriga toppar samtidigt som oljepriserna rasar. Oljepriserna fortsätter att falla när allt större volymer olja transporteras på världshaven. WTI-råolja sjönk till 56,84 dollar per fat (-1,22 procent) medan Brent-olja föll till 60,55 dollar (-1,26 procent), rapporterar Oilprice.com. Enligt data …
Oro och osäkerhet är två ord som dominerat i finansmedia i flera år. Krig, protektionism och tullar har fått många investerare att söka sig till ädelmetallerna istället för aktier och räntepapper.
Det har lett till historiska rekord för såväl guld– som silverpriset. Särskilt efter sommaren, när det blev tydligt att USA:s centralbank skulle börja justera styrräntan, har en markant rusning tagit vid.
Nu, efter flera urstarka veckor, har ökningen stannat av. Silverpriset har backat nästan 13 procent från toppen på bara några dagar. Bara på tisdagen backade silverpriset över 8 procent. Guldpriset har rasat över 5 procent, ett ovanligt brant fall.
Stark börs sänker guld och silver
Det plötsliga och kraftiga pristappet för ädelmetaller som guld och silver beror framför allt på två saker. Marknaden villl plocka hem vinster från det galna rallyt samtidigt som intresset för aktier ökar.
Oron för att handelskriget mellan USA och Kina skulle braka loss fullständigt har minskat och då skiftar intresset från ädelmetaller till börserna.
Donald Trump har sagt att han förväntar sig lyckade förhandlingar när han möter Kinas president Xi Jinping i Sydkorea nästa vecka. Ett uttalande som värmt upp marknaden rejält och ökat riskaptiten globalt.
Dessutom minskar sannolikheten för kraftiga räntesänkningar i USA när skyhöga tullar och begränsad export mellan världens största ekonomier kommer av sig. Då är förra veckans skyhöga priser på guld och silver inte längre motiverade, menar Reuters.
Trots tappet för guld och silver är priserna kvar på skyhöga nivåer. Silverpriset ligger kvar runt 50 dollar per uns och guldet kostar omkring 4250 dollar. För att en större korrigering ska äga rum behöver världens orosmoln att lätta i ännu högre utsträckning.
Varnar investerare för pristoppar
Det här är en bra påminnelse om att den här typen av rusande priser ofta följs av ett plötsligt ras. Det är för tidigt att säga om raset redan är kommet. Många av faktorerna som pressat upp priserna kvarstår, särskilt osäkerheten kopplat till räntemarknaden och börsen.
Men den kortsiktiga investeraren har all anledning att vara försiktig med placeringar i ädelmetallerna. Kanske kan de senaste dagarnas haltande prisbild vara en varning till den som vill göra kortsiktiga klipp.
Guldexperten Michel Rufli flaggade redan för en månad sen för att investerare som missförstår guldet riskerar att åka på en smäll framöver. Hans råd var glasklart: köp bara guld om du har för avsikt att vara väldigt långsiktig.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Centralbanker överger dollar – väljer guld istället
Guldpriset har rusat till rekordnivåer i veckan, när investerare och centralbanker fortsatte att flytta sina tillgångar från amerikanska dollar till mer stabila värden. Priset på guld steg på måndagen med 3,5 procent till 4 359 dollar per uns, vilket enligt Dow Jones Market Data är den största dagliga ökningen sedan april 2020. Det rapporterar MarketWatch. …
Ädelmetallernas segersvit bruten – silver rasar
Ett tag såg det ut som att priserna på ädelmetaller bara kunde öka. Men nu har marknaden tappat lusten och både guld och silver tappar markant.? Oro och osäkerhet är två ord som dominerat i finansmedia i flera år. Krig, protektionism och tullar har fått många investerare att söka sig till ädelmetallerna istället för aktier …
USA:s nya regler skrämmer bort världens drömmare
Studier vid ett universitet i USA har varit ett mål för högpresterande drömmare i hela världen. Men Vita husets linje gör att fler söker sig till andra länder. Skärpta regler, hårdare stämning och dyrare visum. Det finns många nya anledningar att välja bort USA när man planerar att studera utomlands. Ett land där trenden är …
Porsche lanserar Macan GTS – het familjebil
Detta är den mest kraftfulla eldrivna suv:en från Porsche hittills. Nya Macan GTS kombinerar extrem prestanda med GTS-traditionen. Porsche utökar sin helt eldrivna suv-familj med den särskilt sportiga och förarfokuserade Macan GTS, en modell som sätter nya standarder för smidighet och kördynamik, skriver Porsche i ett pressmeddelande. Med upp till 420 kilowatt i overboost-effekt, vilket …
Då totalförbjuds sociala medier
Först i världen. Ett totalt förbud. Från 10 december är det förbjudet bör alla under 16 år i Australien att ha konton på sociala medier. Australien lanserar nu en marknadsföringskampanj för att motivera och förankra sitt förbud mot sociala medier för tonåringar. Kampanjen, där samhället satsar motsvarande drygt 85 miljoner kronor, har döpts till ”For …