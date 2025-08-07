Bank of England sänker styrräntan – historiskt jämnt beslut

För första gången sedan banken bildades 1694 krävdes två omröstningar för att ta ett beslut för den penningpolitiska kommittén (Monetary Policy Committee, MPC). Den första omröstningen slutade med fyra röster för oförändrad ränta, fyra röster för en sänkning med 0,25 procentenheter och en röst på en sänkning med 0,5 procentenheter.

Vid den andra omröstningen blev siffrorna fem röster för sänkning med 0,25 procentenheter mot fyra röster för oförändrad ränta. Bland de som ville lämna räntan oförändrad fanns Clare Lombardelli, vice riksbankschef med ansvar för penningpolitik och chefsekonomen Huw Pill.

Centralbankens guvernör Andrew Bailey röstade för en sänkning tillsammans med fyra kollegor. Det var den femte sänkningen på ett år.

“Men alla framtida räntesänkningar kommer att behöva göras gradvis och försiktigt”, sa Bailey i ett uttalande.

Bankens beslut var svårt, kombinationen av negativa trender på arbetsmarknaden på grund av skattehöjningar och tullkrig samt en inflation som ökar gör att goda argument finns på båda sidor av debatten.

Samtidigt justerade BoE sin prognos för inflationen, som de nu bedömer kommer nå målet om 2 procent i det andra kvartalet 2027, tre månader senare än den förra prognosen. Bank of England förutspår att inflationen når sin topp i september i år då de förväntar sig en siffra på 4 procent.

“Sammantaget bedömer MPC att uppåtriskerna kring inflationstrycket på medellång sikt har rört sig något högre sedan maj”, stod det i sammanfattningen av mötet.

