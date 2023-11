Börs & Finans

Brittiska stalltipset: Oförändrad ränta

Bank of England håller räntemöte under torsdagen. Marknaden är i stort sett enig om hur besluten kommer att gå när den penningpolitiska kommittén möts. Brittiska ekonomiska fakta talar om ett dämpat pristryck och en inflation på väg ned samt en något sjunkande ekonomisk aktivitet. Det är med den vyn utanför fönstret Bank of Englands penningpolitiska …