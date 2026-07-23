Fall på Wall Street – techjättar rasar
De ledande indexen på börsen i USA lyser röda i öppningen på torsdagen.
Techjättarna Alphabet och Tesla rasar efter onsdagens kvartalsrapporter.
Dow Jones industriindex och breda S&P 500 har fallit cirka 0,8 procent efter några minuters handling. Tekniktunga Nasdaqs kompositindex har tappat runt 1,5 procent.
Googleägaren Alphabet rasar över 6 procent. Aktien pressas av en höjd investeringsplan i kombination med negativt kassaflöde.
Elbilstillverkaren Teslas aktie sjunker ännu mer, omkring 11 procent, sedan bolaget på onsdagen redovisade oväntat låg vinst samt ökade kostnader.
Kurserna pressas även av ett höjt oljepris till följd av krisen i Mellanöstern.