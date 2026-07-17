Apple gick om Nvidia som världens största börsbolag
Apple var för en kort stund återigen världens högst värderade börsbolag, före AI-jätten Nvidia.
Nvidia föll 3,7 procent i den inledande fredagshandeln på Wall Street, vilket sänkte den amerikanska chiptillverkarens börsvärde till 4,8 biljoner dollar. Apple klättrade samtidigt 0,4 procent till ett samlat börsvärde om 4,9 biljoner dollar, rapporterar Bloomberg.
Efter knappt en timmes handel hade dock Apple fallit tillbaka och handlades ned 0,8 procent, medan Nvidia återhämtade sig något till minus 1,2 procent. Nvidia hade därmed återigen tagit täten.
Nvidia hade innan fredagens handel varit världens högsta värderade börsbolag sedan juni 2025, då bolaget gick om Microsoft.