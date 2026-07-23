Fall på Wall Street – techjättar rasar

Dow Jones industriindex och breda S&P 500 har fallit cirka 0,8 procent efter några minuters handling. Tekniktunga Nasdaqs kompositindex har tappat runt 1,5 procent.

Googleägaren Alphabet rasar över 6 procent. Aktien pressas av en höjd investeringsplan i kombination med negativt kassaflöde.

Elbilstillverkaren Teslas aktie sjunker ännu mer, omkring 11 procent, sedan bolaget på onsdagen redovisade oväntat låg vinst samt ökade kostnader.

Kurserna pressas även av ett höjt oljepris till följd av krisen i Mellanöstern.